Иваново счастье. Новые истории, 2021

Все герои этого фильма — обычные люди, которые смогли сделать мир вокруг себя немного счастливее. Как и в первой части «Иваново счастье» — это альманах самых простых историй, лишенных фантастических сюжетных поворотов, роковых красавиц и коварных злодеев. Здесь всё не как в кино, а как в жизни, и каждый сюжет будто бы подслушан на автобусной остановке, которой, кажется, не осталось ни на одном маршруте. Врачи и медсестры, учителя и студенты, простые рабочие и воспитательницы — всех героев этого фильма объединяет только одно: их истории легко отзываются в сердце и наполняют верой в людей.