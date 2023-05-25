Биографические драмы и триллеры: 8 лучших российских сериалов первой половины 2023 года

Драма Максима Свешникова , успевшего зарекомендовать себя как режиссер на таких проектах, как « Филатов », « 257 причин, чтобы жить » и « Контейнер ». Помимо этого, Свешников стоит у истоков мультипликационной франшизы про трех богатырей — именно ему принадлежала идея пересказать приключения былинного героя Алеши Поповича на современный лад и именно он принимал участие в написании сценария к первым трем (и, безусловно, лучшим) частям серии.

На этот раз Свешников обращается к будням волонтеров поисково-спасательной организации «ЛизаАлерт», которые на некоммерческой основе занимаются поисками пропавших людей по всей стране. Главный герой сериала — двадцатипятилетний Мршавко Штапич, который к своему возрасту уже успел развестись с женой, потерять контакт с собственным ребенком, да и в целом пустить свою жизнь и карьеру под откос. После того как Штапич попадает в передрягу, из которой едва выбирается живым, он узнает о том, что уже сутки его ищет поисковый отряд, и решает к нему присоединиться. Пытаясь спасти других, Штапич все чаще начинает задумываться и о том, как спасти себя из того бедственного положения, в котором он оказался.

Сериал снят по автобиографической книге Мршавко Штавич, автор которой в течение нескольких лет был волонтером отряда «ЛизаАлерт» и не понаслышке знает, в каких тяжелых — как физически, так и морально — условиях приходится работать тем, от чьей самоотверженности и оперативности зависят здоровье и жизни других людей. Сам Штапич положительно отозвался о сериале:

«Режиссер проекта Максим Свешников работал на мою историю, искренне ее полюбил и сам придумал массу интересного. История перестала быть моей и стала нашей, чему я рад. Кастинг — огонь. Команда — слаженная. Это будет сильно».

В главных ролях — Иван Янковский , Дмитрий Чеботарев , Евгения Громова , Мила Ершова и Шамиль Хаматов .

Плейлист волонтера

Еще один сериал с Иваном Янковским в главной роли, на этот раз не столько психологически-драматический, сколько детективно-криминальный. Сериал основан на реальных событиях и рассказывает о серийном убийце по прозвищу Фишер, орудовавшем в Москве с 1986 по 1992 год. Когда недалеко от Рублевского шоссе милиция находит труп подростка, за дело принимаются два московских следователя и их коллега из Ростова, где были совершены подобные преступления. Единственная зацепка, которая есть у следователей, — показания мальчика Игоря, который в ночь убийства, вероятно, видел в лесу преступника. Родители подростка не в восторге от того, что сотрудничество с милицией может быть опасным для их сына, а маньяк постоянно ускользает от следователей и уводит их по ложному следу.

Помимо Ивана Янковского, главные роли в сериале исполнили Александра Бортич и Александр Яценко .

Фишер

Драма Евгения Сангаджиева , прославившегося сериалом об изнанке вебкам-индустрии Happy End . На этот раз его внимание сосредоточено на закулисье самого «русского» из всех искусств — балете.

Главная героиня Рута Майерс в исполнении Аллы Сигаловой — прославленная балерина, много лет назад уехавшая из СССР. Вернувшись на родину, она принимается за постановку спектакля на сцене Большого театра. Ситуация осложняется тем, что худрук театра — ее бывший возлюбленный Андрей Пронин, а его жена когда-то была лучшей подругой Руты. Героине предстоит наладить отношения не только с ними, но и с бывшими коллегами, которые не очень-то рады ее возвращению, и, несмотря ни на что, воплотить свою цель и поставить пьесу.

Балет

Фантастика — нечастый гость в российском кинематографе, и «Сансара» — интересный ее представитель. Главный герой Андрей в исполнении Павла Деревянко после празднования своего тридцать пятого дня рождения обнаруживает, что время начало идти для него в обратную сторону: теперь герой проживает не последующий, а предыдущий день. Чтобы выбраться из своеобразной временной петли, Андрей должен понять, в какой момент его жизни что-то пошло не так.

По словам Павла Деревянко, «Сансара» — это история про обычного человека, который, на первый взгляд, живет как все, не делает ничего плохого «и, только попадая во временную петлю, понимает, что где-то совершил ошибку, и пытается ее исправить».

Сансара

Если хочется отдохнуть от драм и триллеров и посмотреть что-нибудь забавное и легкое, детективная комедия с Марией Горбань и Филиппом Ершовым отлично подойдет для этой цели.

Столичная журналистка Татьяна Блок в поиске сенсации приезжает в деревню Нижние Броды. Дело в том, что в соседней деревушке — Верхние Броды — однажды бесследно пропали все жители, в то время как все их вещи остались нетронутыми. Вместе с учителем из Нижних Бродов Татьяна погружается в собственное расследование, и с каждым новым открытием она, кажется, готова поверить во все более невероятные версии случившегося.

Тайна пропавшей деревни

Долгожданный биографический сериал, который успел наделать шуму задолго до своего выхода. Помимо того, что любое кино про культовых музыкантов неизменно вызывает интерес фан-базы, «Король и Шут» любопытен и тем, что байопиком в традиционном смысле этого слова его назвать трудно. Действие разворачивается сразу в двух реальностях: в одной из них обычные студенты реставрационного училища Михаил Горшенев и Андрей Князев решают сколотить панк-группу, в другой — Горшок и Князь отправляются в мрачный сказочный мир собственный песен, чтобы спасти принцессу из лап колдуна.

Несмотря на то что вдове Михаила Горшенева Ольге сериал не понравился, зрители оценили его преимущественно положительно, отметив поразительное сходство исполнителей главных ролей — Константина Плотникова и Владислава Коноплева — с их героями. Помимо этого, в производстве сериала приняли участие сам Андрей Князев и его жена Агата Нигровская.

Король и Шут

Имя Фаины Раневской давно стало нарицательным, и даже если вы плохо помните фильмы с ней, ее остроумные и меткие цитаты вы знаете наверняка. Сериал KION «Раневская» рассказывает о жизни великой актрисы, охватывая период с 1915 года, когда юная Раневская, мечтая о сцене, приезжает в Москву, до 1978 года, когда состоялись съемки последнего телеспектакля с ее участием «Дальше — тишина…».

Роль Раневской досталась дочери художника Сергея Цигаля и актрисы Любови Полищук Мариэтте Цигаль-Полищук , чья работа удостоилась похвалы как критиков, так и зрителей, которые отмечали, что актрисе удалось достоверно передать характер и манеру игру Раневской.

Раневская

Для режиссера Артема Аксененко психологические триллеры — хорошо знакомая территория: в 2021 году он снял нашумевший сериал « Медиатор » об искусном переговорщике, роль которого исполнил Андрей Бурковский .

В своем новом проекте Аксененко обращается к психологическим тонкостям внутрисемейных отношений и рассказывает историю молодой женщины Ани, которая после гибели мужа вступает в отношения, полные недомолвок и манипуляций, из которых ей очень трудно выбраться. Вместе с этим героиня понимает, что ее отношения с мужем тоже были далеки от идеальных.

В главных ролях — Любовь Аксенова , Роман Васильев и Юрий Чурсин .