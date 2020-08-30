Конец фильма, 2020

История закручена вокруг творческих мук незадачливого режиссера, столкнувшегося с несовершенством индустрии. Устав от передряг с продюсерами и актерами, он бросает работу над очередным сериалом в самый разгар съемок. Это спонтанное решение приводит к неожиданным последствиям.

Лента «Конец фильма» Владимира Котта предлагает ироничный взгляд на роль режиссера в процессе производства. Сценарий был написан постановщиком за три года до релиза и вдохновлен личным опытом простоя, связанным с отказом от всего, что Котту не нравилось в кино. Автор хита «Карп отмороженный» дает зрителям редкую возможность взглянуть на создание фильмов и телесериалов изнутри, дополнив происходящее остроумными комментариями.

Митя (Валентин Самохин) — немолодой режиссер, за плечами которого несколько проектов. Вдохновляясь шедеврами классиков XX века, он стремится стать художником и выжимает из работы максимум. Однако руководителям студии и инвесторам нет никакого дела до изысков заносчивого творца. Им нужен результат, который принесет прибыль. Из-за ежедневных разногласий на съемочной площадке кинематографист разочаровывается в избранной профессии. Новая перепалка побуждает Митю сбежать прочь, из-за чего съемки замораживаются на неопределенный срок.

Вскоре после этого горе-режиссера начинает навещать призрак великого итальянского актера Марчелло Мастроянни (Егор Бероев). Грань между кино и реальностью стирается окончательно, превращая рутину Мити в кошмар. Сумеет ли он преодолеть затянувшийся творческий кризис?