Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сколько серий будет у «Рыцаря Семи Королевств» — не 10, как в «Игре престолов»: HBO строит масштабные планы

Сколько серий будет у «Рыцаря Семи Королевств» — не 10, как в «Игре престолов»: HBO строит масштабные планы

14 февраля 2026 12:48
Сколько серий будет у «Рыцаря Семи Королевств» — не 10, как в «Игре престолов»: HBO строит масштабные планы

Шоураннеры думают на годы вперед, чтобы не повторять ошибки.

Во вселенной «Игры престолов» пополнение: 18 января на HBO стартовал новый сериал «Рыцарь Семи Королевств». В отличие от эпичных баталий «Дома дракона», этот проект получился более камерным и даже где-то уютным. В основе — повести Джорджа Мартина о Дунке и Эгге, которые он начал писать еще в конце девяностых.

Первый сезон состоит из шести эпизодов и выходит еженедельно по воскресеньям. График уже утвержден: первая серия вышла 18 января, вторая — 25 января, третья — 1 февраля, четвнртая — 8 февраля, пятая — 15 февраля, а финал сезона покажут 22 февраля. Каждая серия идет около 40–50 минут, что заметно короче привычных часовых эпизодов «Игры престолов».

Сюжет первого сезона основан на повести «Межевой рыцарь». Молодой оруженосец Дунк после смерти своего господина решает выдать себя за рыцаря и отправляется на турнир в Эшфорд.

По дороге он встречает лысого мальчишку по прозвищу Эгг, который навязывается к нему в оруженосцы. Дунк и не подозревает, что этот малец — на самом деле принц Эйегон Таргариен, сбежавший из замка посмотреть на жизнь простых людей.

Сколько серий будет у «Рыцаря Семи Королевств» — не 10, как в «Игре престолов»: HBO строит масштабные планы

Главные роли исполнили Питер Клэффи (Дункан Высокий) и Декстер Сол Анселл (Эгг). Критики хвалят сериал за теплую атмосферу и химию между героями, поэтому оценки у него хорошие.

Сериал продлили на второй сезон еще до премьеры — он выйдет в 2027 году и будет основан на следующей повести цикла, «Присяжный рыцарь». Но планы у создателей куда масштабнее.

Шоураннер Айра Паркер признался, что мечтает снять целых 12 сезонов, которые охватят около 50 лет жизни героев — вплоть до трагедии в Летнем замке . Мартин, кстати, уже поделился с командой черновиками всех двенадцати повестей с ключевыми сюжетными поворотами, так что у сценаристов есть надежная опора, чтобы не повторить ошибок финала «Игры престолов».

Правда, случится это, только если зрители будут активно смотреть. Так что если соскучились по Вестеросу без глобальных войн и драконов — присоединяйтесь.

Фото: Кадры из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Читать дальше 17 февраля 2026
«Рыцарь Семи Королевств» только что побил легендарный рекорд «Игры престолов» и стал вровень с «Во все тяжкие»: лучше уже не будет «Рыцарь Семи Королевств» только что побил легендарный рекорд «Игры престолов» и стал вровень с «Во все тяжкие»: лучше уже не будет Читать дальше 16 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Читать дальше 18 февраля 2026
Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Читать дальше 17 февраля 2026
В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки Читать дальше 17 февраля 2026
24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили 24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили Читать дальше 16 февраля 2026
Миллионы ждали, что он сыграет кровавого Таргариена: появится ли Кавилл в «Рыцаре Семи Королевств» Миллионы ждали, что он сыграет кровавого Таргариена: появится ли Кавилл в «Рыцаре Семи Королевств» Читать дальше 16 февраля 2026
«Свежий и захватывающий»: фанаты «Наследников» подсели на этот сериал от HBO — к 4 сезону пробился в топ лучших «Свежий и захватывающий»: фанаты «Наследников» подсели на этот сериал от HBO — к 4 сезону пробился в топ лучших Читать дальше 16 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше