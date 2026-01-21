Слишком ниже пояса: в «Рыцаре Семи Королевств» жестко поглумились над «Игрой престолов» — я прикол оценил, 3/10 зрителей поморщились

Кто бы мог подумать, что возвращение в Вестерос окажется именно таким.

Новый спин-офф «Игры престолов» с первых минут делает вид, что сейчас всё будет максимально серьёзно. Три коня, проливной дождь, Дунк копает могилу и хоронит своего сира Арлана из Пеннитри. Камера ловит грязь, сырость и тоску – ровно тот самый «игропрестольный» мрачняк, по которому многие скучали после вылизанного «Дома дракона».

А потом начинаются… нюансы. Пафосная речь внезапно перемежается шуточными вставками, тон мягко сползает в иронию, а дальше – контрольный выстрел. Дунк объявляет лошадям, что отправляется на турнир, и в этот момент включается та самая музыка из опенинга «Игры престолов».

По мне мурашки побежали табунами. Ровно семь секунд.

После чего «Рыцарь Семи Королевств» демонстративно показывает, как герой справляет нужду – долго, подробно и без стеснения. Намёк считывается мгновенно: да, мы помним, откуда пришли, но играть в это больше не собираемся.

Шутка задала тон всему сериалу – камерному, приземлённому и нарочито «неэпичному». Кто-то оценил такой жест. Кто-то – поморщился, и статистика это подтверждает: на Rotten Tomatoes первый эпизод получил 77% зрительского рейтинга.

Проще говоря, примерно каждый третий фанат счёл старт «несвежим». Это один из самых низких рейтингов зрителей во всей франшизе – ниже были только восьмой сезон «Игры престолов» и второй сезон «Дома дракона».

Критики, впрочем, настроены мягче – 88%. Им нравится, что история про Дунка и Эгга не про Железный трон, а про жизнь «снизу», без глобальных войн и политических катастроф.

Но часть фанатов ждала совсем другого – возвращения в суровый, пафосный Вестерос, а не аккуратного подмигивания и демонстративного отказа от прежнего величия.

Лично я шутку оценил. Но сериал с первой же сцены честно предупредил: это абсолютно другой разговор, к которому далеко не все были готовы.

