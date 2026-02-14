Сколько серий будет у «Рыцаря Семи Королевств» — не 10, как в «Игре престолов»: HBO строит масштабные планы

Во вселенной «Игры престолов» пополнение: 18 января на HBO стартовал новый сериал «Рыцарь Семи Королевств». В отличие от эпичных баталий «Дома дракона», этот проект получился более камерным и даже где-то уютным. В основе — повести Джорджа Мартина о Дунке и Эгге, которые он начал писать еще в конце девяностых.

Первый сезон состоит из шести эпизодов и выходит еженедельно по воскресеньям. График уже утвержден: первая серия вышла 18 января, вторая — 25 января, третья — 1 февраля, четвнртая — 8 февраля, пятая — 15 февраля, а финал сезона покажут 22 февраля. Каждая серия идет около 40–50 минут, что заметно короче привычных часовых эпизодов «Игры престолов».

Сюжет первого сезона основан на повести «Межевой рыцарь». Молодой оруженосец Дунк после смерти своего господина решает выдать себя за рыцаря и отправляется на турнир в Эшфорд.

По дороге он встречает лысого мальчишку по прозвищу Эгг, который навязывается к нему в оруженосцы. Дунк и не подозревает, что этот малец — на самом деле принц Эйегон Таргариен, сбежавший из замка посмотреть на жизнь простых людей.

Главные роли исполнили Питер Клэффи (Дункан Высокий) и Декстер Сол Анселл (Эгг). Критики хвалят сериал за теплую атмосферу и химию между героями, поэтому оценки у него хорошие.

Сериал продлили на второй сезон еще до премьеры — он выйдет в 2027 году и будет основан на следующей повести цикла, «Присяжный рыцарь». Но планы у создателей куда масштабнее.

Шоураннер Айра Паркер признался, что мечтает снять целых 12 сезонов, которые охватят около 50 лет жизни героев — вплоть до трагедии в Летнем замке . Мартин, кстати, уже поделился с командой черновиками всех двенадцати повестей с ключевыми сюжетными поворотами, так что у сценаристов есть надежная опора, чтобы не повторить ошибок финала «Игры престолов».

Правда, случится это, только если зрители будут активно смотреть. Так что если соскучились по Вестеросу без глобальных войн и драконов — присоединяйтесь.