Джордж Мартин никогда не любил «Игру престолов» так, как миллионы зрителей по всему миру: у писателя совсем другой фэнтези-фаворит

21 ноября 2025 13:17
И совсем скоро мы сможем разделить восторги автора.

Empire Magazine выкатила новый материал о «Рыцаре Семи Королевств» и заодно показала свежий кадр со съемок. Но куда интереснее там одно маленькое признание, которое Джордж Мартин делает не впервые, но обычно его благополучно игнорируют. Чтобы не воспылать.

Самая любимая вещь Мартина в его библиографии – вовсе не «Песнь льда и огня». И уж точно не телеверсия, из-за которой он вздыхал все громче по мере ее движения к финалу.

Наоборот, душа автора лежит к «Рыцарю Семи Королевств» – к тем самым повестям о Дунке и Эгге, с которых начинался его самый теплый и камерный виток вселенной. Именно первая новелла, «Межевой рыцарь», стала основой первого сезона.

Она родилась из любовного залипания Мартина на турнирных сценах «Айвенго», где шитые гербы и копья, сталкивающиеся на скаку, звучали для него громче и привлекательнее любого драконьего рева.

Режиссер Оуэн Харрис, при этом, признается, что в проект входил с опаской: когда автор называет эту повесть лучшим, что он когда-либо написал, ответственность ощущается на кончихах пальцев.

Но, в отличие от скандальных разногласий вокруг отдельных моментов «Дома Дракона», здесь у Мартина никаких претензий не возникло. Он даже написал в блоге, что адаптация получилась максимально бережной и точной.

Ирония в том, что самый масштабный сериал десятилетия так и не стал для Мартина личным флагманом. Его сердце давно закреплено за историей путешествующего рыцаря и лысого мальчишки с секретом. Именно туда он возвращается по-настоящему охотно. И пусть «Ветра зимы» подождут.

Ранее мы писали: Продолжение «Игры престолов» уже в работе: Мартин подтвердил – культовый сериал получит полноценный сиквел (но не про Джона Сноу)

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
