Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вместе веселее" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Иваново счастье. Новые истории Иваново счастье. Новые истории
Киноафиша Фильмы Иваново счастье. Новые истории
Иваново счастье. Новые истории

Иваново счастье. Новые истории, 2021

2021 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Все герои этого фильма — обычные люди, которые смогли сделать мир вокруг себя немного счастливее. Как и в первой части «Иваново счастье» — это альманах самых простых историй, лишенных фантастических сюжетных поворотов, роковых красавиц и коварных злодеев. Здесь всё не как в кино, а как в жизни, и каждый сюжет будто бы подслушан на автобусной остановке, которой, кажется, не осталось ни на одном маршруте. Врачи и медсестры, учителя и студенты, простые рабочие и воспитательницы — всех героев этого фильма объединяет только одно: их истории легко отзываются в сердце и наполняют верой в людей.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2021
Возраст 16+
Режиссер
Иван Соснин
Иван Соснин
В ролях
Дмитрий Лысенков
Дмитрий Лысенков
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Илья Любимов
Илья Любимов
Ольга Ломоносова
Ольга Ломоносова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Иваново счастье. Новые истории 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Иваново счастье. Новые истории смотреть онлайн

Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Джиперс Криперс: Возрожденный
Джиперс Криперс: Возрожденный
2021, США / Финляндия, ужасы, мистика, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Кто там?
Кто там?
2022, Россия, триллер
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Ирония судьбы в Голливуде
Ирония судьбы в Голливуде
2022, США, комедия
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Начать сначала
Начать сначала
2022, Россия, спорт, комедия, драма
Related video
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
Приложение киноафиши