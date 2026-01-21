Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Слишком ниже пояса: в «Рыцаре Семи Королевств» жестко поглумились над «Игрой престолов» — я прикол оценил, 3/10 зрителей поморщились

Слишком ниже пояса: в «Рыцаре Семи Королевств» жестко поглумились над «Игрой престолов» — я прикол оценил, 3/10 зрителей поморщились

21 января 2026 13:46
Слишком ниже пояса: в «Рыцаре Семи Королевств» жестко поглумились над «Игрой престолов» — я прикол оценил, 3/10 зрителей поморщились

Кто бы мог подумать, что возвращение в Вестерос окажется именно таким.

Новый спин-офф «Игры престолов» с первых минут делает вид, что сейчас всё будет максимально серьёзно. Три коня, проливной дождь, Дунк копает могилу и хоронит своего сира Арлана из Пеннитри. Камера ловит грязь, сырость и тоску – ровно тот самый «игропрестольный» мрачняк, по которому многие скучали после вылизанного «Дома дракона».

А потом начинаются… нюансы. Пафосная речь внезапно перемежается шуточными вставками, тон мягко сползает в иронию, а дальше – контрольный выстрел. Дунк объявляет лошадям, что отправляется на турнир, и в этот момент включается та самая музыка из опенинга «Игры престолов».

По мне мурашки побежали табунами. Ровно семь секунд.

Слишком ниже пояса: в «Рыцаре Семи Королевств» жестко поглумились над «Игрой престолов» — я прикол оценил, 3/10 зрителей поморщились

После чего «Рыцарь Семи Королевств» демонстративно показывает, как герой справляет нужду – долго, подробно и без стеснения. Намёк считывается мгновенно: да, мы помним, откуда пришли, но играть в это больше не собираемся.

Шутка задала тон всему сериалу – камерному, приземлённому и нарочито «неэпичному». Кто-то оценил такой жест. Кто-то – поморщился, и статистика это подтверждает: на Rotten Tomatoes первый эпизод получил 77% зрительского рейтинга.

Проще говоря, примерно каждый третий фанат счёл старт «несвежим». Это один из самых низких рейтингов зрителей во всей франшизе – ниже были только восьмой сезон «Игры престолов» и второй сезон «Дома дракона».

Критики, впрочем, настроены мягче – 88%. Им нравится, что история про Дунка и Эгга не про Железный трон, а про жизнь «снизу», без глобальных войн и политических катастроф.

Слишком ниже пояса: в «Рыцаре Семи Королевств» жестко поглумились над «Игрой престолов» — я прикол оценил, 3/10 зрителей поморщились

Но часть фанатов ждала совсем другого – возвращения в суровый, пафосный Вестерос, а не аккуратного подмигивания и демонстративного отказа от прежнего величия.

Лично я шутку оценил. Но сериал с первой же сцены честно предупредил: это абсолютно другой разговор, к которому далеко не все были готовы.

Читайте далее: Спустя 10 лет пришло понимание — этот фэнтези-сериал закрыли преступно рано: он в разы веселее «Игры престолов», но прожил всего 2 сезона

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи королевств»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
«Рыцарь Семи Королевств» только что побил легендарный рекорд «Игры престолов» и стал вровень с «Во все тяжкие»: лучше уже не будет «Рыцарь Семи Королевств» только что побил легендарный рекорд «Игры престолов» и стал вровень с «Во все тяжкие»: лучше уже не будет Читать дальше 16 февраля 2026
Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
«"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10 «"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10 Читать дальше 16 февраля 2026
Сколько серий будет у «Рыцаря Семи Королевств» — не 10, как в «Игре престолов»: HBO строит масштабные планы Сколько серий будет у «Рыцаря Семи Королевств» — не 10, как в «Игре престолов»: HBO строит масштабные планы Читать дальше 14 февраля 2026
Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Читать дальше 18 февраля 2026
Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Читать дальше 17 февраля 2026
Миллионы ждали, что он сыграет кровавого Таргариена: появится ли Кавилл в «Рыцаре Семи Королевств» Миллионы ждали, что он сыграет кровавого Таргариена: появится ли Кавилл в «Рыцаре Семи Королевств» Читать дальше 16 февраля 2026
Новая фэнтези-сага Apple TV точно исправит главный «косяк» «Гарри Поттера» – шедевр Роулинг за это не ругал только ленивый Новая фэнтези-сага Apple TV точно исправит главный «косяк» «Гарри Поттера» – шедевр Роулинг за это не ругал только ленивый Читать дальше 15 февраля 2026
Приквел «Престолов» на коне, но фанаты спорят — а рыцарь ли Дункан: смущает 1 кадр и строки повести Мартина Приквел «Престолов» на коне, но фанаты спорят — а рыцарь ли Дункан: смущает 1 кадр и строки повести Мартина Читать дальше 15 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше