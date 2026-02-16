Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Миллионы ждали, что он сыграет кровавого Таргариена: появится ли Кавилл в «Рыцаре Семи Королевств»

Миллионы ждали, что он сыграет кровавого Таргариена: появится ли Кавилл в «Рыцаре Семи Королевств»

16 февраля 2026 18:36
Миллионы ждали, что он сыграет кровавого Таргариена: появится ли Кавилл в «Рыцаре Семи Королевств»

Отвечает актер, запустивший самый популярный слух.

Иногда одно неосторожное слово, брошенное в интервью, способно породить волну слухов, которая сметает всё на своем пути. Особенно если речь идет о Генри Кавилле и вселенной «Игры престолов».

История стара как мир: на Comic-Con Питер Клаффи давал интервью журналисту Декстеру Анселю. Разговор зашел о «Ведьмаке», о том, как Клаффи смотрел, как его брат проходит игру, и как он восхищается Кавиллом. И тут актер ляпнул фразу, которая стала фатальной: его Дунк, по его словам, ведет себя как «менее сексуальная, менее уверенная и менее харизматичная версия Геральта из Ривии». Ансель, почуяв жареное, тут же спросил:

«Можем мы сказать "ну, об этом"?» Клаффи покосился на ассистентку из HBO и бросил журналисту: «Вы этого не слышали».

Миллионы ждали, что он сыграет кровавого Таргариена: появится ли Кавилл в «Рыцаре Семи Королевств»

Социальные сети тут же решили: Кавилл сыграет Деймона Блэкфайра! Основатель побочной линии Таргариенов, грозившей власти почти век, — ну кого же еще ему доверить в сериале, когда прочие роли разданы?

Фанаты разделились на два лагеря: одни рыдали от счастья, другие били тревогу — как можно актера калибра Кавилла назначать на второстепенную роль? Эйгон Завоеватель — вот где было место Супермену и Геральту!

Слух разросся до размеров вселенной. Кто-то уже видел концепт-арты, кто-то клялся, что его двоюродный брат работает на HBO и всё подтвердил. Пришлось Питеру Клаффи выходить в люди и объясняться.

«Просто для уточнения, то, о чем говорил Декс в интервью, не имело ничего общего с тем, что Генри Кавилл пришел в шоу, или во вселенную GOT (я бы хотел!). Полное недоразумение».

То есть никакого Деймона Блэкфайра. Никакого Эйгона Завоевателя. Никакого Кавилла в Вестеросе. Просто актер сказал, что его герой похож на недоделанного Геральта, а фанаты додумали.

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Читать дальше 18 февраля 2026
«Рыцарь Семи Королевств» только что побил легендарный рекорд «Игры престолов» и стал вровень с «Во все тяжкие»: лучше уже не будет «Рыцарь Семи Королевств» только что побил легендарный рекорд «Игры престолов» и стал вровень с «Во все тяжкие»: лучше уже не будет Читать дальше 16 февраля 2026
Приквел «Престолов» на коне, но фанаты спорят — а рыцарь ли Дункан: смущает 1 кадр и строки повести Мартина Приквел «Престолов» на коне, но фанаты спорят — а рыцарь ли Дункан: смущает 1 кадр и строки повести Мартина Читать дальше 15 февраля 2026
Сколько серий будет у «Рыцаря Семи Королевств» — не 10, как в «Игре престолов»: HBO строит масштабные планы Сколько серий будет у «Рыцаря Семи Королевств» — не 10, как в «Игре престолов»: HBO строит масштабные планы Читать дальше 14 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше