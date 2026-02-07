Вторая «Красная свадьба», трясущиеся поджилки и 9,7 на IMDb: таков вердикт новой серии «Рыцаря Семи Королевств», за который теперь не стыдно

Кажется, создатели «Рыцаря семи королевств» перешли от «милой дорожной истории» к «битве за выживание». Четвёртый эпизод под названием «Семь» не просто стал лучшим в сезоне — он взорвал рейтинги, заполучив на IMDb ошеломительные 9.7 из 10 на основе первых 12 тысяч оценок. Для сравнения: предыдущие эпизоды держались в районе 8.5 и только третий пробил 9.1.

Качественный скачок, после которого сериал уже невозможно воспринимать как лёгкое приключение и беззаботную историю о межевом рыцаре. Тут вам и закат рода Таргариенов и политические интриги.

Всё изменилось в одно мгновение. После того как Дунк, движимый рыцарским долгом, поднял руку на принца Эйриона Таргариена, его путешествие обернулось кошмаром. Рыцаря-бродягу бросают в темницу, а его судьба превращается в разменную монету в большой политике. Ослабленные междоусобными войнами Таргариены не могут позвлоить кому-то поднимать на себя руку, пусть Дунк и прав.

Единственный шанс — древнее испытание «Семи», по сути, смертельная лотерея, где тебе нужно найти шестерых воинов, готовых сложить головы за человека без титула и состояния.

Эпизод мастерски держит в тв напряжении, камера ловит каждый нервный взгляд Данка, каждый отказ потенциального союзника звучит как приговор. И зрители оказались в восторге от столь внезапной смены концепции.

Комментарии под эпичным финалом — лучшее доказательство. Зрители, привыкшие за три серии к ироничным диалогам и неспешному ритму, были ошеломлены:

«Вот ЭТО — настоящий вайб "Игры престолов"! Наконец-то почувствовался дух Вестероса, где за ошибки платят кровью». «Мурашки бежали весь эпизод. А в конце уже тряслись поджилки». «Такого напряжения не было со времён "Чёрновдной" или "Красной свадьбы". Сериал вышел на новый уровень».

Сценаристы не просто добасли экшена, они вернули сериалу глубину и непредсказуемость, за которые любили оригинальную «Игру престолов». Здесь нет гарантий, что благородный порыв будет вознаграждён. А финал дает намек на грядущую бойню, перерастающую в очередную кровную войну братьев.

Кульминация эпизода — шедевр сценарного мастерства. Когда все пути уже исчерпаны и отчаявшийся Дунк обращается к толпе в последней надежде, его встречает лишь оглушительный, похабный звук от солдата из дома Бракенов. Кажется, что всё кончено.

И в этот момент происходит то, чего не ждал никто. На ристалище врывается принц Бейлор Разящий, будущий король, и встаёт рядом с Дунком, выступая против брата и племянников. Заканчивается серия заглавной темы «Игры Престолов». Остается дождаться 16 февраля, чтобы узнать итог испытания Семерых и увидеть, кто из героев выберется живым из передряги.