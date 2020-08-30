Конец фильма, 2020

История закручена вокруг творческих мук незадачливого режиссера, столкнувшегося с несовершенством индустрии. Устав от передряг с продюсерами и актерами, он бросает работу над очередным сериалом в самый разгар съемок. Это спонтанное решение приводит к неожиданным последствиям.
Лента «Конец фильма» Владимира Котта предлагает ироничный взгляд на роль режиссера в процессе производства. Сценарий был написан постановщиком за три года до релиза и вдохновлен личным опытом простоя, связанным с отказом от всего, что Котту не нравилось в кино. Автор хита «Карп отмороженный» дает зрителям редкую возможность взглянуть на создание фильмов и телесериалов изнутри, дополнив происходящее остроумными комментариями.
Митя (Валентин Самохин) — немолодой режиссер, за плечами которого несколько проектов. Вдохновляясь шедеврами классиков XX века, он стремится стать художником и выжимает из работы максимум. Однако руководителям студии и инвесторам нет никакого дела до изысков заносчивого творца. Им нужен результат, который принесет прибыль. Из-за ежедневных разногласий на съемочной площадке кинематографист разочаровывается в избранной профессии. Новая перепалка побуждает Митю сбежать прочь, из-за чего съемки замораживаются на неопределенный срок.
Вскоре после этого горе-режиссера начинает навещать призрак великого итальянского актера Марчелло Мастроянни (Егор Бероев). Грань между кино и реальностью стирается окончательно, превращая рутину Мити в кошмар. Сумеет ли он преодолеть затянувшийся творческий кризис?
Владимир Котт не только поставил фильм, но и написал оригинальный сценарий. Кроме того, он исполнил эпизодическую роль Харлампидиса.
Одним из продюсеров выступил брат-близнец режиссера, кинематографист Александр Котт. За его плечами участие в новогоднем цикле «Елки», постановка военной драмой «Брестская крепость», фантастического детектива «Обратная сторона Луны» и других проектов. Прежде он также продюсировал телесериал брата «Заступники».
Роль Мити исполнил Валентин Самохин, известный преимущественно работой на ТВ. Зрители могли видеть актера в таких хитах, как «Метод», «Школа», «Колл-центр» и «Я не шучу». Также он снимался в сериале Владимира Котта «Заступники» и втором сезоне «Обратной стороны Луны» Александра Котта
Наталья Суркова, сыгравшая Марину, работала с Владимиром Коттом на съемочных площадках «Карпа отмороженного» и «День до».
Марчелло Мастроянни — реальная историческая фигура. Актер прославился благодаря кинокартинам Федерико Феллини «Сладкая жизнь» (1960) и «Восемь с половиной» (1963), посвященных, как и в случае с «Концом фильма», творческому кризису мужчины средних лет. Образ великого итальянца на экране воплотил Егор Бероев («Мамы», «Турецкий гамбит»).
Кинокартина стала фильмом открытия Strelka Film Festival 2020 года.
К жанру «кино о кино» обращались многие режиссеры мира — от Франсуа Трюффо до Квентина Тарантино. Среди примеров в отечественной индустрии можно вспомнить «Оттепель» и «Звоните ДиКаприо».
Основные съемки проходили на территории киностудии «Мосфильм».
Режиссер Митя, устав от циничности и лицемерия киноиндустрии, сбегает со съемок собственного сериала.
Потерянный режиссер подозревает, что сходит с ума, но киноиндустрия никак не отпускает своего птенца, а сам Митя все больше убеждается в том, что безумен не он и не индустрия, а весь мир вокруг.