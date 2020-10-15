Уиджа. Проклятое зеркало, 2020

Новозеландский хоррор-альманах повествует о четверых молодых людях, решивших устроить в старинном особняке на отшибе города спиритический сеанс. Для этого они создают круг из зажженных свечей. Согласно древним легендам, любой, кто выйдет за его пределы, обречен на верную гибель. Но никому и в голову не могло прийти, что полтергейст действительно существует.

Подготовив все необходимое, ребята приступают к процессу. Под покровом ночи организаторы оккультного ритуала делятся друг с другом мрачными рассказами о столкновении простых смертных со сверхъестественным. Может показаться, что все рассказанное — чистой воды вымысел. Никто из присутствующих в заброшенном здании подростков не воспринимает происходящее всерьез. Но с каждой новой историей атмосфера в помещении становится все более напряженной. Над друзьями нависает смертельная опасность, прибывшая извне. Чтобы выжить, они обязаны во что бы то ни стало довести игру до конца.

«Уиджа. Проклятое зеркало» — фильм, в создании которого приняли участие семь режиссеров со всего света. Каждая из новелл посвящена непрекращающейся битве Добра и Зла. В одной из историй речь пойдет об одержимой девушке, нуждающейся в проведении обряда экзорцизма. Герои другой части сразятся с жутким монстром, который обладает нечеловеческой силой. Также в альманахе фигурируют призраки, проникающие из загробного мира в реальность посредством зеркал. Участников мистической игры ждет самая длинная ночь в их жизни, которая преподнесет им еще немало сюрпризов.