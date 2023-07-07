Что смотреть на выходных: «Стражи Галактики. Часть 3», комедия от Адама Сэндлера и боевик с Адамом Драйвером

На этой неделе стриминги предлагают отправиться в последнее путешествие с енотом Ракетой, познакомиться с родителями своей второй половинки, заняться обучением необычного подростка и выступить на суде на стороне защиты.

7 июля, в сети

Кому смотреть: фанатам фильмов Marvel.

Третья часть «Стражей Галактики» стала для франшизы последней, по крайней мере в том составе, в котором команду привыкли видеть зрители до сих пор. Джеймс Ганн, традиционно выступавший сценаристом и режиссером всех предыдущих частей, объявил об уходе в DC Studios на руководящую должность. Однако не исключено, что когда-нибудь к франшизе и любимым героям вернется и сам Ганн, и исполнители главных ролей Крисс Пратт и Зои Салдана. Большинство оставшихся актеров либо считают свое возвращение маловероятным, либо уже закрыли для себя эту главу. В третьей части Стражам противостоит Высший Эволюционер (Чукуди Ивуджи). Это он когда-то создал Ракету и теперь мечтает вновь им завладеть, а заодно и подчинить себе мир. Критики признали фильм отличным сбалансированным завершением франшизы, где есть место и слезам, и шуткам, хотя некоторые отметили некоторую разрозненность сюжета. А вот зрителям новый кинокомикс пришелся по душе, многие, уступая эмоциям, называли его одним из лучших фильмов Marvel.

Стражи Галактики. Часть 3

6 июля, Netflix

Кому смотреть: тем, что обожает судебные драмы.

Книги Майкла Коннелли уже становилась материалом для кино: в 2011 году, например, вышел фильм «Линкольн для адвоката» с Мэттью Макконахи. В сериале Netflix главного героя играет Мануэль Рульфо. Первый сезон был основан на книге «Пуля для адвоката», для второго сезона создатели Тед Хамфри («Хорошая жена») и Дэвид И. Килли («Большая маленькая ложь») выбрали книгу «Пятый свидетель». По сюжету, Мики Холлер после очередного успешного дела наслаждается славой и получает выгодные рабочие предложения. Он продолжает улаживать отношения со своими бывшими женами и встречает Лину, которая оказывается под серьезным обвинением и просит защищать ее в суде. В касте также Нив Кэмпбелл, Беки Ньютон и другие. Второй сезон судебной драмы будет разделен на две части. Вторая выйдет третьего августа этого года.

Линкольн для адвоката

7 июля, Netflix

Кому смотреть: тем, кто любит криминальные комедии.

Оуэн собирается познакомиться с родителями своей невесты. Они, в свою очередь, не очень довольны выбором дочери, однако стоило им узнать, что Оуэн работает банковским менеджером, как их отношение подозрительно сменилось на прямо противоположное. Обчистив денежное хранилище, они пытаются не попасться жениху, который, однако, начинает замечать в их поведении все больше странностей. Одним из продюсеров комедии выступил Адам Сэндлер. Режиссером стал молодой постановщик Тайлер Спиндел («Не та девушка»). Главные роли сыграли Адам Дивайн и звезда «Дневников вампира» Нина Добрев. Родителей сыграли бывший Бонд Пирс Броснан и Эллен Баркин.

Вне закона

7 июля, в сети

Кому смотреть: тем, кто хотел бы убедиться, что даже апокалипсис не повод для депрессии.

Большой хит прошлогоднего кинофестиваля в Торонто — драмеди с только двумя актерами, победителями премии «Эмми» Стерлингом К. Брауном и Марком Дюпласом («Это мы»). Они сыграли двух закадычных друзей Билли и Рея, которые выжили после апокалипсиса в биосфере. В один из дней Рей обнаруживает, что рыбы, выращенные им в специальных прудах, начинают вымирать. Но он не унывает, а также продолжает поддерживать своего тревожного друга, который начинает паниковать. Режиссером картины стала Мел Эслин, долгое время проработавшая продюсером. Фильм стал для нее дебютом. «Биосфера» была единодушно тепло встречена прессой, и хорошо показала себя в домашнем прокате.

Биосфера

8 июля, Netflix

Кому смотреть: поклонникам Ноя Шнаппа из «Очень странных дел».

Режиссер Джордан Росс, снявший триллер «Явная ложь», разглядел в звезде сериала «Очень странные дела» зловещую сторону. Ной Шнапп играет мальчика, родители которого нанимают ему репетитора (Гаррет Хедлунд). Ученик вскоре становится одержим своим новым учителем настолько, что начинает заниматься сталкингом и ставит его в неловкое положение. Кроме того, у мальчика периодически начинаются странные нервные припадки. Его родители удивительно мало участия принимают в сложившейся ситуации. Скрипт к триллеру написал молодой сценарист Райан Кинг. Недавно фильм по его сценарию «Черные мухи» был показан в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля.

Репетитор

4 июля, Okko, ivi

Кому смотреть: тем, кто ценит хорошую экранную химию между актерами.

«Стоп-слово» подают как психологический триллер про доминатрикс и ее клиента. Последний вот-вот займет хорошую должность в империи дорогих отелей и поэтому хочет разорвать отношения с девушкой, которой он платил за сексуальные утехи. Она, однако, такому повороту событий не рада и, заготовив компромат, начинает шантажировать клиента. Их отношения превращаются в психологическую игру. Картину с Маргарет Куэлли и Кристофером Эбботом поставил американский режиссер Закари Уигон, дебютировавший десять лет назад с фильмом «Машина сердца» про еще одну непростую девушку. Камерный триллер пресса приняла прохладно, но зато отметила актерский дуэт, поэтому тем, кому нравятся Куэлли и Эббот фильм можно по-прежнему рекомендовать.

Стоп-слово

8 июля, Netflix

Кому смотреть: поклонникам Адама Драйвера и фантастики.

Адам Драйвер снялся в зрелищном фантастическом боевике, где сыграл исследователя Миллса, который попадает на неизвестную науке планету из-за крушения собственного космического корабля. Оказывается, что эта планета — доисторическая Земля и его отбросило на 65 миллионов лет назад. Там Миллс с оружием наперевес пытается выжить среди недружелюбной природы и динозавров. Единственный шанс — добраться до вершины горы, где стоит заброшенный корабль. Вместе с ним девочка-подросток Коа, загадочным образом единственная выжившая в этих условиях. Фильм поставил дуэт режиссеров Скотта Бека и Брайана Вудса. Оба работали над сценарием хоррор-хита «Тихое место» и вновь попробовали себя в режиссуре. Зарубежная критика фильм не оценила, а вот зрителям понравился экшен и, конечно, Адам Драйвер в роли защитника маленькой девочки.