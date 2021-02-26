По наклонной, 2021

Американская криминальная драма от режиссеров братьев Руссо, основанная на одноименной автобиографической книге Нико Уокера. Актер Том Холланд в роли ветерана прибегает к преступной деятельности, чтобы поддерживать свою наркотическую зависимость.

Оригинальный фильм Apple TV+ повествует о безумном и невероятном путешествии беспечного молодого человека по имени Черри из штата Огайо. Он встречает любовь всей своей жизни, но вскоре из-за серии неправильных решений и сложных жизненных обстоятельств рискует потерять ее навсегда.

Герой бросает колледж и отправляется на службу в Ирак в качестве армейского медика. В этом решении его поддерживает только его единственная настоящая любовь Эмили (Сиэра Браво). Когда парень возвращается домой героем войны, ему внезапно приходится продолжить борьбу, но на этот раз со своими психологическими демонами. Черри страдает посттравматическим синдромом, и в стремлении совладеть с тяжелыми воспоминаниями о своей недавней службе начинает злоупотреблять опиатами. Постепенно из-за навалившегося стресса бывший военный скатывается к наркотической зависимости и окружает свою жизнь людьми, которым так же, как и ему, нужна помощь. Исчерпав свои финансы и оказавшись в по уши в долгах, герой становится грабителем банков. А выбранный путь парня тем временем способен разрушить его взаимоотношения с Эмили.

Мрачная история молодого парня, ветерана войны, иллюстрирует взросление человека, находящегося во власти своей травмы и в поиске своей цели в жизни.