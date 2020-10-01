Русский рейд, 2020

Действие картины разворачивается в 90-ые годы. Влиятельному бизнесмену нужна земля под застройку, на которой стоит огромный завод. Чтобы убедить владельца завода продать завод за бесценок и освободить землю, его поверенные нанимают боевиков — рейдеров.
Рейдерский отряд состоит из бывших спортсменов, которые ради выживания соглашаются на опасную миссию. Их главарь Никита, в прошлом спецназовец, обещает, что все пройдет гладко, потому что у них есть инсайдеры на заводе, подробные чертежи здания, компромат на собственника и даже свой хакер-техник, который в любой момент может отключить всю систему сигнализации.
Никита уверяет рейдеров, что у охраны завода нет оружия, и они сдадутся сразу же после захвата. Однако планы оборачиваются кровавой резней — охранники не такие простые, как кажется, а руководит ими заклятый враг Никиты. Он заранее знал, чем обернется рейдерский захват, но ему не нужны ни деньги, ни завод.
Главная цель бывшего спецназовца — месть, и он ни перед чем не остановится. Пока Никита пытается отомстить старому врагу, рейдерам предстоит выживать и бороться с самыми опасными головорезами, какие только могут быть в лихих девяностых.
«Русский рейд» — полнометражный дебют режиссера Дениса Крючкова. Он также стал сценаристом ленты. До дебюта самым известным проектом Дениса была экранизация романа Сергея Лукьяненко «Черновик», где он работал в качестве монтажера.
Также картина «Русский рейд» стала дебютом известного бойца смешанных единоборств UFC Владимира Минеева. Ранее Владимир снялся в клипе российской певицы Анны Седоковой «Санта-Барбара».
Фильм «Русский рейд» на фестивале «Российский кинобизнес 2019» представила продюсер Ольга Лоянич. Она также отметила, что лента состоит на 60% из экшена, и фильм специально был поставлен как «визуальный аттракцион». Большинство боевых сцен в фильме выполняли сами актеры без помощи дублеров-каскадеров.
За основу взят фильм индонезийского режиссера Гарета Эванса «Рейд», вышедший на экраны в 2011 году. По сюжету картины отряд полицейских отправляют задержать опасного наркобарона. В 2014 году вышел сиквел, где оставшийся в живых главный герой внедряется в опасный синдикат, чтобы отомстить убийце своего брата.
Рейдеры подготовили идеальный план по захвату завода: инсайдеры, подробные чертежи территории, завязки на высшем уровне, компромат на собственников, хакерская поддержка... На их стороне внезапность и прекрасно подготовленная команда головорезов. Но захват оборачивается кровавой ловушкой, ведь банду нападающих ведет человек со своим представлением о целях "рейда". Его приоритет - не завод и не деньги, для него главное – справедливость и месть!