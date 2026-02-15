Оповещения от Киноафиши
Приквел «Престолов» на коне, но фанаты спорят — а рыцарь ли Дункан: смущает 1 кадр и строки повести Мартина

15 февраля 2026 09:25
Лучше не давать ответов на этот вопос. 

Зрители «Рыцаря Семи Королевств» ломают голову над вопросом, который создатели сериала так и не ответили прямо: был ли Дункан Высокий настоящим рыцарем или всю жизнь выдавал себя за того, кем не являлся? Судя по реакции фанатов, большинство склоняется ко второму варианту — и это никого не смущает.

Спор разгорелся после четвёртого эпизода. В ключевой сцене Дунк замирает, когда приходит время посвящать в рыцари Реймуна Фоссовея. Он мнётся, не знает, что делать. Рядом стоит Лионель Баратеон по прозвищу Смеющийся Шторм — он смотрит на Дунка, секунду оценивает ситуацию, хмыкает и просто берёт инициативу в свои руки.

А Дунк в этот момент смотрит куда-то в пустоту, и перед ним всплывает воспоминание: он сам, коленопреклонённый перед сиром Арланом из Пеннитри. Старый рыцарь, у которого Дунк служил оруженосцем, просто пожимает плечами.

Зрители сразу уцепились за эту деталь. В книгах Джорджа Мартина эта тема тоже обставлена намёками. В повести «Межевой рыцарь» есть фраза, которая теперь звучит совсем иначе:

«Он знал, каково это — хотеть чего-то так сильно, что говоришь чудовищную ложь, лишь бы приблизиться к этому». Дальше Дунк думает: «Я думал, ты такой же, как я». И собеседник отвечает: «Может, так и есть. Только не так, как я думал».

Для многих это стало доказательством. На Reddit один пользователь написал:

«Я не читал книги, но из этой цитаты мне кажется, что Арлан на самом деле не посвятил его, а просто сказал, что из него вышел бы хороший рыцарь. И Дунк отправился на турнир с мыслью: „Может, я и не настоящий рыцарь, но я буду хорошим рыцарем ради сира Арлана“».

Другой подчеркнул, что красота истории в том, что Дункан официально не рыцарь, но ведет себя благороднее других и чтит клятвы. Потому то Баратеон и хмыкает, а после сражается за бродягу с Блошиного конца. Есть и те, кто видит в этом жесте благородство, дескать Лайонел просто снял с Данка чувство вины за то, что тот отправляет Реймуна умирать.

Так или иначе, сам Мартин ещё в 2001 году на вопрос фанатского сайта о статусе Дунка ответил уклончиво: не может ни подтвердить, ни опровергнуть. С тех пор он ничего не прояснил.

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
