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Киноафиша Фильмы Решала

Решала

Reshala 18+
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О фильме

Российская провинция начала 2010-х годов. Лихие девяностые давно в прошлом: вчерашние бандиты обзавелись бизнесом, переоделись в костюмы и стараются решать дела по-взрослому. Но обойтись без крови и разборок получается не всегда.

Костя — преуспевающий адвокат по прозвищу “Решала”. Он имеет огромное количество связей и может уладить любое недопонимание между “большими” людьми буквально парой звонков. Единственным человеком, который не поддается никакому контролю остается младший брат Кости по кличке Каша. Парню по душе криминальная романтика: он возит с собой бейсбольную биту, вызывающе ведет себя с окружающими, не признает авторитетов и постоянно попадает в неприятные истории. Разборка в ночном клубе, авария, карточный долг — Костя вынужден регулярно вмешиваться и решать проблемы непутевого брата.

До поры до времени Косте удается прикрывать Кашу, но ситуация окончательно выходит из-под контроля, когда Каша переходит дорогу Завгару — правой руке одного из криминальных боссов.

Фильм снят без какой-либо господдержки. По словам создателей, бюджет картины составил три тысячи рублей. Деньги были потрачены на бензин. Посильную помощь оказывали местные жители, которые, узнав, что снимается кино, просто приходили и спрашивали, чем они могут помочь.

Фильм снимался на цифровой фотоаппарат.

Фильм был снят в Иркутске и Улан-Удэ за три месяца.

Изначально название “Решала” было рабочим, но в итоге оно прижилось, и фильм увидел свет именно под таким названием.

Все участники съемочного процесса работали бесплатно и не получили никаких гонораров.

Фильм снискал популярность после появления на видеохостинге YouTube. По состоянию на ноябрь 2020 года у картины 13 миллионов просмотров.

Фильм стал дебютом в кино почти для всех его создателей.

Константин Озеров, сыгравший Костю, рассказывал, что, не будучи профессиональным актером, он просто копировал манеру общения одного из своих знакомых.

По словам Константина Озерова, сцена, в которой Костя отказывается занять брату денег, была снята с 50-го дубля. Ее пытались снять в течение нескольких недель.

Некоторые деятели кино отмечали, что выход фильма спровоцировал появление целой волны регионального кино в России.

По словам Александра Фролова, сыгравшего Кашу, после выхода фильма в одном из заведений Улан-Удэ на него напала посетительница. Причиной нападения стало то, что ей не понравился его персонаж.

Автор идеи, продюсер и один из авторов сценария фильма Евгений Замалиев умер от рака в 2019 году.

По признанию Константина Озерова, во время работы над фильмом он настолько физически и эмоционально выдохся, что после окончания съемок впал в депрессию и в течение нескольких недель испытывал проблемы со здоровьем.

Бытует мнение, что фильм пользуется особой популярностью у сотрудников правоохранительных органов.

После съемок Константин Озеров и Александр Фролов собирались сходить в церковь, чтобы “замолить киношные грехи”.

У фильма есть два продолжения: “Решала-2” (2015) и “Решала. Нулевые” (2019), который является приквелом.

По словам актеров Константина Озерова и Моисея Куртанидзе, во время съемок фильма они настолько вжились в свои образы, что стали по-настоящему недолюбливать друг друга в реальной жизни. Наладить дружеский контакт удалось лишь во время съемок фильма “Решала. Нулевые”.

Фильм о двух братьях. Старший — юрист, успешный человек, к нему обращаются за решением различных вопросов. Но ему предстоит решить самую главную задачу своей жизни-вытащить младшего брата из криминальной передряги.

Решала - трейлер
Решала  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 11 мая 2012
Дата выхода
21 ноября 2012 Россия 18+
11 мая 2012 Казахстан
11 мая 2012 Украина
Другие названия
Reshala, Решала
Режиссер
Роман Асхаев
В ролях
Александр Фролов
Александр Фролов
Константин Озеров
Константин Озеров
Алина Намсараева
Руслан Балакшиев
Лариса Иринцеева
Все актеры и съемочная группа
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Решала. Нулевые 7.1
Решала. Нулевые (2019)
Впритык 7.3
Впритык (2010)
Бумер 7.1
Бумер (2003)
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb
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Решала

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
горыныч 23 октября 2015, 00:48
интересно будут ли показывать фильм "решала 2", который выходит 16 апреля 2015г и что можно сделать чтоб этот фильм показали в кинотеатрах калининграда!?
евгений 15 октября 2015, 00:25
в волгограде покажут решала2?
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