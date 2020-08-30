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Конец фильма, 2020

2020 / Россия
5.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Комедия с Егором Бероевым о творческом кризисе немолодого режиссера
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История закручена вокруг творческих мук незадачливого режиссера, столкнувшегося с несовершенством индустрии. Устав от передряг с продюсерами и актерами, он бросает работу над очередным сериалом в самый разгар съемок. Это спонтанное решение приводит к неожиданным последствиям.

Лента «Конец фильма» Владимира Котта предлагает ироничный взгляд на роль режиссера в процессе производства. Сценарий был написан постановщиком за три года до релиза и вдохновлен личным опытом простоя, связанным с отказом от всего, что Котту не нравилось в кино. Автор хита «Карп отмороженный» дает зрителям редкую возможность взглянуть на создание фильмов и телесериалов изнутри, дополнив происходящее остроумными комментариями.

Митя (Валентин Самохин) — немолодой режиссер, за плечами которого несколько проектов. Вдохновляясь шедеврами классиков XX века, он стремится стать художником и выжимает из работы максимум. Однако руководителям студии и инвесторам нет никакого дела до изысков заносчивого творца. Им нужен результат, который принесет прибыль. Из-за ежедневных разногласий на съемочной площадке кинематографист разочаровывается в избранной профессии. Новая перепалка побуждает Митю сбежать прочь, из-за чего съемки замораживаются на неопределенный срок.

Вскоре после этого горе-режиссера начинает навещать призрак великого итальянского актера Марчелло Мастроянни (Егор Бероев). Грань между кино и реальностью стирается окончательно, превращая рутину Мити в кошмар. Сумеет ли он преодолеть затянувшийся творческий кризис?

 

 

Владимир Котт не только поставил фильм, но и написал оригинальный сценарий. Кроме того, он исполнил эпизодическую роль Харлампидиса. 

Одним из продюсеров выступил брат-близнец режиссера, кинематографист Александр Котт. За его плечами участие в новогоднем цикле «Елки», постановка военной драмой «Брестская крепость», фантастического детектива «Обратная сторона Луны» и других проектов. Прежде он также продюсировал телесериал брата «Заступники».

Роль Мити исполнил Валентин Самохин, известный преимущественно работой на ТВ. Зрители могли видеть актера в таких хитах, как «Метод», «Школа», «Колл-центр» и «Я не шучу». Также он снимался в сериале Владимира Котта «Заступники» и втором сезоне «Обратной стороны Луны» Александра Котта

Наталья Суркова, сыгравшая Марину, работала с Владимиром Коттом на съемочных площадках «Карпа отмороженного» и «День до».

Марчелло Мастроянни — реальная историческая фигура. Актер прославился благодаря кинокартинам Федерико Феллини «Сладкая жизнь» (1960) и «Восемь с половиной» (1963), посвященных, как и в случае с «Концом фильма», творческому кризису мужчины средних лет. Образ великого итальянца на экране воплотил Егор Бероев («Мамы», «Турецкий гамбит»).

Кинокартина стала фильмом открытия Strelka Film Festival 2020 года.

К жанру «кино о кино» обращались многие режиссеры мира — от Франсуа Трюффо до Квентина Тарантино. Среди примеров в отечественной индустрии можно вспомнить «Оттепель» и «Звоните ДиКаприо».

Основные съемки проходили на территории киностудии «Мосфильм».

Режиссер Митя, устав от циничности и лицемерия киноиндустрии, сбегает со съемок собственного сериала.

Потерянный режиссер подозревает, что сходит с ума, но киноиндустрия никак не отпускает своего птенца, а сам Митя все больше убеждается в том, что безумен не он и не индустрия, а весь мир вокруг.

5.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 20 мая 2021
Премьера в мире 30 августа 2020
Возраст 18+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Александр Котт
Александр Котт
В ролях
Валентин Самохин
Валентин Самохин
Наталья Суркова
Наталья Суркова
Яна Троянова
Яна Троянова
Егор Бероев
Егор Бероев
Виктор Хориняк
Виктор Хориняк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Конец фильма 3 постера
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Наша рецензия
Со стороны кажется, что снимать кино про то, что ты знаешь лучше всего, то есть про то, как делать кино, – путь, ну, не слабых, но призадумавшихся режиссёров. Проще говоря: «Не знаю, о чём снимать, сниму о том, как мы снимаем кино». Такая иллюзия создаётся отчасти потому, что об изнанке киноиндустрии уже не высказался только ленивый. Во всех жанрах и с какими угодно актёрами, на многих языках, но особенно важно, когда на русском, потому что с тех пор, как с экранов прозвучала…
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Кадры из фильма Все кадры
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