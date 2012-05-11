Фильм снят без какой-либо господдержки. По словам создателей, бюджет картины составил три тысячи рублей. Деньги были потрачены на бензин. Посильную помощь оказывали местные жители, которые, узнав, что снимается кино, просто приходили и спрашивали, чем они могут помочь.

Фильм снимался на цифровой фотоаппарат.

Фильм был снят в Иркутске и Улан-Удэ за три месяца.

Изначально название “Решала” было рабочим, но в итоге оно прижилось, и фильм увидел свет именно под таким названием.

Все участники съемочного процесса работали бесплатно и не получили никаких гонораров.

Фильм снискал популярность после появления на видеохостинге YouTube. По состоянию на ноябрь 2020 года у картины 13 миллионов просмотров.

Фильм стал дебютом в кино почти для всех его создателей.

Константин Озеров, сыгравший Костю, рассказывал, что, не будучи профессиональным актером, он просто копировал манеру общения одного из своих знакомых.

По словам Константина Озерова, сцена, в которой Костя отказывается занять брату денег, была снята с 50-го дубля. Ее пытались снять в течение нескольких недель.

Некоторые деятели кино отмечали, что выход фильма спровоцировал появление целой волны регионального кино в России.

По словам Александра Фролова, сыгравшего Кашу, после выхода фильма в одном из заведений Улан-Удэ на него напала посетительница. Причиной нападения стало то, что ей не понравился его персонаж.

Автор идеи, продюсер и один из авторов сценария фильма Евгений Замалиев умер от рака в 2019 году.

По признанию Константина Озерова, во время работы над фильмом он настолько физически и эмоционально выдохся, что после окончания съемок впал в депрессию и в течение нескольких недель испытывал проблемы со здоровьем.

Бытует мнение, что фильм пользуется особой популярностью у сотрудников правоохранительных органов.

После съемок Константин Озеров и Александр Фролов собирались сходить в церковь, чтобы “замолить киношные грехи”.

У фильма есть два продолжения: “Решала-2” (2015) и “Решала. Нулевые” (2019), который является приквелом.

По словам актеров Константина Озерова и Моисея Куртанидзе, во время съемок фильма они настолько вжились в свои образы, что стали по-настоящему недолюбливать друг друга в реальной жизни. Наладить дружеский контакт удалось лишь во время съемок фильма “Решала. Нулевые”.