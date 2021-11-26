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Постер фильма Иваново счастье. Новые истории
7.1
Киноафиша Фильмы Иваново счастье. Новые истории
7.1

Иваново счастье. Новые истории

, 2021
Иваново счастье. Новые истории
Россия / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Иваново счастье. Новые истории
7.1

О фильме

Все герои этого фильма — обычные люди, которые смогли сделать мир вокруг себя немного счастливее. Как и в первой части «Иваново счастье» — это альманах самых простых историй, лишенных фантастических сюжетных поворотов, роковых красавиц и коварных злодеев. Здесь всё не как в кино, а как в жизни, и каждый сюжет будто бы подслушан на автобусной остановке, которой, кажется, не осталось ни на одном маршруте. Врачи и медсестры, учителя и студенты, простые рабочие и воспитательницы — всех героев этого фильма объединяет только одно: их истории легко отзываются в сердце и наполняют верой в людей.

В ролях

Дмитрий Лысенков
Дмитрий Лысенков
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Илья Любимов
Илья Любимов
Ольга Ломоносова
Ольга Ломоносова
Ангелина Римашевская
Ангелина Римашевская
Режиссер Иван Соснин, Никита Власов, Сергей Рамз
Сценарист Иван Соснин
Композитор Lev Sokolovskiy
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 26 ноября 2021
Премьера в мире 26 ноября 2021

Где посмотреть фильм

START, ИВИ
Бюджет $30 572
Производство Red Pepper Film, Viking-ST
Другие названия
Ivanovo schastje. Novye istorii, Иваново счастье. Новые истории, Ivanovo happiness. New stories

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 14 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 18 ноября 2024

Отзывы о фильме

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Иваново счастье. Новые истории - смотреть в онлайн-кинотеатре

Иваново счастье. Новые истории

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