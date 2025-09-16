Меню
Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь
Босс HBO рассказал, когда ждать третьи сезоны «Дома Дракона» и «Эйфории»
Также поступили новости о многих других пребывающих в разработке проектах канала.
Написать
16 сентября 2025 15:20
HBO готовит новый спин-офф «Игры престолов», завершает «Эйфорию» и снимает пятого «Настоящего детектива»
Об этом поведала топ-менеджер Франческа Орси.
Написать
13 февраля 2025 14:59
Это мы смотрим: топ самых многообещающих сериалов 2025 года
Запутанный триллер о кибератаке, финал «Очень странных дел» и «Игры в кальмара», история молодого Шерлока Холмса и целых два сериала по вселенным Ридли Скотта.
Написать
14 января 2025 13:28
