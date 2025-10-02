Меню
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее

2 октября 2025 20:01
Пока Джек Глисон феерит в «Доме Гиннеса» — его дело живет.

Вы ведь тоже считали, что Джоффри — самый бесячий принц в истории Вестероса? Ошибались. В грядущем спин-оффе «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь» нас познакомят с еще одним «цветочком» из рода Таргариенов — принцем Эйрионом по прозвищу Яркое Пламя.

И, судя по книгам Джорджа Мартина, этот красавчик способен затмить даже Джоффри своей жестокостью и манией величия.

Роль досталась Финну Беннетту («Настоящий детектив»), и актер уже описал персонажа как «тщеславного и жестокого». Чтобы вжиться в образ, он, по собственным словам, слушал Rage Against The Machine, чтобы добавить тому подросткового надрыва.

В переводе с актерского: готовьтесь к ору, истерикам и садизму на полном серьезе.

Кто же такой Эйрион Яркое Пламя? Второй сын принца Мейкара Таргариена и леди Дайанны Дейн, он вошел в историю как надменный и вспыльчивый человек, доводивший до белого каления даже собственных родственников.

В книгах он грезил о драконьей природе настолько, что решился выпить кубок дикого огня, уверенный, что станет чудищем огнедышащим. Итог вы знаете: «боги по милости своей превратили его в труп».

Занятно, правда? Опустошил кубок и помер в адских муках — прямо как Джоффри.

Если HBO пойдет по канону, то зрителей ждет новый топ-антигерой. Только здесь ставка не на тонкие интриги, а на подростковую ярость, помноженную на власть и безнаказанность. Джоффри рядом с ним покажется почти пай-мальчиком.

Так что «Рыцарь Семи Королевств», хоть и заявлен как камерная история о рыцарской чести и личных судьбах, все равно готовит нам очередного психопата из клана Таргариенов. А значит, Вестерос остается самим собой.

Ранее мы писали: Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов»

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», «Настоящий детектив»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
