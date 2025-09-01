Меню
Помните легендарный бой Оберина и Горы? В новом спин-оффе «Игры престолов» покажут бойню еще круче — такого эпика во франшизе еще не было

1 сентября 2025 07:29
11 лет спустя фанаты той кровавой потасовки дождались хороших новостей. 

Невозможно забыть тот леденящий душу момент, когда Принц Оберин парировал удары Горы с изяществом танцора, а закончилось всё ужасающим хрустом костей и молчаливым шоком миллионов зрителей.

Эпизод «Гора и Змей» из «Игры Престолов» стал эталоном телевизионного экшна. Прошло 11 лет, а сцена до сих пор считается одной из самых мощных в истории сериала. Казалось бы, повторить такое невозможно. Но новый спин-офф «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь», намерен превзойти успех.

По словам инсайдеров, нас ждет сцена битвы, которая затмит легендарную дуэль — и это будет не поединок один на один, а грандиозный «Суд Семерых» (Trial of Seven), который в «Игре престолов» лишь упоминали, но ни разу не показывали.

В отличие от классического судебного поединка, в Суд Семерых каждый из противников должен привести шестерых воинов. Это уже не дуэль, а масштабная командная битва 7 на 7, где сходятся знаменитые рыцари и лорды Вестероса.

Ожидается, что в постановке будут задействованы члены Королевской гвардии, Таргариены и Баратеоны — то есть зрители увидят эпичное столкновение титанов, где жизнь каждого персонажа будет висеть на волоске.

Если в битве Оберина и Горы вся драма строилась на противостоянии двух личностей, то здесь напряженность умножится на семь. Авторы обещают кровавую бойню, неожиданные повороты и последствия, которые отзовутся эхом по всему Вестеросу.

Верим обещаниям?

Ранее мы также писали: Свадьба Полишинеля: спойлер к самой кошмарной сцене «Игры престолов» Мартин годами прятал на виду — у россиян не было шансов догадаться

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Алексей Плеткин
