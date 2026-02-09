«Абсолютные мурашки»: нашелся истинный преемник «Игры престолов» с рейтингом 9,7 на IMDb — «Дом Дракона» отдыхает

Четвертая серия «Рыцаря Семи Королевств» совершила невозможное: вернула зрителям то самое чувство, за которое они полюбили «Игру престолов». Эпизод получил рекордные 9.7 баллов на IMDb, обогнав многие главы оригинала.

В отзывах звучит главная мысль: это и есть настоящий преемник саги. Появился тот самый дух ранних сезонов, который многие недосчитались в «Доме Дракона». Фанаты пишут о «мурашках», идеальной адаптации и возвращении классической темы из заставки.

Сюжет делает резкий, но мастерский поворот. После того как Дунк ударил принца Эйриона Таргариена, его ждет суд. Обвинитель, используя древний закон, требует «Суда семи» — битвы семи на семь, где боги сами вершат правосудие.

Проблема в том, что у бедного странствующего рыцаря нет ни друзей, ни союзников для такого поединка. Весь эпизод держится на напряжении из-за решения отчаянной задачи: найти шестерых, кто согласится пойти за него на смерть.

Это история о чести, одиночестве и неожиданной верности. Наивные надежды Дунка рушатся, когда его единственный обещавший помощь союзник предает его. В самой безнадежной ситуации находится тот, кто встает на его сторону — и это становится мощнейшим моментом сериала.

Появление принца Бейлора Таргариена, десницы короля, на стороне простого рыцаря против собственной семьи — это чистый сюжетный взрыв. Именно здесь звучит знакомая тема оригинала, подчеркивая: в этом мире все еще есть место поступкам, где мораль важнее происхождения.

Эпизод превращает камерную дорожную историю в эпическую легенду. Дух Вестероса жив не в масштабных битвах за трон, а в личном выборе и подвиге чести. И судя по реакции аудитории, именно этого зрители ждали все эти годы.