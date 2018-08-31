Расправа, 2018

Джейкоб — заботливый муж и отец, работающий менеджером банка. Финансовое положение семьи оставляет желать лучшего, но ситуация становится еще хуже, когда его отделение подвергается вооруженному ограблению. Налетчик убивает коллегу и скрывается с деньгами, а Джейкоба отстраняют от работы, подозревая в соучастии. Желая восстановить справедливость и вернуть работу, Джейкоб обращается за помощью к Джеймсу, своему соседу и полицейскому в отставке. Однако вскоре преступник вычисляет тех, кто идет по его следу...
Банковский служащий Джейкоб становится свидетелем жестокого убийства коллеги и последующего за этим ограбления. Попав под подозрение ФБР в пособничестве преступнику, он заручается поддержкой отставного соседа-полицейского. Но грабитель оказывается умнее и делает шаг на опережение, беря в заложники жену и дочь Джейкоба.