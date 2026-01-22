Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал. Амулет зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Не уверен, что нам действительно нужно это фуфло»: Мартин разнес до кирпичика стартовую сцену «Рыцаря Семи Королевств»

«Не уверен, что нам действительно нужно это фуфло»: Мартин разнес до кирпичика стартовую сцену «Рыцаря Семи Королевств»

22 января 2026 09:25
«Не уверен, что нам действительно нужно это фуфло»: Мартин разнес до кирпичика стартовую сцену «Рыцаря Семи Королевств»

От сериала в восторге, но начало шокировало даже самого откровенного автора фэнтези. 

Создатель «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин, кажется, сам не ожидал, с чего начнётся новая глава его вселенной. Первый эпизод «Рыцаря Семи Королевств» буквально заставил писателя схватиться за голову — и не из-за сложной политической интриги, а из-за… похода в туалет главного героя Дунка Высокого.

Сцену показали настолько подробно, насколько позволяли правила стриминга, сопроводив процесс заглавной темой из «Игры престолов». Иронично, смело и шокирующе.

Что сказал писатель

«Да, это было немного неожиданно. Не то чтобы мои персонажи не ходят в туалет, но я обычно не описываю такие вещи подробно. Когда я увидел черновой вариант, то написал: „Что это? Откуда это взялось? Не уверен, что нам действительно нужно это фуфло (в оригинале лексика другая)», — признался Мартин.

«Не уверен, что нам действительно нужно это фуфло»: Мартин разнес до кирпичика стартовую сцену «Рыцаря Семи Королевств»

Сценаристы, впрочем, нашли оправдание. Шоураннер Айра Паркер пояснил, что сцена нужна для максимального реализма и человечности персонажа:

«Мы просто хотели показать, что этот парень ещё не воин. Он обычный нервный тип с тревожным желудком — в общем, почти как я». Такой «изнанки» Вестероса — физиологической, приземлённой, лишённой намёка на пафос — зрители действительно ещё не видели.

Создатели рискуют во всем

Но в этом и есть главный парадокс и риск нового сериала. Если «Игра престолов» соблазняла зрителя эпичным размахом, интригами и драконами, то «Рыцарь Семи Королевств» сознательно отказывается от всего этого.

Это история не о жестоких королях и пророческих избранниках (хотя на фоне они будут), а о простом, неуклюжем межевом рыцаре и его юном оруженосце. Мартин хотел показать «простых людей», которые не получат Железный трон, а будут скитаться по стране, наблюдая за изменениями вокруг. Вместо битв драконов — медленные путешествия по грязным дорогам, вместо дворцовых интриг — бытовые диалоги и «дурацкие шутки».

«Не уверен, что нам действительно нужно это фуфло»: Мартин разнес до кирпичика стартовую сцену «Рыцаря Семи Королевств»

Будет ли это интересно широкой аудитории? Вот главный вопрос. Критики хвалят сериал за камерность, человечность и верность духу книг, но отмечают: здесь нет того, за что вы обожали «Игру престолов».

«Рыцарь Семи Королевств» сделал Вестерос снова великим: критики посмотрели новый сериал по Мартину — и это лучшее из того, что было.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Читать дальше 18 февраля 2026
Миллионы ждали, что он сыграет кровавого Таргариена: появится ли Кавилл в «Рыцаре Семи Королевств» Миллионы ждали, что он сыграет кровавого Таргариена: появится ли Кавилл в «Рыцаре Семи Королевств» Читать дальше 16 февраля 2026
«Рыцарь Семи Королевств» только что побил легендарный рекорд «Игры престолов» и стал вровень с «Во все тяжкие»: лучше уже не будет «Рыцарь Семи Королевств» только что побил легендарный рекорд «Игры престолов» и стал вровень с «Во все тяжкие»: лучше уже не будет Читать дальше 16 февраля 2026
Приквел «Престолов» на коне, но фанаты спорят — а рыцарь ли Дункан: смущает 1 кадр и строки повести Мартина Приквел «Престолов» на коне, но фанаты спорят — а рыцарь ли Дункан: смущает 1 кадр и строки повести Мартина Читать дальше 15 февраля 2026
Сколько серий будет у «Рыцаря Семи Королевств» — не 10, как в «Игре престолов»: HBO строит масштабные планы Сколько серий будет у «Рыцаря Семи Королевств» — не 10, как в «Игре престолов»: HBO строит масштабные планы Читать дальше 14 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше