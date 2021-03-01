Звездный рубеж, 2021

В недалеком будущем технологический прогресс позволил ученым исследовать самые труднодоступные уголки космоса. Для обеспечения безопасности Земли армия разработала квантовую бомбу, способную уничтожить целые народы. Но этого оказывается недостаточно для победы над расой пришельцев, тела которых заражены смертоносным вирусом. Чтобы предотвратить армагеддон, правительство обращается за помощью к отставному офицеру, известному под псевдонимом Кровавый генерал. От его действий зависит судьба всей человеческой цивилизации.

Джеймс Форд (Брюс Уиллис) — боец, прошедший через десятки межгалактических испытаний. Во время одной из миссий ему пришлось поставить на карту жизни семидесяти тысяч граждан. Не сумев справиться с муками совести, Форд вышел в отставку, поклявшись больше никогда не брать в руки оружие. С тех пор о знаменитом солдате никто ничего не слышал. Кровавый генерал коротает дни в захолустном баре, опустошая одну рюмку за другой. Все меняется, когда бывшие коллеги ветерана вступают в контакт с иноземным видом.

Как оказалось, пришельцы настроены к землянам крайне враждебно. Чтобы победить в схватке за будущее человечества, главнокомандующий Роял (Фрэнк Грилло) восстанавливает Джеймса в звании и предоставляет отряд высококлассных бойцов. В него также входит научная сотрудница Фиона Ардейн (Аделаида Кейн), для которой это задание станет первым в карьере. Попав на космическую станцию, оккупированную врагами, подчиненные Форда принимают неравный бой, используя впечатляющий арсенал.