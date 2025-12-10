Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже

«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже

10 декабря 2025 13:46
«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже

Цвет волос – дело семейное.

Один из самых спорных моментов в адаптации вселенной «Игры престолов» – это внешний облик Таргариенов. В сериале зрители привыкли видеть представителей этого рода с серебристыми волосами и фиолетовыми глазами. Однако в книгах Джорджа Р. Р. Мартина картина куда сложнее: далеко не все Таргариены соответствуют этому «канону».

Новый спин-офф – «Рыцарь семи королевств» – обещает восполнить пробелы, оставленные «Домом драконов», и вернуть лор в его первоначальное состояние.

Проблема «блондинизации» Таргариенов в «Доме драконов»

«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже

В «Доме драконов» создатели обошли стороной важный аспект: наличие среди Таргариенов темноволосых представителей.

Например, Раэнис Таргариен, дочь Эймона Таргариена и Джоселин Баратеон, по книгам должна была иметь черные волосы – результат смешения крови. Но в сериале ей выдали классические серебристые локоны.

Причина такого решения проста: шоураннеры опасались, что зрители могут запутаться. Однако такой выбор привел к искажению лора.

Исчезла важная часть истории о разбавлении крови Таргариенов, потерялся символизм упадка рода и возникла путаница с родством персонажей.

Как «Рыцарь семи королевств» решает эту проблему

«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже

«Рыцарь семи королевств» решает проблему с помощью персонажа Бейлора Таргариена по прозвищу «Сломи копье» – наследника Железного трона с темно-коричневыми волосами.

Его внешность напрямую связана с политическим союзом Таргариенов с домом Мартеллов: мать Бейлора принадлежала к этому роду.

Этот образ – мощный символ упадка династии. Таргариены больше не воспринимаются как богоподобные правители, их кровь все сильнее разбавляется, а драконы, некогда символ их могущества, вымерли.

Отношение простолюдинов к Таргариенам: от величия к презрению

«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже

В трейлере сериала уже прозвучала фраза, отражающая отношение простолюдинов к Таргариенам ко времени событий «Игры престолов»:

«Инцестуозные пришельцы и тираны».

Это подчеркивает, насколько изменилось положение дома Таргариенов после Танца драконов – междоусобицы, которая ослабила их власть и репутацию.

Историческая логика здесь проста: изначально Таргариены практиковали «запретные» союзы, чтобы сохранить «чистую» кровь. Но со временем, особенно после Танца драконов, они были вынуждены заключать браки с представителями других домов.

Это привело к постепенному изменению их внешнего облика и ослаблению власти.

Темные волосы Бейлора – прямое свидетельство того, что эра величия Таргариенов подходит к концу. Примерно через сто лет род практически исчезнет.

Персонажи, олицетворяющие разные этапы истории рода

«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже

В сериале зрители увидят нескольких Таргариенов, каждый из которых олицетворяет разные этапы истории рода:

  • лысый Эгг (принц Эйегон);
  • обладатели традиционных серебристых волос – принц Аэрион и принц Мейкар;
  • старший брат Эгга и Аэриона – Даэрон Таргариен.

Все эти образы вместе создают целостную картину упадка некогда могущественной династии.

Сериал покажет последствия политических решений Таргариенов, их путь от богоподобных правителей до обычных людей. Это важный шаг к восстановлению целостности вселенной Джорджа Р. Р. Мартина, где каждая деталь имеет значение.

Ранее мы писали: Паскаля в «Игре престолов» видели все, а в «Иван Васильевич меняет профессию»? Теперь да: ИИ поместил голливудских звезд в 7 фильмов СССР (фото)

Фото: Кадры из сериалов «Рыцарь семи королевств», «Дом драконов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix «Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix Читать дальше 7 декабря 2025
«Серсея сияет, в остальном – мусор»: «Покинутые» должны были стать «Игрой престолов» для Netflix, но зрителям тошно уже на 1 серии «Серсея сияет, в остальном – мусор»: «Покинутые» должны были стать «Игрой престолов» для Netflix, но зрителям тошно уже на 1 серии Читать дальше 7 декабря 2025
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Читать дальше 11 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Читать дальше 10 декабря 2025
«Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» «Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» Читать дальше 10 декабря 2025
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше