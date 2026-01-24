Трясет от Вестероса после провала «Игры престолов»: Санса объяснила, почему зареклась смотреть продолжения

Софи Тёрнер, которая провела долгие годы в шкуре Сансы Старк, заявила, что не планирует смотреть новый спин-офф вселенной — сериал «Рыцарь Семи Королевств». И причина не в качестве проекта, а в глубоко личном, почти физическом отторжении.

Актрисе достаточно услышать первые ноты заглавной мелодии «Игры престолов», чтобы почувствовать приступ тревоги.

«Это вызывает у меня безумное беспокойство», — призналась она.

Хотя Тёрнер называет съёмки «лучшим актёрским классом» и «потрясающим» опытом, сейчас она не может смотреть ничего, связанного с франшизой. Для неё этот мир навсегда слился с периодом взросления: она пришла на проект в 12 лет, а завершила в 23.

Проживание роли Сансы на протяжении стольких лет было одновременно и даром, и грузом. «Мне пришлось жить с моим персонажем, так что к концу мы как бы слились в одного человека», — объясняет она.

При этом Тёрнер искренне желает успеха новому сериалу и его актёрам, понимая, какое давление лежит на создателях. Питер Клаффи, исполняющий главную роль сира Дункана Высокого, также признаётся, что возвращение во вселенную было «пугающим» из-за феномена оригинала.

Тернет не испытывает отторжения из-за сортирного юмора в первой серии «Рыцаря» и не имеет ничего против заунывного «Дома драконов», просто актриса зареклась приближаться к Вестеросу на расстояние пушечного залпа.