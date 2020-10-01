Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Русский рейд Русский рейд
Киноафиша Фильмы Русский рейд

Русский рейд, 2020

2020 / Россия
6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
Налет на завод, оказывается хитроумным планом мести.
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Действие картины разворачивается в 90-ые годы. Влиятельному бизнесмену нужна земля под застройку, на которой стоит огромный завод. Чтобы убедить владельца завода продать завод за бесценок и освободить землю, его поверенные нанимают боевиков — рейдеров.

Рейдерский отряд состоит из бывших спортсменов, которые ради выживания соглашаются на опасную миссию. Их главарь Никита, в прошлом спецназовец, обещает, что все пройдет гладко, потому что у них есть инсайдеры на заводе, подробные чертежи здания, компромат на собственника и даже свой хакер-техник, который в любой момент может отключить всю систему сигнализации.

Никита уверяет рейдеров, что у охраны завода нет оружия, и они сдадутся сразу же после захвата. Однако планы оборачиваются кровавой резней — охранники не такие простые, как кажется, а руководит ими заклятый враг Никиты. Он заранее знал, чем обернется рейдерский захват, но ему не нужны ни деньги, ни завод.

Главная цель бывшего спецназовца — месть, и он ни перед чем не остановится. Пока Никита пытается отомстить старому врагу, рейдерам предстоит выживать и бороться с самыми опасными головорезами, какие только могут быть в лихих девяностых.

«Русский рейд» — полнометражный дебют режиссера Дениса Крючкова. Он также стал сценаристом ленты. До дебюта самым известным проектом Дениса была экранизация романа Сергея Лукьяненко «Черновик», где он работал в качестве монтажера.  

Также картина «Русский рейд» стала дебютом известного бойца смешанных единоборств UFC Владимира Минеева. Ранее Владимир снялся в клипе российской певицы Анны Седоковой «Санта-Барбара». 

Фильм «Русский рейд» на фестивале «Российский кинобизнес 2019» представила продюсер Ольга Лоянич. Она также отметила, что лента состоит на 60% из экшена, и фильм специально был поставлен как «визуальный аттракцион». Большинство боевых сцен в фильме выполняли сами актеры без помощи дублеров-каскадеров.

За основу взят фильм индонезийского режиссера Гарета Эванса «Рейд», вышедший на экраны в 2011 году. По сюжету картины отряд полицейских отправляют задержать опасного наркобарона. В 2014 году вышел сиквел, где оставшийся в живых главный герой внедряется в опасный синдикат, чтобы отомстить убийце своего брата.    

Рейдеры подготовили идеальный план по захвату завода: инсайдеры, подробные чертежи территории, завязки на высшем уровне, компромат на собственников, хакерская поддержка... На их стороне внезапность и прекрасно подготовленная команда головорезов. Но захват оборачивается кровавой ловушкой, ведь банду нападающих ведет человек со своим представлением о целях "рейда". Его приоритет - не завод и не деньги, для него главное – справедливость и месть!

6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 1 октября 2020
Премьера онлайн 22 марта 2021
Премьера в мире 1 октября 2020
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Денис Крючков
В ролях
Иван Котик
Александр Красовский
Илья Антоненко
Илья Антоненко
Владимир Минеев
Владимир Минеев
Никита Кологривый
Никита Кологривый
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Лучшие русские криминальные фильмы Лучшие русские криминальные фильмы
Постер фильма Русский рейд 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Русский рейд смотреть онлайн

Русский рейд
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Кинокартина режиссера Дениса Крючкова имела все шансы возглавить новую веху в истории отечественных боевиков. У фильма есть команда каскадеров и спортсменов, градус напряжения, характерный для экшена, и незаезженная тема рейдерства. Как бы то ни было, несмотря на амбиции создателей, картина выглядит слабой попыткой изобразить на экране российского «Джона Уика» или даже «Джентльменов» Гая Ричи.  Русский рейд У рейдеров есть идеальный план по захвату завода,…
Читать
Alina Cat 23 сентября 2020, 11:32
Посмотрела трейлер - жесткий мужской боевик)) Но с парнем почему бы и не сходить в киношку))
Слава Крулатов 28 февраля 2020, 19:46
Трейлер у фильма классный. Может получиться неплохое кино
Отзывы Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
финальный трейлер
Финальный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Приложение киноафиши