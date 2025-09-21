Меню
Вы не ждали, но «Дом дракона» возвращается: вместе с другим спин-оффом «Игры престолов» и новинками HBO

21 сентября 2025 11:21
Рассказываем, чем нас будет радовать и огорчать иностранный Max.

Пока другие каналы захлебываются в собственных провалах, HBO не переживает даже после сокрушительного провала второго сезона «Дома дракона» на «Эмми» и даже не задерживает выпуск третьего, чтобы провести работу над ошибками.

«Игры престолов» много не бывает

Глава HBO Max Кейси Блойс лично озвучил: начало 2026 года будет разгромным — в январе стартует спин-офф «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь», а вместе с ним — четвёртый сезон «Индустрии». И это только прелюдия перед симфонией.

Когда ждать «Драконов»

Третий сезон «Дома дракона» выйдет летом 2026-го. У HBO хватило наглости поставить его в одиночное окно, чтобы зрители варились в ожидании и готовились к главному шоу года.

Судя по всему, канал уверен в продолжении. Судя по утекающим со съемок кадров, с третьей попытки каналу удастся снять эпичные битвы, коих так не хватало ранее. Ране мы писали, как «Дом дракона» опозорился на «Эмми-2025» — даже провальный финал «Игры престолов» оценили выше.

«Эйфория» и еще один спин-офф

Весной вернётся «Эйфория» — шоу, которое три года подряд держит подростковую драму на уровне наркотриллера. В 2026-м дебютирует и спин-офф «Теории большого взрыва» о Стюарте Блуме — тут HBO уже играет ва-банк, проверяя, сколько денег можно выжать даже из второстепенного и печального продавца комиксов.

«Пингвин», «Хэки» и «Белый лотос»

«Пингвин» с Колином Фарреллом собрал девять «Эмми», и теперь идут разговоры о продолжении. «Хэки» закроют на пятом сезоне — авторы решили посадить самолёт сами. «Белый лотос» перебрался во Францию, но вернётся не раньше 2027-го.

Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков.

Фото: Кадры из сериалов «Рыцарь Семи Королевств», «Дом дракона», «Эйфория»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
