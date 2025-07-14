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Джордж Мартин рассказал о своем авторском стиле — его-то фанаты и винят в задержке «Ветров зимы»

14 июля 2025 12:48
Джордж Мартин на премьере 8 сезона «Игры престолов»

Сам Мартин признает, что не следует схеме большинства коллег по цеху — и очень зря.

Пока все в кино- и телеиндустрии меняется с огромной скоростью, что-то все-таки остается вечным — к примеру, перепалка между Джорджем Мартином и его фанатами из-за постоянно откладывающейся публикации «Ветров зимы».

К работе над романом писатель, по его собственным утверждениям, приступил еще в далеком 2011 году, но с тех пор прогресса было не так уж много — хотя сам Мартин то и дело пытается доказать фанатам, что «Ветра зимы» готовы уже больше, чем на три четверти. Недавно писатель снова заговорил на больную тему, рассказав о том, как именно ему проще всего писать свои романы — и, кажется, в этом и кроется причина его такой долгой работы над «Ветрами зимы».

Джордж Мартин позволяет своим сюжетным линиям развиваться органично

О том, почему сам он не стремится досконально прорабатывать те самые сюжетные линии с самого начала, писатель рассказал в одном из своих недавних интервью.

По словам Мартина, в самом начале работы над той или иной книгой он четко понимает, с чего ему стоит начать и чем стоит закончить, а еще продумывает основные сюжетные повороты — однако дальше дело должно пойти само, а персонажи смогут эволюционировать только в том случае, если будут развиваться естественным образом.

Мартин также добавил, что далеко не все писатели работают по такой же схеме, но для него такой метод всегда оставался наиболее удобным.

Авторский стиль Мартина — красный флаг для «Ветров зимы»

Кадр из сериала «Игра престолов»

Писатель и сам признает, что фактически сам усложняет себе работу по мере написания романа, а потому неудивительно, что создание «Ветров зимы» затянулось аж на 15 лет (и потенциально может затянуться еще дольше).

Сейчас очевидно, что уникальный авторский стиль Мартина приводит к тому, что по пути своего продвижения по сюжету автор не может удержаться от соблазна создать еще парочку новых персонажей — а это, в свою очередь, приводит к созданию и новых сюжетных линий. В итоге даже самому Мартину становится сложно совладать с обширностью собственного произведения — а потому желания браться за работу с каждым днем все меньше и меньше.

Кстати, недавно в сети появились шокирующие слухи о том, на самом деле Мартин дописал «Ветра зимы» еще почти 10 лет назад — почитать об этом можно здесь.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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