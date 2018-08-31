Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Расправа Расправа
Киноафиша Фильмы Расправа
Reprisal

Расправа, 2018

2018 / Великобритания
4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Джейкоб — заботливый муж и отец, работающий менеджером банка. Финансовое положение семьи оставляет желать лучшего, но ситуация становится еще хуже, когда его отделение подвергается вооруженному ограблению. Налетчик убивает коллегу и скрывается с деньгами, а Джейкоба отстраняют от работы, подозревая в соучастии. Желая восстановить справедливость и вернуть работу, Джейкоб обращается за помощью к Джеймсу, своему соседу и полицейскому в отставке. Однако вскоре преступник вычисляет тех, кто идет по его следу... 

  • Это третий фильм Брайана А. Миллера с участием Брюса Уиллиса. Первой была картина “Принц”, второй – “Злость”.
  • Производство фильма сопровождали конфликты. Миллеру было дано всего 14 дней на съемки фильма, в то время как продюсеры выписали себе огромные зарплаты. Миллер согласился снять фильм взамен на то, что ему позволят уволиться с другого проекта, сценарий которого продюсер Рэндолл Эмметт в итоге украл и продал студии “Старз”.
  • Медаль, которую Джеймс вручает Джейкобу перед началом работы в полиции, — это медаль Святого Михаила. Она имеет форму полицейского значка и на ней изображен Святой Михаил, сокрушающий сатану. Надпись гласит “Святой Михаил, защити нас”. Святой Михаил — покровитель правоохранительных органов в США.

Банковский служащий Джейкоб становится свидетелем жестокого убийства коллеги и последующего за этим ограбления. Попав под подозрение ФБР в пособничестве преступнику, он заручается поддержкой отставного соседа-полицейского. Но грабитель оказывается умнее и делает шаг на опережение, беря в заложники жену и дочь Джейкоба.

4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 31 августа 2018
Премьера в мире 31 августа 2018
Возраст 16+
Режиссер
Брайан А Миллер
Брайан А Миллер
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло
Джонатон Шек
Джонатон Шек
Колин Эглсфилд
Колин Эглсфилд
Тайлер Джон Олсон
Тайлер Джон Олсон
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Дом восходящего солнца
Дом восходящего солнца (2011)
4.3333335
Принц
Принц (2014)
4.4
Добро пожаловать в Рай
Добро пожаловать в Рай (2015)
6.8461537
10 минут спустя
10 минут спустя (2019)
3.6
Точка возврата
Точка возврата (2018)
4
За гранью жизни
За гранью жизни (2021)
3.3333333
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать (2014)
7.428571
Подстава
Подстава (2011)
7.1
Опасный свидетель
Опасный свидетель (2022)
3.8181818
Флирт с дьяволом
Флирт с дьяволом (2022)
4.4
Вендетта. Банды Атланты
Вендетта. Банды Атланты (2022)
4.9473686
Белый слон
Белый слон (2022)
4.5454545
Фильм находится в подборках
Фильмы про ограбления банков Фильмы про ограбления банков
Постер фильма Расправа 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Расправа смотреть онлайн

Расправа

Похожие фильмы онлайн

Принц
 
Добро пожаловать в Рай
 
10 минут спустя
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 13:27
Купить КЛAД - ЛЕГКО на KRAKEN 2krn(тут ставим точку)me ИСПОЛЬЗУЙТЕ BПН. По всем городам PФ!
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Приложение киноафиши