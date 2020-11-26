Виктория, 2020

«Виктория» рассказывает историю главного героя Кирилла, который к 40 годам уже успел сделать блестящую спортивную карьеру: он мастер по боям без правил и даже удостоился титула чемпиона Европы. Вся его жизнь вращается вокруг спорта, который приносит ему славу, деньги и свободу. Здесь все его обожают, все двери для него всегда открыты. Море возможностей и море денег. Он не представляет себе другую жизнь, не представляет себя с женой и детьми, ведь брак и обязательства — это совсем не про него и точно не для него. При этом у него никогда не было проблем с женщинами, которые, впрочем, не задерживались в его жизни надолго. Он не привык заводить прочные долгие отношения, чтобы не брать на себя лишнюю ответственность и впоследствии менять свой привычный образ жизни. Иными словами, его жизнь была сплошным весельем и бесконечным праздником.

Но в один день все кардинально меняется. Проснувшись утром, Кирилл обнаруживает у себя в квартире маленькую девочку пяти лет. Оказывается, спортсмен не всегда все контролировал, и вот перед ним стоит его собственная дочь от одной из подружек. Девочка представляется Викторией и убеждает его, что он и есть ее отец, а она останется вместе с ним. Теперь маленькая Вика постоянно следует за Кириллом, постепенно меняя его отношение к жизни. Герой не знает, сколько это будет продолжаться и как долго он сможет все это терпеть, но ясно одно: пока дочь рядом с ним, он становится лучше. В то время как девочка обретает отца, мужчина 40 лет обретает новый смысл жизни.