Миллионы ждали, что он сыграет кровавого Таргариена: появится ли Кавилл в «Рыцаре Семи Королевств»

Иногда одно неосторожное слово, брошенное в интервью, способно породить волну слухов, которая сметает всё на своем пути. Особенно если речь идет о Генри Кавилле и вселенной «Игры престолов».

История стара как мир: на Comic-Con Питер Клаффи давал интервью журналисту Декстеру Анселю. Разговор зашел о «Ведьмаке», о том, как Клаффи смотрел, как его брат проходит игру, и как он восхищается Кавиллом. И тут актер ляпнул фразу, которая стала фатальной: его Дунк, по его словам, ведет себя как «менее сексуальная, менее уверенная и менее харизматичная версия Геральта из Ривии». Ансель, почуяв жареное, тут же спросил:

«Можем мы сказать "ну, об этом"?» Клаффи покосился на ассистентку из HBO и бросил журналисту: «Вы этого не слышали».

Социальные сети тут же решили: Кавилл сыграет Деймона Блэкфайра! Основатель побочной линии Таргариенов, грозившей власти почти век, — ну кого же еще ему доверить в сериале, когда прочие роли разданы?

Фанаты разделились на два лагеря: одни рыдали от счастья, другие били тревогу — как можно актера калибра Кавилла назначать на второстепенную роль? Эйгон Завоеватель — вот где было место Супермену и Геральту!

Слух разросся до размеров вселенной. Кто-то уже видел концепт-арты, кто-то клялся, что его двоюродный брат работает на HBO и всё подтвердил. Пришлось Питеру Клаффи выходить в люди и объясняться.

«Просто для уточнения, то, о чем говорил Декс в интервью, не имело ничего общего с тем, что Генри Кавилл пришел в шоу, или во вселенную GOT (я бы хотел!). Полное недоразумение».

То есть никакого Деймона Блэкфайра. Никакого Эйгона Завоевателя. Никакого Кавилла в Вестеросе. Просто актер сказал, что его герой похож на недоделанного Геральта, а фанаты додумали.