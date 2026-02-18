Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором

18 февраля 2026 08:00
Таргариен бросил ее прямо перед тем, как лишиться шлема.

Многие зрители, затаив дыхание следившие за «Испытанием семерых» в пятом эпизоде «Рыцаря Семи Королевств», упустили один важный момент. Бейлор Таргариен снова спас Дункана от смерти. Только на этот раз не на поле боя, а уже после того, как стихла песнь клинков.

Само испытание выдалось жестоким. Четырнадцать воинов, семь с каждой стороны, сошлись в древнем ритуале, где исход решает не просто победа, а воля богов. Дункан Высокий, которого блестяще сыграл Питер Клаффи, чудом остался жив. Его избивали, душили, резали, пронзали копьем. Большую часть схватки он провел в одиночестве, и зрители видели бой его глазами — через прорезь шлема, как и сам доблестный рыцарь.

Дунк выжил, но цена оказалась чудовищной. Принц Бейлор Таргариен, главный претендент на Железный трон и последний из его верных союзников, снял шлем после боя — и все увидели, что задняя часть его черепа раздроблена. Через мгновение он умер. Сам Дунк лежал на земле, израненный, едва дыша. А ведь буквально перед кончиной Таргариен в последний раз спас героя.

«Боги, кольчуга вдавилась в плоть от удара копья, — услышал Дунк чей-то голос. — Рана загниет» Кузнец предложил полить рану кипящим маслом: так, мол, делают мейстеры.

Но вмешался Бейлор: «Вином. Не маслом, это его убьет, а кипящим вином. Я пришлю к нему мейстера Йормвеля, когда тот закончит с моим братом».

Над Дунком стоял черный рыцарь в помятых, иссеченных доспехах. Алый дракон на его шлеме лишился головы, крыльев и большей части хвоста. Это был принц Бейлор — живой, но уже обреченный. Даже будучи израненным он пришел на помощь межевому рыцарю в последний раз, чтобы спустя минуту испустить дух на его руках.

Вряд ли вы заметили этот момент, а ведь принц спас героя. К слову, саму сцену смерти Бейлора его племянник предсказал еще в первой серии.

«Я видел Вас, сир. И мертвого дракона. Великий зверь с такими большими крыльями, что могли бы покрыть этот луг».

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Игорь Мустафин
