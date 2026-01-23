Шутки про фекалии уделали драконов: «Рыцарь Семи Королевств» за серию сделал то, что «Игра престолов» не смогла за все сезоны

Таких оценок фанаты Дейнерис с Джоном Сноу так и не дождались.

После прохладного приёма второго сезона «Дома дракона» и продолжающихся споров о финале «Игры престолов» фанаты вселенной Джорджа Мартина ждали от нового сериала если не чуда, то хотя бы оценки «норм». Но Дункан Высокий и смешной лысый мальчик, кажется, превзошли даже самые смелые ожидания.

Новый спин-офф, «Рыцарь Семи Королевств», стартовал на HBO несколько дней назад и за первую же серию поставил рекорд, к которому остальным проектам франшизы пришлось идти целыми сезонами.

Судя по Rotten Tomatoes, дебютный эпизод «Рыцаря Семи Королевств» получил от критиков идеальный рейтинг 100%. Это абсолютный рекорд для франшизы — ни «Игра престолов» (90% за первый сезон), ни «Дом дракона» (90%) такого результата не достигали.

Более того, после первой недели общий рейтинг шоу составил 94%, что является лучшим показателем за последние 10 лет для любого сериала по Вестеросу. По этому параметру он повторил лишь шестой сезон «Игры престолов», который тоже получил 94%.

Секрет успеха прост: возвращаем зрителя из мира пафосных замков и бесконечных высокопарных диалогов («Дом дракона», мы смотрим на тебя) в тот самый брутальный и грязный Вестерос, которого публике так не хватало.

Лично мне по первой серии ясно одно: будет круто и весело даже без огнедышащих тварей и масштабной резни уровня «Битвы бастардов».