Зановородиться, 2018

Двое молодых людей случайно встречаются ночью в одном из московских баров. Он – талантлив, свободен и полон любви, она – молода, прекрасна и притягательна. Между ними мгновенно вспыхивает страсть, тяжелая и яростная, как пожар. Проблема лишь в том, что она уже замужем, а он не может дать ей ничего, кроме своей любви. Тайные встречи, интриги, ссоры и расставания постепенно истощают героев, разрывая на куски их сердца. Сможет ли она остаться его музой или жизнь разведет их пути навсегда?
«Когда меня спрашивают, что такое #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ? Я всегда отвечаю, что это кино здесь и сейчас. На театральной площадке мы смешали множество жанров: спектакль, концерт группы Ocean Jet, кинофрагменты, чтение стихов. Конечно главная магия творится именно в живом взаимодействии со зрителями – у нас даже часть декораций находится в зале, среди людей. К сожалению, мы не можем привезти #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в каждый город страны, просто нет таких залов, которые нам подходят по техническим характеристикам. А запросов очень много. Поэтому мы решили сделать себе еще один вызов и показать постановку #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в кинотеатрах. – Саша Петров.