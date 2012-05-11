Российская провинция начала 2010-х годов. Лихие девяностые давно в прошлом: вчерашние бандиты обзавелись бизнесом, переоделись в костюмы и стараются решать дела по-взрослому. Но обойтись без крови и разборок получается не всегда.
Костя — преуспевающий адвокат по прозвищу “Решала”. Он имеет огромное количество связей и может уладить любое недопонимание между “большими” людьми буквально парой звонков. Единственным человеком, который не поддается никакому контролю остается младший брат Кости по кличке Каша. Парню по душе криминальная романтика: он возит с собой бейсбольную биту, вызывающе ведет себя с окружающими, не признает авторитетов и постоянно попадает в неприятные истории. Разборка в ночном клубе, авария, карточный долг — Костя вынужден регулярно вмешиваться и решать проблемы непутевого брата.
До поры до времени Косте удается прикрывать Кашу, но ситуация окончательно выходит из-под контроля, когда Каша переходит дорогу Завгару — правой руке одного из криминальных боссов.
Фильм снят без какой-либо господдержки. По словам создателей, бюджет картины составил три тысячи рублей. Деньги были потрачены на бензин. Посильную помощь оказывали местные жители, которые, узнав, что снимается кино, просто приходили и спрашивали, чем они могут помочь.
Фильм снимался на цифровой фотоаппарат.
Фильм был снят в Иркутске и Улан-Удэ за три месяца.
Изначально название “Решала” было рабочим, но в итоге оно прижилось, и фильм увидел свет именно под таким названием.
Все участники съемочного процесса работали бесплатно и не получили никаких гонораров.
Фильм снискал популярность после появления на видеохостинге YouTube. По состоянию на ноябрь 2020 года у картины 13 миллионов просмотров.
Фильм стал дебютом в кино почти для всех его создателей.
Константин Озеров, сыгравший Костю, рассказывал, что, не будучи профессиональным актером, он просто копировал манеру общения одного из своих знакомых.
По словам Константина Озерова, сцена, в которой Костя отказывается занять брату денег, была снята с 50-го дубля. Ее пытались снять в течение нескольких недель.
Некоторые деятели кино отмечали, что выход фильма спровоцировал появление целой волны регионального кино в России.
По словам Александра Фролова, сыгравшего Кашу, после выхода фильма в одном из заведений Улан-Удэ на него напала посетительница. Причиной нападения стало то, что ей не понравился его персонаж.
Автор идеи, продюсер и один из авторов сценария фильма Евгений Замалиев умер от рака в 2019 году.
По признанию Константина Озерова, во время работы над фильмом он настолько физически и эмоционально выдохся, что после окончания съемок впал в депрессию и в течение нескольких недель испытывал проблемы со здоровьем.
Бытует мнение, что фильм пользуется особой популярностью у сотрудников правоохранительных органов.
После съемок Константин Озеров и Александр Фролов собирались сходить в церковь, чтобы “замолить киношные грехи”.
У фильма есть два продолжения: “Решала-2” (2015) и “Решала. Нулевые” (2019), который является приквелом.
По словам актеров Константина Озерова и Моисея Куртанидзе, во время съемок фильма они настолько вжились в свои образы, что стали по-настоящему недолюбливать друг друга в реальной жизни. Наладить дружеский контакт удалось лишь во время съемок фильма “Решала. Нулевые”.
Фильм о двух братьях. Старший — юрист, успешный человек, к нему обращаются за решением различных вопросов. Но ему предстоит решить самую главную задачу своей жизни-вытащить младшего брата из криминальной передряги.
|21 ноября 2012
|Россия
|18+
|11 мая 2012
|Казахстан
|11 мая 2012
|Украина