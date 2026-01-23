Присмотритесь к сцене с Джоффри и Джейме: в «Игре престолов» заспойлерили ключевые моменты «Рыцаря Семи Королевств»

Как вы понимаете, в тексте будут озвучены ключевые моменты, потому читайте на свой страх и риск.

Премьера нового спин-оффа «Игры престолов» — сериала «Рыцарь семи королевств» — состоялась 18 января 2026 года и уже шокировала миллионы и самого Джорджа Мартина открывающей сценой.

Но самые внимательные фанаты познакомились с его главными героями, рыцарем Дунканом Высоким и его оруженосцем Эггом, задолго до анонсов. Их имена, словно древние артефакты, постоянно упоминались в сериале, просто вы этого не замечали.

Ещё в первом сезоне, у камина в Винтерфелле, Старая Нэн рассказывала Брану сказку о «сэре Дункане», известном рыцаре (с которым у нее, по догадкам зрителей состоится роман). Первое упоминание будущей легенды.

Спустя годы король Джоффри, листая «Книгу Братьев», том летописей Королевской гвардии, наткнётся на ту же фамилию. Издеваясь на Джейме Ланнистером, чьих подвигов в книге не записано, мерзкий отпрыск начнет ставить Дунка в пример: у звезды нового сериала аж 3! страницы достижений. И да, как вы понимаете, Высокий станет Лордом-командующим гвардии. Как? Ответ в следующем жирном спойлере.

А в одном из самых пронзительных моментов сериала умирающий мейстер Эймон прошепчет имя «Эгг». Это было обращение к брату, принцу Эйегону Таргариену. Этот мальчик Эгг и станет оруженосцем Дункана, а позже — королём.

Даже финал «Игры престолов» оставил нам ключ. Когда Джейми Ланнистер посвящает Бриенну в рыцари, он торжественно нарекает её «Рыцарем Семи Королевств» — дословно повторяя название грядущего сериала. А позже Бриенна, заполняя страницы той же «Книги Братьев», пролистает строки, посвящённые Дункану Высокому.