«Рыцарь Семи Королевств» только что побил легендарный рекорд «Игры престолов» и стал вровень с «Во все тяжкие»: лучше уже не будет

16 февраля 2026 09:42
Мем про «absolute cinema» воплотился в жизнь. Постараемся без спойлеров.

Привыкли любоваться «Битвой бастардов» и «Ветрами зимы» в списках лучших серий в истории франшизы «Игра престолов»? Теперь спин-офф внезапно вырвался вперед.

Пятая серия «Рыцаря Семи Королевств» утром 16 февраля получила на IMDb идеальные 10/10 – и это при нескольких тысячах оценок. Да, рейтинг почти наверняка просядет. Но сам факт – уже легендарный.

Впервые во франшизе на экране показали «Суд семерых» – и, судя по отзывам, зрители в полном восторге.

«Постановка здесь – абсолютное совершенство», – пишет один из пользователей. Другой признается: «Я искренне поражен, насколько хорош этот сериал».

Эпизод называют «серией на все времена» и сравнивают ситуацию с «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие», где спин-офф оказался на уровне оригинала. И да, вы угадали, «Суд семерых» стал вровень с культовой «Озимандией».

«Идеальное использование музыки и ее отсутствия», «Ты по-настоящему чувствовал себя частью битвы», «Я досмотрел до финала. “Игра престолов” вернулась!» не могут нарадоваться зрители.

Если серия удержит хотя бы 9.9, «Рыцарь» сделает то, чего не смог «Дом дракона», – официально подвинет сразу несколько культовых серий «Игры престолов» в списке лучших. Признайтесь, услышь вы это до премьеры спин-оффа – не поверили бы?

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи королевств»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
