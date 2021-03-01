Звездный рубеж, 2021

В недалеком будущем технологический прогресс позволил ученым исследовать самые труднодоступные уголки космоса. Для обеспечения безопасности Земли армия разработала квантовую бомбу, способную уничтожить целые народы. Но этого оказывается недостаточно для победы над расой пришельцев, тела которых заражены смертоносным вирусом. Чтобы предотвратить армагеддон, правительство обращается за помощью к отставному офицеру, известному под псевдонимом Кровавый генерал. От его действий зависит судьба всей человеческой цивилизации.
Джеймс Форд (Брюс Уиллис) — боец, прошедший через десятки межгалактических испытаний. Во время одной из миссий ему пришлось поставить на карту жизни семидесяти тысяч граждан. Не сумев справиться с муками совести, Форд вышел в отставку, поклявшись больше никогда не брать в руки оружие. С тех пор о знаменитом солдате никто ничего не слышал. Кровавый генерал коротает дни в захолустном баре, опустошая одну рюмку за другой. Все меняется, когда бывшие коллеги ветерана вступают в контакт с иноземным видом.
Как оказалось, пришельцы настроены к землянам крайне враждебно. Чтобы победить в схватке за будущее человечества, главнокомандующий Роял (Фрэнк Грилло) восстанавливает Джеймса в звании и предоставляет отряд высококлассных бойцов. В него также входит научная сотрудница Фиона Ардейн (Аделаида Кейн), для которой это задание станет первым в карьере. Попав на космическую станцию, оккупированную врагами, подчиненные Форда принимают неравный бой, используя впечатляющий арсенал.
Сценаристы Эдвард Дрэйк и Кори Лардж уже сотрудничали с Брюсом Уиллисом на площадке научно-фантастического боевика «Брешь». Кроме того, в 2021 году с участием голливудской звезды выйдут еще два экшен-фильма Apex и American Siege, написанных и поставленных тем же творческим тандемом.
Предполагалось, что одну из ролей в кинокартине сыграет Люк Уилсон, знакомый зрителям по вестерну «Поезд на Юму», комедии «Бриллиантовый полицейский» и второй части «Zомбилэнда». Но после старта съемочного процесса актер выбыл из проекта.
Фрэнк Грилло и Брюс Уиллис уже снимались вместе в кинокартинах «Расправа» и «Фортуна Вегаса».
Уиллис играл в такой классике научной фантастики, как: «12 обезьян», «Пятый элемент» и «Армагеддон». Последним хитом в рамках жанра для знаменитого актера стал фильм «Петля времени», вышедший на большие экраны в 2012 году.
Роль Сол Кантос исполнила К.Дж. Перри, выступающая в федерации реслинга WWE. Прежде ее можно было встретить в первых двух частях кинотрилогии «Идеальный голос», сериале «Банши» и экшен-фильме «Допрос».
Производством киноленты занималась компания The Exchange, а за распространение в США отвечала студия Saban Films, на счету которой релизы 2020 года «Охота на Санту», «Иди к папочке», «Поворот не туда: Наследие» и другие.
Костас Мэндилор, сыгравший Маркуса Блека, известен по серии хорроров «Пила». За свою 30-летнюю карьеру он появлялся на экране свыше 130 раз, а «Звездный рубеж» — один из более чем десяти релизов с участием актера за 2021 год.
Человечество в будущем сталкивается с расой инопланетных существ, но уже при первом контакте становится ясно, что они куда более продвинутые, чем Homo sapiens. Перед лицом неизвестности земляне испытывают страх и поспешно наносят первый удар. Джеймс Форд и небольшая группа храбрецов отправляются на территорию потенциальных захватчиков с целью их уничтожения. Возможно, им стоило прийти в гости с миром?