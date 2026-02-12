Как я рада, что в 2026 начала смотреть эти 3 сериала: в них не больше 8 эпизодов, а затягивают с первой серии

Бывает такое: включаешь сериал, чтобы просто глянуть серию и спать, но по итогу выпадаешь из реальности на несколько часов. И это в случае, если проект уже вышел целиком.
А бывает еще хуже: хочется продолжения здесь и сейчас, но сериал совсем свежий, так что эпизоды выходят раз в неделю. И вот сиди мучайся.
К слову, в последнее время появляется много проектов, которые смотрятся именно так, на одном дыхании. Вот я и собрала для вас 3 свежих сериала 2026 года, которые меня затянули.
Здесь и возвращение в Вестерос без драконов, и экранизация Харлана Кобена, и даже Marvel, который внезапно перестал быть излишне супергеройским.
Под каждым – рейтинг на IMDb, чтобы вы понимали уровень. Взглянем?
«Рыцарь семи королевств» (2026)
IMDb: 8.7
Фэнтези-драма по Мартину за 90 лет до «Игры престолов». Неуклюжий рыцарь Дункан и его оруженосец Эгг (будущий король) путешествуют по Вестеросу без масштабных битв и политических интриг. Финальный шестой эпизод покажут 23 февраля.
«Убегай!» (2026)
IMDb: 6.9
Детектив по роману Харлана Кобена. Девушка сбегает из дома с проблемным парнем, ее отец в гневе избивает его, а потом парня находят мёртвым. Параллельно частный детектив ищет пропавшего сына бизнесмена. Все преступления странным образом связаны, а герои то объединяются, то тянут одеяло на себя. Все 8 серий уже вышли.
«Чудо-человек» (2026)
IMDb: 7.5
Marvel, который не похож на Marvel. Голливудский неудачник Саймон так дотошно ищет душу у эпизодического персонажа, что его выгоняют из сериала. А потом он узнаёт о кастинге в ремейк любимого фильма детства и вцепляется в эту мечту мёртвой хваткой. Никакого спасения вселенной, все очень приземленно и всего на 8 серий, которые уже полностью доступны.