Русский рейд, 2020

Действие картины разворачивается в 90-ые годы. Влиятельному бизнесмену нужна земля под застройку, на которой стоит огромный завод. Чтобы убедить владельца завода продать завод за бесценок и освободить землю, его поверенные нанимают боевиков — рейдеров.

Рейдерский отряд состоит из бывших спортсменов, которые ради выживания соглашаются на опасную миссию. Их главарь Никита, в прошлом спецназовец, обещает, что все пройдет гладко, потому что у них есть инсайдеры на заводе, подробные чертежи здания, компромат на собственника и даже свой хакер-техник, который в любой момент может отключить всю систему сигнализации.

Никита уверяет рейдеров, что у охраны завода нет оружия, и они сдадутся сразу же после захвата. Однако планы оборачиваются кровавой резней — охранники не такие простые, как кажется, а руководит ими заклятый враг Никиты. Он заранее знал, чем обернется рейдерский захват, но ему не нужны ни деньги, ни завод.

Главная цель бывшего спецназовца — месть, и он ни перед чем не остановится. Пока Никита пытается отомстить старому врагу, рейдерам предстоит выживать и бороться с самыми опасными головорезами, какие только могут быть в лихих девяностых.