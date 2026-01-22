«Не уверен, что нам действительно нужно это фуфло»: Мартин разнес до кирпичика стартовую сцену «Рыцаря Семи Королевств»

От сериала в восторге, но начало шокировало даже самого откровенного автора фэнтези.

Создатель «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин, кажется, сам не ожидал, с чего начнётся новая глава его вселенной. Первый эпизод «Рыцаря Семи Королевств» буквально заставил писателя схватиться за голову — и не из-за сложной политической интриги, а из-за… похода в туалет главного героя Дунка Высокого.

Сцену показали настолько подробно, насколько позволяли правила стриминга, сопроводив процесс заглавной темой из «Игры престолов». Иронично, смело и шокирующе.

Что сказал писатель

«Да, это было немного неожиданно. Не то чтобы мои персонажи не ходят в туалет, но я обычно не описываю такие вещи подробно. Когда я увидел черновой вариант, то написал: „Что это? Откуда это взялось? Не уверен, что нам действительно нужно это фуфло (в оригинале лексика другая)“», — признался Мартин.

Сценаристы, впрочем, нашли оправдание. Шоураннер Айра Паркер пояснил, что сцена нужна для максимального реализма и человечности персонажа:

«Мы просто хотели показать, что этот парень ещё не воин. Он обычный нервный тип с тревожным желудком — в общем, почти как я». Такой «изнанки» Вестероса — физиологической, приземлённой, лишённой намёка на пафос — зрители действительно ещё не видели.

Создатели рискуют во всем

Но в этом и есть главный парадокс и риск нового сериала. Если «Игра престолов» соблазняла зрителя эпичным размахом, интригами и драконами, то «Рыцарь Семи Королевств» сознательно отказывается от всего этого.

Это история не о жестоких королях и пророческих избранниках (хотя на фоне они будут), а о простом, неуклюжем межевом рыцаре и его юном оруженосце. Мартин хотел показать «простых людей», которые не получат Железный трон, а будут скитаться по стране, наблюдая за изменениями вокруг. Вместо битв драконов — медленные путешествия по грязным дорогам, вместо дворцовых интриг — бытовые диалоги и «дурацкие шутки».

Будет ли это интересно широкой аудитории? Вот главный вопрос. Критики хвалят сериал за камерность, человечность и верность духу книг, но отмечают: здесь нет того, за что вы обожали «Игру престолов».

«Рыцарь Семи Королевств» сделал Вестерос снова великим: критики посмотрели новый сериал по Мартину — и это лучшее из того, что было.