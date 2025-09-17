Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году

Меню
17 сентября 2025 18:36
Среди них — аж два шоу из киновселенной «Игры престолов».

Осень уже традиционно считается лучшим временем для тех, кто следит за релизами на телевидении — только в сентябре на стримингах вышло сразу несколько новых сезонов нашумевших сериалов, а впереди еще два месяца бесконечных премьер.

И все же ждать предстоящей зимы тоже стоит — хотя бы потому, что в следующем году зрителей ждет еще больше долгожданных новых релизов или возвращения уже ставших культовыми шоу. В этой подборке рассказываем о сериалах, премьеру новых сезонов которых можно ждать уже в первой половине предстоящего года.

«Рыцарь Семи Королевств» — первый сезон

Высота второго по счету спиноффа «Игры престолов» ждут вот уже пару лет, но, если верить последним данным, первый сезон предстоящего сериала все-таки доберется до экранов уже в январе следующего года — хотя изначально премьера была намечена на эту осень. Действие «Рыцаря Семи Королевств» развернется примерно за сто лет до начала событий «Игры престолов» и спустя столько же после всего того, о чем идет речь в «Доме дракона».

В центре сюжета — приключения межевого рыцаря, сира Дункана Высокого, и его оруженосца Эгга, который на самом деле является наследником династии Таргариенов, но скрывает свое происхождение.

«Киностудия» — второй сезон

Кадр из сериала «Киностудия»

Своего рода пародия на то, как обстоят дела в современной киноиндустрии, «Киностудия» стала одним из главных открытий в мире телевидения в этом году — на прошедшей буквально пару дней назад церемонии «Эмми» шоу отхватило аж тринадцать статуэток, в том числе и как лучший комедийный сериал.

О дате премьеры второго сезона пока ничего не известно, но релиз предположительно состоится весной следующего года — в новом сезоне Мэтт Ремик в исполнении Сета Рогена продолжит пытаться вытащить свои киностудию из повседневного хаоса и превратить ее в место, где свой дом находят самые многообещающие проекты.

«Больница Питт» — второй сезон

Еще один триумфатор прошедшей церемонии «Эмми», «Больница Питт» получила одобрение на второй сезон практически сразу же после выхода финальной серии первого. Премьера, как и в прошлый раз, должна состояться в январе, а в новом сезоне герой Ноа Уайли продолжит спасать жизни в выпавшую на 4 июля смену, параллельно с этим пытаясь привести в порядок собственное ментальное здоровье.

Сейчас «Больница Питт» считается чуть ли не лучшей медицинской драмой, выходившей на экраны в последние несколько лет, — а доказывает это тот факт, что шоу удостоилось «Эмми» как лучший драматический сериал и стало первым медицинским шоу, выигравшим награду со времен «Скорой помощи».

«Дом дракона» — третий сезон

Кадр из сериала «Дом дракона»

Сериал-приквел «Игры престолов» можно назвать одним из самых ожидаемых релизов предстоящего года хотя бы по одной причине — второй сезон был настолько плох, что только третий пока что может исправить ситуацию.

Спустя больше года после выхода предыдущей части фанаты «Дома дракона» без конца рассуждают о том, можно ли вообще спасти шоу от возможного краха — учитывая то, что второй сезон фактически никак не продвинул сюжет Джорджа Мартина вперед. Тем не менее, все самое интересное как будто и правда приберегли для третьего сезона — в нем покажут все самые важные сражения войны между Таргариенами.

«Медведь» — пятый сезон

Скорее всего, уже по установившейся традиции пятый по счету сезон кулинарной драмы начнет выходить в июне следующего года, но о точной дате премьеры речи пока не идет. На этот раз в продолжении «Медведя» драма накалится еще больше — в предыдущем сезоне герой Джереми Аллен Уайта провел немало времени в размышлениях о своем предназначении, а под конец шокировал всех заявлением о том, что хочет уйти из только что открывшегося ресторана и вообще из кулинарного бизнеса.

На прошедшей церемонии «Эмми» «Медведь», к удивлению фанатов, не получил ни одной статуэтки — но ситуацию может исправить вышедший четвертый сезон, который наверняка не забудут упомянуть на вручении премии в следующем году.

Кстати, «Эмми» славится тем, что частенько игнорирует перформансы, которые заслуживали награды больше, чем кто-либо — об актрисах, которые никогда не получали статуэтку «Эмми» или даже номинацию, мы уже писали здесь.

Фото: Кадры из сериалов «Рыцарь Семи Королевств», «Киностудия», «Больница Питт», «Дом дракона»
Виолетта Ефимова
