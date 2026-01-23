Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Шутки про фекалии уделали драконов: «Рыцарь Семи Королевств» за серию сделал то, что «Игра престолов» не смогла за все сезоны

Шутки про фекалии уделали драконов: «Рыцарь Семи Королевств» за серию сделал то, что «Игра престолов» не смогла за все сезоны

23 января 2026 20:32
Шутки про фекалии уделали драконов: «Рыцарь Семи Королевств» за серию сделал то, что «Игра престолов» не смогла за все сезоны

Таких оценок фанаты Дейнерис с Джоном Сноу так и не дождались.

После прохладного приёма второго сезона «Дома дракона» и продолжающихся споров о финале «Игры престолов» фанаты вселенной Джорджа Мартина ждали от нового сериала если не чуда, то хотя бы оценки «норм». Но Дункан Высокий и смешной лысый мальчик, кажется, превзошли даже самые смелые ожидания.

Новый спин-офф, «Рыцарь Семи Королевств», стартовал на HBO несколько дней назад и за первую же серию поставил рекорд, к которому остальным проектам франшизы пришлось идти целыми сезонами.

Судя по Rotten Tomatoes, дебютный эпизод «Рыцаря Семи Королевств» получил от критиков идеальный рейтинг 100%. Это абсолютный рекорд для франшизы — ни «Игра престолов» (90% за первый сезон), ни «Дом дракона» (90%) такого результата не достигали.

Шутки про фекалии уделали драконов: «Рыцарь Семи Королевств» за серию сделал то, что «Игра престолов» не смогла за все сезоны

Более того, после первой недели общий рейтинг шоу составил 94%, что является лучшим показателем за последние 10 лет для любого сериала по Вестеросу. По этому параметру он повторил лишь шестой сезон «Игры престолов», который тоже получил 94%.

Секрет успеха прост: возвращаем зрителя из мира пафосных замков и бесконечных высокопарных диалогов («Дом дракона», мы смотрим на тебя) в тот самый брутальный и грязный Вестерос, которого публике так не хватало.

Лично мне по первой серии ясно одно: будет круто и весело даже без огнедышащих тварей и масштабной резни уровня «Битвы бастардов».

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», «Рыцарь Семи королевств»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Рыцарь Семи Королевств» только что побил легендарный рекорд «Игры престолов» и стал вровень с «Во все тяжкие»: лучше уже не будет «Рыцарь Семи Королевств» только что побил легендарный рекорд «Игры престолов» и стал вровень с «Во все тяжкие»: лучше уже не будет Читать дальше 16 февраля 2026
Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
«"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10 «"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10 Читать дальше 16 февраля 2026
Приквел «Престолов» на коне, но фанаты спорят — а рыцарь ли Дункан: смущает 1 кадр и строки повести Мартина Приквел «Престолов» на коне, но фанаты спорят — а рыцарь ли Дункан: смущает 1 кадр и строки повести Мартина Читать дальше 15 февраля 2026
Сколько серий будет у «Рыцаря Семи Королевств» — не 10, как в «Игре престолов»: HBO строит масштабные планы Сколько серий будет у «Рыцаря Семи Королевств» — не 10, как в «Игре престолов»: HBO строит масштабные планы Читать дальше 14 февраля 2026
Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Читать дальше 18 февраля 2026
Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Читать дальше 17 февраля 2026
Миллионы ждали, что он сыграет кровавого Таргариена: появится ли Кавилл в «Рыцаре Семи Королевств» Миллионы ждали, что он сыграет кровавого Таргариена: появится ли Кавилл в «Рыцаре Семи Королевств» Читать дальше 16 февраля 2026
Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца Читать дальше 15 февраля 2026
Новая фэнтези-сага Apple TV точно исправит главный «косяк» «Гарри Поттера» – шедевр Роулинг за это не ругал только ленивый Новая фэнтези-сага Apple TV точно исправит главный «косяк» «Гарри Поттера» – шедевр Роулинг за это не ругал только ленивый Читать дальше 15 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше