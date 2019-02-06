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#Зановородиться, 2018

2018 / Россия
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Причины посмотреть Факты О фильме

Двое молодых людей случайно встречаются ночью в одном из московских баров. Он – талантлив, свободен и полон любви, она – молода, прекрасна и притягательна. Между ними мгновенно вспыхивает страсть, тяжелая и яростная, как пожар. Проблема лишь в том, что она уже замужем, а он не может дать ей ничего, кроме своей любви. Тайные встречи, интриги, ссоры и расставания постепенно истощают героев, разрывая на куски их сердца. Сможет ли она остаться его музой или жизнь разведет их пути навсегда?

  • Этот фильм от начала и до конца является детищем Александра Петрова, признанного самым перспективным молодым российским артистом. Идея сделать фильм-спектакль родилась у Петрова за один вечер, когда он читал стихи в пространстве Yotaspace. 
  • Хотя сюжет спектакля от одного представления к другому не меняется, актеры каждый раз заново импровизируют свои реплики, а Петров меняет поэтический репертуар. 
  • Музыка к спектаклю написана костромской рок-группой Ocean Jet. По словам самих членов группы, их задача состояла в том, чтобы создавать правильную атмосферу. 
  • Главным элементом спектакля по сути являются стихи самого Петрова, которые он писал для своей девушки Ирины Старшенбаум. Последняя также появляется на сцене в роли его музы. Хотя у актрисы совершенно нет реплик, она работает пластическими средствами, выражая чувства и мысли своей героини.

«Когда меня спрашивают, что такое #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ? Я всегда отвечаю, что это кино здесь и сейчас. На театральной площадке мы смешали множество жанров: спектакль, концерт группы Ocean Jet, кинофрагменты, чтение стихов. Конечно главная магия творится именно в живом взаимодействии со зрителями – у нас даже часть декораций находится в зале, среди людей. К сожалению, мы не можем привезти #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в каждый город страны, просто нет таких залов, которые нам подходят по техническим характеристикам. А запросов очень много. Поэтому мы решили сделать себе еще один вызов и показать постановку #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в кинотеатрах. – Саша Петров.

мало голосов Оцените
4 голоса
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Александр Петров
Александр Петров
В ролях
Александр Петров
Александр Петров
Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма #Зановородиться 1 постер
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Никто не любит реальность. Каждый из нас так или иначе бежит от нее в книги, социальные сети, сериалы или находит другие способы отвлечь себя от рутины и обыденности. Очередным таким выходом из реальности стала работа известного актера — Александра Петрова — постановка «#Зановородиться». Помимо не особо оригинального сюжета, но интересной подачи, Петров использует разные приемы влияния на зрителя: тут…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Спектакль Александра Петрова «#Зановородиться» покажут по телевизору Зрителей телеканала СТС 14 февраля ждёт встреча с самым популярным молодым российским артистом.
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6 февраля 2019 17:06
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