Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Уиджа. Проклятое зеркало Уиджа. Проклятое зеркало
Киноафиша Фильмы Уиджа. Проклятое зеркало
The 100 Candles Game

Уиджа. Проклятое зеркало, 2020

2020 / Новая Зеландия
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
Мистический хоррор, состоящий из семи историй о борьбе со злом
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Новозеландский хоррор-альманах повествует о четверых молодых людях, решивших устроить в старинном особняке на отшибе города спиритический сеанс. Для этого они создают круг из зажженных свечей. Согласно древним легендам, любой, кто выйдет за его пределы, обречен на верную гибель. Но никому и в голову не могло прийти, что полтергейст действительно существует.

Подготовив все необходимое, ребята приступают к процессу. Под покровом ночи организаторы оккультного ритуала делятся друг с другом мрачными рассказами о столкновении простых смертных со сверхъестественным. Может показаться, что все рассказанное — чистой воды вымысел. Никто из присутствующих в заброшенном здании подростков не воспринимает происходящее всерьез. Но с каждой новой историей атмосфера в помещении становится все более напряженной. Над друзьями нависает смертельная опасность, прибывшая извне. Чтобы выжить, они обязаны во что бы то ни стало довести игру до конца.

«Уиджа. Проклятое зеркало» — фильм, в создании которого приняли участие семь режиссеров со всего света. Каждая из новелл посвящена непрекращающейся битве Добра и Зла. В одной из историй речь пойдет об одержимой девушке, нуждающейся в проведении обряда экзорцизма. Герои другой части сразятся с жутким монстром, который обладает нечеловеческой силой. Также в альманахе фигурируют призраки, проникающие из загробного мира в реальность посредством зеркал. Участников мистической игры ждет самая длинная ночь в их жизни, которая преподнесет им еще немало сюрпризов.

 

 

Оригинальное название фильма — The 100 Candles Game («Игра 100 свечей»), в то время как локализированный перевод «Уиджа. Проклятое зеркало» — отсылка к хоррору Майка Флэнегана «Уиджи: Доска Дьявола» на схожую тематику. Ничего общего между этими двумя кинокартинами нет.

В создании альманаха приняли участие сразу девять режиссеров, многие из которых — дебютанты. Среди прочих выделяется Николя Онетти, известный поклонникам андеграундного кинематографа по нео-джалло «Абракадабра». Кроме того, он является продюсером проекта. Также одну из новелл поставил клипмейкер Николас Петерсон, работавший с популярными американскими метал-группами.

Гильермо Локхарт и Николя Онетти прежде уже сотрудничали на съемочной площадке другого хоррор-альманаха «Страшные истории, рассказанные на ночь». В обеих лентах сыграли актеры Клара Ковачич и Джеймс Райт.

Локхарт не только снял одну из новелл, но и выступил соавтором сценария.

Производством занималась инди-студия Black Mandala, специализирующаяся на малобюджетных фильмах ужасов и триллерах, зачастую минующих широкий прокат. Здесь создавались такие релизы, как: «Мясники», «Сант Марти», «Анонимные животные», «Зеркала: Инкарнация», «Страшные истории, рассказанные на ночь», «Похороненная», «Что воды оставили позади» и многие другие.

Ради экономии на главные роли были выбраны начинающие актеры и люди без опыта работы в кинопроизводстве. Для исполнителей Луз Шампань, Агустина Ольчезе, Эми Смарт и Ампаро Эспинолы — это первое появление на большом экране.

Группа друзей решает сыграть в спиритическую игру. Они должны сесть все вместе в круг из свечей, зажечь одну из них и рассказать страшную историю напротив зеркала. По мере того, как рассказываются истории и зажигаются свечи, они начинают ощущать чье-то присутствие. Но дело в том, что как бы ни было страшно, эту игру нельзя прерывать, иначе на них всех обрушится страшное проклятье.

5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 25 февраля 2021
Премьера онлайн 15 октября 2020
Премьера в мире 15 октября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Виктор Катала
В ролях
Клара Ковачич
Магуи Брави
Луз Шампань
Ампаро Эспинола
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про ведьм Фильмы про ведьм
Постер фильма Уиджа. Проклятое зеркало 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Уиджа. Проклятое зеркало смотреть онлайн

Уиджа. Проклятое зеркало
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В старом доме группа скучающих друзей пытается разнообразить свою жизнь и пощекотать нервы. Для этого они выбрали спиритическую забаву, которая отлично возбудит даже самое тусклое воображение. Все участники по очереди рассказывают истории, после чего отправляются в соседнюю комнату и задувают свечу перед таинственным зеркалом. Главное помнить, что останавливаться нельзя, пока не погаснут все свечи, иначе духи, слушающие эти рассказы, могут перестать быть обычными слушателями. Но довести дело до…
Читать
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Related video
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Приложение киноафиши