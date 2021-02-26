По наклонной, 2021

Американская криминальная драма от режиссеров братьев Руссо, основанная на одноименной автобиографической книге Нико Уокера. Актер Том Холланд в роли ветерана прибегает к преступной деятельности, чтобы поддерживать свою наркотическую зависимость.
Оригинальный фильм Apple TV+ повествует о безумном и невероятном путешествии беспечного молодого человека по имени Черри из штата Огайо. Он встречает любовь всей своей жизни, но вскоре из-за серии неправильных решений и сложных жизненных обстоятельств рискует потерять ее навсегда.
Герой бросает колледж и отправляется на службу в Ирак в качестве армейского медика. В этом решении его поддерживает только его единственная настоящая любовь Эмили (Сиэра Браво). Когда парень возвращается домой героем войны, ему внезапно приходится продолжить борьбу, но на этот раз со своими психологическими демонами. Черри страдает посттравматическим синдромом, и в стремлении совладеть с тяжелыми воспоминаниями о своей недавней службе начинает злоупотреблять опиатами. Постепенно из-за навалившегося стресса бывший военный скатывается к наркотической зависимости и окружает свою жизнь людьми, которым так же, как и ему, нужна помощь. Исчерпав свои финансы и оказавшись в по уши в долгах, герой становится грабителем банков. А выбранный путь парня тем временем способен разрушить его взаимоотношения с Эмили.
Мрачная история молодого парня, ветерана войны, иллюстрирует взросление человека, находящегося во власти своей травмы и в поиске своей цели в жизни.
Первоначальный постер фильма был напечатан в цифровом виде Variety, в результате чего название Cherry выглядело как нечто похожее на Cherk.
Это четвертое сотрудничество между режиссерами Энтони и Джо Руссо и Томом Холландом после фильмов «Первый мститель: Противостояние» (2016), «Мстители: Война бесконечности» (2018) и «Мстители: Финал» (2019)
Для этой роли Тому Холланду пришлось похудеть на 30 фунтов (около 13,5 кг). Актер вернул свой вес за короткий промежуток времени.
Первоначально сообщалось, что съемки картины начались летом 2019 года. Однако на самом деле съемочный процесс начался лишь осенью 2019 года в Кливленд-Хайтс, в штате Огайо, и завершился в феврале 2020 года.
По словам братьев Руссо, монтаж фильма происходил во время съемок. Это позволило им увидеть, чего не хватало картине и нужно ли переписать сценарий или переснять части фильма.
Осенью 2020 года Apple TV+ официально приобрел права на распространение фильма.
Оригинальное название картины – Cherry.
Главные роли сыграли Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой», «Дьявол всегда здесь») и Сиэра Браво, известная своей ролью в сериале «Уэйн».
Лента основана на одноименном произведении автора Нико Уокера.
Одним из сценаристов картины выступила младшая сестра режиссеров Анджела Руссо.
Музыка к фильму «По наклонной» была написана Генри Джекманом, композитором франшизы Kingsman.
Джо и Энтони Руссо признались изданию Variety, что возможность взять на главную роль Тома Холланда была главной причиной, по которой они захотели снять фильм.
Армейский медик Нико Уокер вернулся из Ирака с недиагностированным посттравматическим синдромом. В попытке совладать с тяжёлыми воспоминаниями о войне он начинает злоупотреблять опиатами и в итоге, чтобы поддержать свою зависимость, берётся грабить банки.