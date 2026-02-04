Главный прокол «Рыцаря Семи Королевств»: сериал повторил ошибку, из-за которой «Игру престолов» ругали все кому не лень

Оповещения от Киноафиши
4 февраля 2026 12:19
Не стоило все так усложнять.

Новый сериал «Рыцарь Семи Королевств» явно задумывался как полная противоположность «Игре престолов» — менее масштабная, теплая история о дружбе странствующего рыцаря Данка и его оруженосца Эгга. Но в третьей серии создатели неожиданно споткнулись о старую проблему всей франшизы — пророчества.

В эпизоде «Оруженосец» герои посещают гадалку. Та выдает Эггу мрачное предсказание: «Ты станешь королем, умрешь в огне, черви съедят твой прах, и все, кто тебя знал, возрадуются твоей кончине». Данк смеется, но зрители, знакомые с книжным каноном, понимают: все сбудется буквально.

Эгг — это будущий король Эйгон V Таргариен, который позже погибнет в пожаре в Саммерхолле, пытаясь возродить драконов. Проблема в том, что «Игра престолов» и ее вселенная давно испортили репутацию пророчеств.

Взять хотя бы очевидный пример — о Принце, Который Был Обещан. Сериал практически не объяснил, как убийство Короля Ночи Арьей Старк связано с легендой об Азоре Ахае и его пылающем мече. «Дом Дракона» лишь усугубил путаницу, сделав это пророчество основой для прав Рейениры на престол, хотя фанаты знают: в оригинале у него нет внятного финала.

Создатели даже вырезали ключевую часть предсказания о Серсее, убрав упоминание Валонкара («младшего брата»), который должен был ее задушить. В книгах намек ясен — им может быть как Тирион, так и Джейме. В сериале эта линия просто забыта.

Поэтому, когда в теплом и юмористическом «Рыцаре Семи Королевств» появляется очередное зловещее пророчество, это вызывает недоумение. Сериал как будто скатывается к старой, избитой формуле, хотя его сила — как раз в отказе от глобальных интриг и демонстрации жизни простых людей.

Да, предсказание об Эгге — единственное во франшизе, которое сбывается один в один. Его включение в сценарий ломает настрой проекта, который пытается показать важность каждой жизни за пределами Королевской Гавани. Очень тревожно от того, что даже антипод «Игры престолов» не может устоять перед ее самым проблемным трендом.

Фото: Кадры из сериалов «Игра престолов», «Рыцарь Семи Королевств»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
