Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
До Нового года осталось… До Нового года осталось…
Киноафиша Фильмы До Нового года осталось…

До Нового года осталось…, 2019

2019 / Россия
4.9 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Пока москвичи суетятся перед Новым годом, главные герои заняты другими, менее веселыми хлопотами. Денис пытается доказать отцу свою самодостаточность. Ира ныряет с головой в работу, чтобы заглушить чувство одиночество. Первокурсница Настя работает в кафетерии, тоскует по маме и еще не успела ни с кем подружиться. Света, зарабатывающая на празднике Снегурочкой, переживает из-за мужа, который пропадает в мире виртуальных игрушек. А пара тезок заняты съемками романтического фильма, пока их собственная история обречена на грустную концовку.

  • Александр Бажанов, режиссер мелодрамы, самостоятельно написал для нее сценарий, стал продюсером и исполнил одну из главных ролей.
  • Татьяна Виноградова, соавтор сценария и одна из продюсеров, также участвовала в съемках в качестве актрисы.
  • Музыкальное оформление проекта создано Стивом Эллиоттом, зарубежным композитором.
  • Константин Адаев, исполнивший роль Кирилла, известен публике по прошлым работам в многосерийных проектах – «Физрук», «Глухарь», «Чернобыль: Зона отчуждания».
  • Алексей Марков раньше снимался в «Отеле Элеон» и второй части «Метода Фрейда».

Новый год — это своеобразный рубеж, момент подведения итогов, принятия решений. Новый год — новое начало, время мечтать, загадывать желания и ждать чудес… Пока вся Москва скупает подарки и наряжает ёлки, Денис отчаянно старается успеть открыть бар к 31 декабря и доказать отцу свою состоятельность. Ирина всё больше погружается в работу, стараясь не замечать ни украшенного офиса, ни приближения праздников, ни собственного одиночества. Настя — студентка-первокурсница, совсем одна в чужой для нее Москве, скучает по маме, работает в кафе и, улыбаясь из последних сил, несёт людям радость и кофе. Света — Снегурочка, и кому, как не ей радоваться Новому году и дарить окружающим праздничное настроение, но и у нее не всё гладко: любимый муж полностью погружен в мир компьютерных игр и не замечает, ни сына, ни Свету, ни реальность. А всё это время Александр и Александра снимают кино про настоящую любовь, стараясь не думать о том, что их личная история не имеет ни малейшего шанса на счастливый финал. Пять чудесных историй, случившихся с совершенно разными людьми в канун Нового года на фоне заснеженного Старого Арбата.

4.9 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2019
Возраст 12+
Прокатчик Самокат
Режиссер
Алексей Бажанов
В ролях
Татьяна Виноградова
Светлана Большакова
Константин Адаев
Константин Адаев
Алексей Марков
Алексей Бажанов
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про бизнес Фильмы про бизнес
Русские комедии про Новый год Русские комедии про Новый год
Новогодние мелодрамы Новогодние мелодрамы
Новинки кино про Новый год и Рождество Новинки кино про Новый год и Рождество
Новинки фильмов про Новый год и Рождество 2018-2021 Новинки фильмов про Новый год и Рождество 2018-2021
Лучшие новогодние мелодрамы Лучшие новогодние мелодрамы
Лучшие русские мелодрамы 2019 года Лучшие русские мелодрамы 2019 года
6 лучших российских мелодрам 2019 года 6 лучших российских мелодрам 2019 года
Постер фильма До Нового года осталось… 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

До Нового года осталось… смотреть онлайн

До Нового года осталось…
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
marina.sharapovaa 23 декабря 2019, 21:23
Зачётный и приятный, добрый фильм! Задумка вроде простая и на поверхности, а раскрыта многогранно и реалистично 👍🙌 главное, ситуации раскрытые в… Читать дальше…
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Приложение киноафиши