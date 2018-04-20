Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Точка отрыва

Точка отрыва

18+
Напомним о выходе в прокат

Факты

- режиссерский дебют актера Александра Петрова

Страна Россия
Режиссер
Александр Петров
Александр Петров
В ролях
Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Точка отрыва
Общага 6.6
Общага (2021)
Здоровый человек 7.3
Здоровый человек (2022)
Черная вода 5.4
Черная вода (2016)
Лето 7.4
Лето (2018)
Триггер. Фильм 6.5
Триггер. Фильм (2023)
Джетлаг 7.0
Джетлаг (2021)
Фильм находится в подборках
Фильмы с Александром Петровым Фильмы с Александром Петровым

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Актер, сыгравший Гоголя, снимет свой первый фильм
Актер, сыгравший Гоголя, снимет свой первый фильм Российский актер Александр Петров, сыгравший Гоголя в картине «Гоголь. Вий», планирует снять картину о скейтбордистах «Точка отрыва». По словам продюсера проекта Игоря Мишина,
Написать
20 апреля 2018 17:03
Фонд Кино провел питчинг независимого кино: Инопланетный монстр в СССР, русский «Дюнкерк» и вурдалаки из тайги
Фонд Кино провел питчинг независимого кино: Инопланетный монстр в СССР, русский «Дюнкерк» и вурдалаки из тайги Вчера в Москве прошел питчинг независимых фильмов, претендующих на государственную поддержку. Общая сумма субсидий, которые фонд кино готов выделить для самых перспективных проектов, не менее 500
Написать
20 апреля 2018 15:23
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше