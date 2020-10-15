Уиджа. Проклятое зеркало, 2020

Новозеландский хоррор-альманах повествует о четверых молодых людях, решивших устроить в старинном особняке на отшибе города спиритический сеанс. Для этого они создают круг из зажженных свечей. Согласно древним легендам, любой, кто выйдет за его пределы, обречен на верную гибель. Но никому и в голову не могло прийти, что полтергейст действительно существует.
Подготовив все необходимое, ребята приступают к процессу. Под покровом ночи организаторы оккультного ритуала делятся друг с другом мрачными рассказами о столкновении простых смертных со сверхъестественным. Может показаться, что все рассказанное — чистой воды вымысел. Никто из присутствующих в заброшенном здании подростков не воспринимает происходящее всерьез. Но с каждой новой историей атмосфера в помещении становится все более напряженной. Над друзьями нависает смертельная опасность, прибывшая извне. Чтобы выжить, они обязаны во что бы то ни стало довести игру до конца.
«Уиджа. Проклятое зеркало» — фильм, в создании которого приняли участие семь режиссеров со всего света. Каждая из новелл посвящена непрекращающейся битве Добра и Зла. В одной из историй речь пойдет об одержимой девушке, нуждающейся в проведении обряда экзорцизма. Герои другой части сразятся с жутким монстром, который обладает нечеловеческой силой. Также в альманахе фигурируют призраки, проникающие из загробного мира в реальность посредством зеркал. Участников мистической игры ждет самая длинная ночь в их жизни, которая преподнесет им еще немало сюрпризов.
Оригинальное название фильма — The 100 Candles Game («Игра 100 свечей»), в то время как локализированный перевод «Уиджа. Проклятое зеркало» — отсылка к хоррору Майка Флэнегана «Уиджи: Доска Дьявола» на схожую тематику. Ничего общего между этими двумя кинокартинами нет.
В создании альманаха приняли участие сразу девять режиссеров, многие из которых — дебютанты. Среди прочих выделяется Николя Онетти, известный поклонникам андеграундного кинематографа по нео-джалло «Абракадабра». Кроме того, он является продюсером проекта. Также одну из новелл поставил клипмейкер Николас Петерсон, работавший с популярными американскими метал-группами.
Гильермо Локхарт и Николя Онетти прежде уже сотрудничали на съемочной площадке другого хоррор-альманаха «Страшные истории, рассказанные на ночь». В обеих лентах сыграли актеры Клара Ковачич и Джеймс Райт.
Локхарт не только снял одну из новелл, но и выступил соавтором сценария.
Производством занималась инди-студия Black Mandala, специализирующаяся на малобюджетных фильмах ужасов и триллерах, зачастую минующих широкий прокат. Здесь создавались такие релизы, как: «Мясники», «Сант Марти», «Анонимные животные», «Зеркала: Инкарнация», «Страшные истории, рассказанные на ночь», «Похороненная», «Что воды оставили позади» и многие другие.
Ради экономии на главные роли были выбраны начинающие актеры и люди без опыта работы в кинопроизводстве. Для исполнителей Луз Шампань, Агустина Ольчезе, Эми Смарт и Ампаро Эспинолы — это первое появление на большом экране.
Группа друзей решает сыграть в спиритическую игру. Они должны сесть все вместе в круг из свечей, зажечь одну из них и рассказать страшную историю напротив зеркала. По мере того, как рассказываются истории и зажигаются свечи, они начинают ощущать чье-то присутствие. Но дело в том, что как бы ни было страшно, эту игру нельзя прерывать, иначе на них всех обрушится страшное проклятье.