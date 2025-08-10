Встал на конвейер: новый спин-офф «Игры престолов» еще не вышел, а уже повторил главную ошибку «Дома дракона»

Иногда второй блин — тоже комом. HBO только-только закончили съемки первого сезона «Рыцаря Семи Королевств», а уже заговорили о его продолжениях. И все это на фоне того, что премьеру дебютных эпизодов отодвинули на месяцы вперед без объяснения причин.

«Межевой рыцарь» — экранизация очередных книг Мартина, продлили сразу на два сезона авансом, и зрители с хорошей памятью сейчас нервно хихикают: все это мы уже проходили с «Домом дракона».

Тогда третий сезон анонсировали еще до премьеры второго, который вышел гораздо слабее и так неидеального первого. Масштаба стало меньше, болтовни — больше, события пересказаны, а не показаны. Ожидание эпичности сменилось раздражением: зачем так торопились?

Теперь та же спешка и у «Рыцаря». По данным DanielRPK, сериал уже получил зеленый свет на три сезона, по шесть серий каждый. Эпизоды будут короткими — по 30–35 минут. HBO планирует экранизировать три новеллы о приключениях Дунка и Эйгона, и, по словам исполнительного продюсера Франчески Орси, проект изначально задумывался как «единая трилогия».

Звучит логично — но только на бумаге.

Проблема не в самих планах, а в том, как их реализуют. График у HBO расписан на годы вперед, маркетинг требует «больших новостей» уже сейчас, а вот зрителям придется смотреть на очередное «потом исправим».

А ведь «Рыцарь Семи Королевств» — самый человечный и камерный спин-офф во всей фэнтези-вселенной Мартина. Тут все держится не на драконах, а на характерах, но с таким «конвейерным» подходом сериал рискует потерять все книжное очарование.

