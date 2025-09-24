Меню
Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов»

24 сентября 2025 18:07
Фанаты и порадуются, и огорчатся одновременно.

Пока фанаты «Игры престолов» жаловались на то, что Джордж Мартин то и дело отвлекается от своей главной задачи, участвуя в разработке того или иного фильма или сериала, сам писатель все же посвящал себя литературе — правда, все равно не тому произведению, которое поклонники ждут уже больше десятилетия.

Так, следующую главу «Песни льда и пламени» под названием «Ветра зимы» Мартин обещает выпустить вот уже 15 лет, но роман все еще не закончен как минимум на четверть.

Теперь же недавнее заявление писателя может в очередной раз взбесить миллионы фанатов — хотя с миром «Игры престолов» новая повесть Мартина все-таки связана.

Джордж Мартин работает над еще одной главой для «Повести о Дунке и Эгге»

Об этом писатель сообщил в ходе интервью для издания The Hollywood Reporter, объяснив, что его обычный рабочий день не состоит лишь из работы только над одним проектом, как думает большинство его поклонников.

По словам Мартина, ему удается одновременно и участвовать в создании новых фильмов и сериалов, и продолжать работу над собственными книгами, в числе которых — шестая по счету часть «Песни льда и пламени» и новая повесть о Дунке и Эгге.

Последняя, в свою очередь, может послужить основой для одного из будущих сезонов «Рыцаря Семи Королевств» — грядущего спиноффа «Игры престолов», действие в котором развернется примерно за 100 лет до событий оригинального сериала.

Также «Рыцарь Семи Королевств» фактически напрямую будет связан и с «Домом дракона» — одним из главных героев будущего шоу является оруженосец Эгг, который на самом деле не кто иной, как принц Эйегон V Таргариен, скрывающий свое происхождение.

Первый сезон «Рыцаря Семи Королевств» начнет выходить уже следующей зимой

Хотя сериал изначально должен был стартовать осенью этого года, премьеру по неизвестным причинам перенесли на 2026 год, а недавно руководство HBO сообщило, что «Рыцаря Семи Королевств» начнут показывать предположительно в январе 2026 года.

Апдейт получил и сериал-приквел «Дом дракона» — его третий по счету сезон, скорее всего, получит дату премьеры в июне следующего года.

Кстати, многие фанаты уже успели убедиться в том, что «Рыцарь Семи Королевств» уверенно повторяет главную ошибку «Дома дракона» — об этом мы рассказывали здесь.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
