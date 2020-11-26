Виктория, 2020

«Виктория» рассказывает историю главного героя Кирилла, который к 40 годам уже успел сделать блестящую спортивную карьеру: он мастер по боям без правил и даже удостоился титула чемпиона Европы. Вся его жизнь вращается вокруг спорта, который приносит ему славу, деньги и свободу. Здесь все его обожают, все двери для него всегда открыты. Море возможностей и море денег. Он не представляет себе другую жизнь, не представляет себя с женой и детьми, ведь брак и обязательства — это совсем не про него и точно не для него. При этом у него никогда не было проблем с женщинами, которые, впрочем, не задерживались в его жизни надолго. Он не привык заводить прочные долгие отношения, чтобы не брать на себя лишнюю ответственность и впоследствии менять свой привычный образ жизни. Иными словами, его жизнь была сплошным весельем и бесконечным праздником.
Но в один день все кардинально меняется. Проснувшись утром, Кирилл обнаруживает у себя в квартире маленькую девочку пяти лет. Оказывается, спортсмен не всегда все контролировал, и вот перед ним стоит его собственная дочь от одной из подружек. Девочка представляется Викторией и убеждает его, что он и есть ее отец, а она останется вместе с ним. Теперь маленькая Вика постоянно следует за Кириллом, постепенно меняя его отношение к жизни. Герой не знает, сколько это будет продолжаться и как долго он сможет все это терпеть, но ясно одно: пока дочь рядом с ним, он становится лучше. В то время как девочка обретает отца, мужчина 40 лет обретает новый смысл жизни.
Режиссером фильма выступил Урал Сафин, это его первый режиссерский проект. Он также является одним из режиссеров сериала «Секреты». До режиссерской карьеры Урал Сафин снялся в короткометражной ленте «Тайное видео» 2015 года. Он один из сценаристов, продюсеров и композиторов «Виктории». Вторым сценаристом ленты стала Софья Дёмина, одна из сценаристов фильма «Смотри как я» 2020 года.
Все три оператора «Виктории» — дебютанты в кино.
Известный российский кинокомпозитор Миша Мищенко написал музыку к картине.
Роль Кирилла досталась актеру Максиму Щеголеву, известному своими работами в сериалах «Карпов», «Молодежка», «Три капитана».
Пятилетнюю Вику сыграла актриса Виталия Корниенко, которой на самом деле на момент выхода фильма исполнилось 10 лет. К 10 годам она снялась в более чем сорока проектах. Ее можно увидеть в таких популярных картинах, как «Спутник», «Лед 2», «Время первых», а также в сериалах «Тихий Дон», «Психологини», «Джульбарс», «Звоните ДиКаприо!», «Гурзуф».
Кирилл — мужчина в самом расцвете сил, и к 40 годам ему удалось завоевать титул чемпиона Европы по боям без правил, а также счастливо избежать обязательств перед кем бы то ни было. У него нет ни жены, ни детей, на ринг он теперь выходит ради денег, а женщин меняет, как одноразовую посуду. Но однажды утром Кирилл встречает у себя на кухне пятилетнюю дочку одной из девушек-однодневок. Виктория уверяет, что он ее отец и теперь они будут жить вместе.