Кроличья лапа, 2020

Главные роли исполнили российская актриса Светлана Щедрина и французский актер Николя Дювошель, который три раза был номинирован на премию «Сезар». В картине также снялся другой известный французский актер – Пьер Ришар, который не в первый раз работает с режиссером фильма. До этого он снялся в двух других ее картинах («27 украденных поцелуев» и «1001 рецепт влюбленного кулинара»).

Режиссерское кресло заняла Нана Джорджадзе, которая больше всего известна такими фильмами, как «Робинзонада, или Мой английский дедушка» и «1001 рецепт влюбленного кулинара».

Данный фильм получил награду за лучшую операторскую работу на XVIII Российском фестивале кино и театра «Амурская осень».

Съемочный процесс проходил летом 2018 года в России и Бельгии, где снимали французскую часть ленты. Для съемок использовали замок Bioull, в котором на самом деле и сегодня живут люди. Команда фильма была удивлена сходством замка с тем, который был описан сценаристом, поэтому они решили уговорить хозяев разрешить им снять несколько сцен в их доме.

Сначала режиссер хотела сделать историю о запретной, невозможной любви, но в результате работы над сценарием картина преобразовалась.

Существует суеверие, что кроличья лапа приносит удачу. Любопытно, что после работы над этим фильмом Светлану Щедрину пригласили сниматься во Франции.

Над «Кроличьей лапой» работала бельгийская компания Artemis Productions. Это первый случай сотрудничества компании с Россией.

Роль главного героя мог сыграть Гаспар Ульель или Луи Гаррель. Однако у актеров не получилось согласовать свой график с работой над фильмом.

Создатели картины сразу сказали Дювошелю, что ему придется играть по-русски. Актер с удовольствием согласился и поразил всех своим необыкновенным голосом и знанием текста.

Нана Джорджадзе призналась, что актер Пьер Ришар – ее личный талисман. Именно поэтому она попросила сценариста написать для него роль в этом фильме. Интересно, что Ришар, как и его персонаж, является виноделом.

Диалог между персонажем Александра Половцева и управляющим замка был полностью взят из реальной жизни.

BeTV, бельгийский телеканал, купил права на показ картины.

Во время съемок в бельгийской глуши съемочная группа жила в отеле. Там команде не раз выписывали штрафы за поведение. Организатором веселых посиделок выступал Пьер Ришар.

Сцена, в которой герой Николя кричит «PUTIN!», была импровизацией актера.