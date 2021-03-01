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Звездный рубеж Звездный рубеж
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Cosmic Sin

Звездный рубеж, 2021

2021 / США
2.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 2.5
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Фантастический боевик о пришельцах с Брюсом Уиллисом
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В недалеком будущем технологический прогресс позволил ученым исследовать самые труднодоступные уголки космоса. Для обеспечения безопасности Земли армия разработала квантовую бомбу, способную уничтожить целые народы. Но этого оказывается недостаточно для победы над расой пришельцев, тела которых заражены смертоносным вирусом. Чтобы предотвратить армагеддон, правительство обращается за помощью к отставному офицеру, известному под псевдонимом Кровавый генерал. От его действий зависит судьба всей человеческой цивилизации.

Джеймс Форд (Брюс Уиллис) — боец, прошедший через десятки межгалактических испытаний. Во время одной из миссий ему пришлось поставить на карту жизни семидесяти тысяч граждан. Не сумев справиться с муками совести, Форд вышел в отставку, поклявшись больше никогда не брать в руки оружие. С тех пор о знаменитом солдате никто ничего не слышал. Кровавый генерал коротает дни в захолустном баре, опустошая одну рюмку за другой.  Все меняется, когда бывшие коллеги ветерана вступают в контакт с иноземным видом.

Как оказалось, пришельцы настроены к землянам крайне враждебно. Чтобы победить в схватке за будущее человечества, главнокомандующий Роял (Фрэнк Грилло) восстанавливает Джеймса в звании и предоставляет отряд высококлассных бойцов. В него также входит научная сотрудница Фиона Ардейн (Аделаида Кейн), для которой это задание станет первым в карьере. Попав на космическую станцию, оккупированную врагами, подчиненные Форда принимают неравный бой, используя впечатляющий арсенал.

 

 

 

Сценаристы Эдвард Дрэйк и Кори Лардж уже сотрудничали с Брюсом Уиллисом на площадке научно-фантастического боевика «Брешь». Кроме того, в 2021 году с участием голливудской звезды выйдут еще два экшен-фильма Apex и American Siege, написанных и поставленных тем же творческим тандемом.

Предполагалось, что одну из ролей в кинокартине сыграет Люк Уилсон, знакомый зрителям по вестерну «Поезд на Юму», комедии «Бриллиантовый полицейский» и второй части «Zомбилэнда». Но после старта съемочного процесса актер выбыл из проекта.

Фрэнк Грилло и Брюс Уиллис уже снимались вместе в кинокартинах «Расправа» и «Фортуна Вегаса».

Уиллис играл в такой классике научной фантастики, как: «12 обезьян», «Пятый элемент» и «Армагеддон». Последним хитом в рамках жанра для знаменитого актера стал фильм «Петля времени», вышедший на большие экраны в 2012 году.

Роль Сол Кантос исполнила К.Дж. Перри, выступающая в федерации реслинга WWE. Прежде ее можно было встретить в первых двух частях кинотрилогии «Идеальный голос», сериале «Банши» и экшен-фильме «Допрос».

Производством киноленты занималась компания The Exchange, а за распространение в США отвечала студия Saban Films, на счету которой релизы 2020 года «Охота на Санту», «Иди к папочке», «Поворот не туда: Наследие» и другие.

Костас Мэндилор, сыгравший Маркуса Блека, известен по серии хорроров «Пила». За свою 30-летнюю карьеру он появлялся на экране свыше 130 раз, а «Звездный рубеж» — один из более чем десяти релизов с участием актера за 2021 год.

Человечество в будущем сталкивается с расой инопланетных существ, но уже при первом контакте становится ясно, что они куда более продвинутые, чем Homo sapiens. Перед лицом неизвестности земляне испытывают страх и поспешно наносят первый удар. Джеймс Форд и небольшая группа храбрецов отправляются на территорию потенциальных захватчиков с целью их уничтожения. Возможно, им стоило прийти в гости с миром?

2.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 2.5
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 13 мая 2021
Премьера онлайн 1 марта 2021
Премьера в мире 1 марта 2021
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Эдвард Дрейк
Эдвард Дрейк
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло
Джонни Месснер
Джонни Месснер
Люк Уилсон
Люк Уилсон
Локлин Манро
Локлин Манро
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Звездный рубеж 2 постера
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Звездный рубеж
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В далеком будущем на столь же далекой планете земные колонисты атакованы чужими существами. Разобраться посылают группу солдат и специалистов, которых возглавляет бывший генерал Джеймс Форд (Брюс Уиллис), отправленный в отставку за то, что когда-то устроил сепаратистам хиросиму при помощи квантовой бомбы. Разумеется, такой человек незаменим при установлении первого контакта с иной цивилизацией. И разумеется, рецепт Форда — «сбросим на них квантовую бомбу!» «Звездный…
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Сергій Колісник 28 ноября 2021, 22:59
Бредняк полный
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