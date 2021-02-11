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Кроличья лапа Кроличья лапа
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Кроличья лапа, 2020

2020 / Россия / Бельгия / Финляндия
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История любви петербурженки и француза в конце 80-х
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Лирическая мелодраматическая картина от режиссера Наны Джорджадзе, лауреата Каннского фестиваля и номинанта на премию «Оскар». Сюжет строится вокруг взаимоотношений архитектора из Франции Николя и художницы из Санкт-Петербурга Али, знакомство которых в начале 90-х переворачивает их жизни с ног на голову.

Аля – типичная представительница петербургской интеллигенции, которую сразу можно разглядеть в огромной толпе люде. Ее молодость проходит в удивительное время перемен, когда все вокруг трансформируется и обновляется: культура, идеология, привычный быт. Именно во времена перестройки девушке суждено встретить своего прекрасного принца – Николя, благородного и очаровательного архитектора из Франции. Он получил классическое воспитание в старинном замке от своего уважаемого деда, но перенял страстный характер от русской бабушки. Также герою по наследству досталась семейная винодельня, к которой молодой человек питает особые чувства. Непредвиденная встреча меняет образ жизни персонажей. Кажется, что между двумя влюбленными не может быть ничего серьезного, кроме мимолетного романа. Ведь у Николя есть супруга, а возле Али всегда находится ее друг детства Митя, влюбленный в девушку и готовый на многое для того, чтобы разделить пару. Более того, молодые люди относятся к совершенно разным мирам, между которыми непреодолимая пропасть. Но даже после того, как герои прощаются друг с другом, их любовь оказывается намного сильнее, чем им виделось вначале. Они вместе преодолевают испытания, уготованные им судьбой, а давление общества лишь усиливает их связь. Параллельно с красивой историей любви, которая крушит все преграды на своем пути, перед нами также раскрывается история страны с ее тайнами и переменами.

 

 

 

Главные роли исполнили российская актриса Светлана Щедрина и французский актер Николя Дювошель, который три раза был номинирован на премию «Сезар». В картине также снялся другой известный французский актер – Пьер Ришар, который не в первый раз работает с режиссером фильма. До этого он снялся в двух других ее картинах («27 украденных поцелуев» и «1001 рецепт влюбленного кулинара»).

Режиссерское кресло заняла Нана Джорджадзе, которая больше всего известна такими фильмами, как «Робинзонада, или Мой английский дедушка» и «1001 рецепт влюбленного кулинара».

Данный фильм получил награду за лучшую операторскую работу на XVIII Российском фестивале кино и театра «Амурская осень».

Съемочный процесс проходил летом 2018 года в России и Бельгии, где снимали французскую часть ленты. Для съемок использовали замок Bioull, в котором на самом деле и сегодня живут люди. Команда фильма была удивлена сходством замка с тем, который был описан сценаристом, поэтому они решили уговорить хозяев разрешить им снять несколько сцен в их доме.

Сначала режиссер хотела сделать историю о запретной, невозможной любви, но в результате работы над сценарием картина преобразовалась.

Существует суеверие, что кроличья лапа приносит удачу. Любопытно, что после работы над этим фильмом Светлану Щедрину пригласили сниматься во Франции.

Над «Кроличьей лапой» работала бельгийская компания Artemis Productions. Это первый случай сотрудничества компании с Россией.

Роль главного героя мог сыграть Гаспар Ульель или Луи Гаррель. Однако у актеров не получилось согласовать свой график с работой над фильмом.

Создатели картины сразу сказали Дювошелю, что ему придется играть по-русски. Актер с удовольствием согласился и поразил всех своим необыкновенным голосом и знанием текста.

Нана Джорджадзе призналась, что актер Пьер Ришар – ее личный талисман. Именно поэтому она попросила сценариста написать для него роль в этом фильме. Интересно, что Ришар, как и его персонаж, является виноделом.

Диалог между персонажем Александра Половцева и управляющим замка был полностью взят из реальной жизни.

BeTV, бельгийский телеканал, купил права на показ картины.

Во время съемок в бельгийской глуши съемочная группа жила в отеле. Там команде не раз выписывали штрафы за поведение. Организатором веселых посиделок выступал Пьер Ришар.

Сцена, в которой герой Николя кричит «PUTIN!», была импровизацией актера.

В Петербурге времён Перестройки встречаются двое - Аля и Николя. Она - воздушная и мечтательная петербургская интеллигентка, он - французский архитектор, потомственный винодел, обаятельный красавец. Они не могут друг без друга, но и вместе тоже не могут: ни в старинном лионском замке, ни в коммунальной квартире, ведь они из совершенно разных миров. К тому же у Николя есть жена, а рядом с Алей - влюбленный в неё друг детства Митя, готовый на всё, чтобы разлучить Алю и Николя. Вместе с историей этой любви разворачивается и история страны - со всеми её сюрпризами и вызовами.

мало голосов Оцените
3 голоса
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 11 февраля 2021
Премьера в мире 11 февраля 2021
Возраст 16+
Прокатчик Самокат
Режиссер
Нана Джорджадзе
Нана Джорджадзе
В ролях
Светлана Щедрина
Светлана Щедрина
Николя Дювошель
Николя Дювошель
Пьер Ришар
Пьер Ришар
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Евгения Добровольская
Евгения Добровольская
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кроличья лапа 2 постера
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Режиссер картины Нана Джорджадзе, лауреатка Каннского фестиваля и номинантка на премию «Оскар», любит рассуждать в своих фильмах о чувствах обычных людей. Она тихонько открывает двери влюбленных и ненадолго пускает зрителя в этот мир, где полно страсти и лжи. Кроличья лапа Так случилось и в «Кроличьей лапе», когда Аля, главная героиня ленты, распахнула свои двери двум французам, которые не могли найти подходящее место пообедать. На дворе 90-е, кругом бандиты и…
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magrid 10 февраля 2021, 16:22
Фильм понравился. Про светлые и чистые чувства. Про стечение обстоятельств. Про жизнь. Надолго западает в память. Есть над чем подумать. Однозначно рекомендую. Прекрасно проведенное время. 😍
Potekhin 21 февраля 2021, 20:03
Хороший фильм. Про несхожесть двух миров - совка и Франции - и психологии - мужской и женской. Ни в персонажах, ни в антураже нет ни грамма фальши,… Читать дальше…
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3 голоса
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Кадры из фильма Все кадры
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