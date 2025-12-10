«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже

Один из самых спорных моментов в адаптации вселенной «Игры престолов» – это внешний облик Таргариенов. В сериале зрители привыкли видеть представителей этого рода с серебристыми волосами и фиолетовыми глазами. Однако в книгах Джорджа Р. Р. Мартина картина куда сложнее: далеко не все Таргариены соответствуют этому «канону».

Новый спин-офф – «Рыцарь семи королевств» – обещает восполнить пробелы, оставленные «Домом драконов», и вернуть лор в его первоначальное состояние.

Проблема «блондинизации» Таргариенов в «Доме драконов»

В «Доме драконов» создатели обошли стороной важный аспект: наличие среди Таргариенов темноволосых представителей.

Например, Раэнис Таргариен, дочь Эймона Таргариена и Джоселин Баратеон, по книгам должна была иметь черные волосы – результат смешения крови. Но в сериале ей выдали классические серебристые локоны.

Причина такого решения проста: шоураннеры опасались, что зрители могут запутаться. Однако такой выбор привел к искажению лора.

Исчезла важная часть истории о разбавлении крови Таргариенов, потерялся символизм упадка рода и возникла путаница с родством персонажей.

Как «Рыцарь семи королевств» решает эту проблему

«Рыцарь семи королевств» решает проблему с помощью персонажа Бейлора Таргариена по прозвищу «Сломи копье» – наследника Железного трона с темно-коричневыми волосами.

Его внешность напрямую связана с политическим союзом Таргариенов с домом Мартеллов: мать Бейлора принадлежала к этому роду.

Этот образ – мощный символ упадка династии. Таргариены больше не воспринимаются как богоподобные правители, их кровь все сильнее разбавляется, а драконы, некогда символ их могущества, вымерли.

Отношение простолюдинов к Таргариенам: от величия к презрению

В трейлере сериала уже прозвучала фраза, отражающая отношение простолюдинов к Таргариенам ко времени событий «Игры престолов»:

«Инцестуозные пришельцы и тираны».

Это подчеркивает, насколько изменилось положение дома Таргариенов после Танца драконов – междоусобицы, которая ослабила их власть и репутацию.

Историческая логика здесь проста: изначально Таргариены практиковали «запретные» союзы, чтобы сохранить «чистую» кровь. Но со временем, особенно после Танца драконов, они были вынуждены заключать браки с представителями других домов.

Это привело к постепенному изменению их внешнего облика и ослаблению власти.

Темные волосы Бейлора – прямое свидетельство того, что эра величия Таргариенов подходит к концу. Примерно через сто лет род практически исчезнет.

Персонажи, олицетворяющие разные этапы истории рода

В сериале зрители увидят нескольких Таргариенов, каждый из которых олицетворяет разные этапы истории рода:

лысый Эгг (принц Эйегон);

обладатели традиционных серебристых волос – принц Аэрион и принц Мейкар;

старший брат Эгга и Аэриона – Даэрон Таргариен.

Все эти образы вместе создают целостную картину упадка некогда могущественной династии.

Сериал покажет последствия политических решений Таргариенов, их путь от богоподобных правителей до обычных людей. Это важный шаг к восстановлению целостности вселенной Джорджа Р. Р. Мартина, где каждая деталь имеет значение.

Ранее мы писали: Паскаля в «Игре престолов» видели все, а в «Иван Васильевич меняет профессию»? Теперь да: ИИ поместил голливудских звезд в 7 фильмов СССР (фото)