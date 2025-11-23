Алисента и Рейнира будут с нами и после 4 сезона: не прощайтесь с Таргариенами, HBO продлевает заунывный «Дом Дракона»

Поклонникам «Игры Престолов» можно выдохнуть (или горько вздохнуть, тут у каждого свой выбор): вселенная Джорджа Р. Р. Мартина продолжит расширяться как минимум до конца десятилетия. На недавней пресс-конференции в Нью-Йорке HBO официально объявил о продлении главных фэнтези-хитов, расставив точки над i в графике премьер и намекнув на гораздо более долгосрочные планы.

Главная интрига: Станет ли четвертый сезон «Дома Дракона» финальным?

Ключевой новостью стало продление «Дома Дракона» на четвертый сезон, выход которого намечен на 2028 год. Но если вы думали, что это все, то вы плохо знаете кинобизнес.

Ранее ходили упорные слухи, что шоу завершится именно на четвертом сезоне, однако руководство HBO сознательно избегало называть его «финальным». Генеральный директор HBO Кейси Блойс ни разу не использовал это слово во время анонса.

По информации Deadline, окончательное решение о судьбе сериала будет принято в ближайшие месяцы, когда шоураннер Райан Кондал завершит работу над сценарием четвертого сезона. Это оставляет пространство для маневра: если история потребует большего, у «Дома Дракона» есть все шансы продолжиться в пятом сезоне. Хотелось бы верить, что унылую историю противостояния Рейниры, Алисенты и их семей все-таки завершат на 4 сезонах.

График выхода: когда чего ждать

Поклонников франшизы ждет насыщенное ближайшее время.

«Рыцарь Семи Королевств»: премьера первого сезона состоится 18 января 2026 года. Сразу же после этого начнутся работы над вторым сезоном, который ожидается в 2027 году. По слухам, второй и третий сезоны планируется снимать одновременно, чтобы не томить зрителей и не ждать, пока оруженосец вырастет.

«Дом Дракона»: третий сезон зрители увидят летом 2026 года, а четвертый — в 2028 году.

Что в перспективе?

Вселенная не собирается останавливаться на достигнутом. Помимо уже анонсированных проектов, в разработке находятся «еще несколько спин-оффов». Как отмечал сам Джордж Р. Р. Мартин, в работе находится порядка пяти-шести проектов, в основном приквелов, но есть и сиквелы.

Продолжение «Игры престолов» уже в работе: Мартин подтвердил – культовый сериал получит полноценный сиквел (но не про Джона Сноу).