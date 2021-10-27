Армия воров, 2021

5 причин посмотреть фильм «Армия воров»

Приквел одного из главных хоррор-релизов постковидной эпохи — фильма «Армия мертвецов». Успех полного метра поспособствовал созданию целой вселенной, в рамках которой подразумевается выпуск еще как минимум нескольких проектов.

Известный кинорежиссер Зак Снайдер, прославившийся своими масштабными кинокомиксами о супергероях, возвращается к работе в качестве сценариста и продюсера. Несмотря на наличие нового режиссера, фильм сохранил уникальный стиль Снайдера, полюбившийся миллионам фанатов со всего света.

Очередной гениальный саундтрек от композитора Ханса Циммера, известного музыкой к голливудским фильмам «Интерстеллар», «Начало», «Гладиатор» и «Тонкая красная линия».

Разнообразный каст, включающий в себя молодых звезд нескольких национальностей. Немцу Маттиасу Швайгхеферу, вновь сыгравшему Дитера, аккомпанируют Натали Эммануэль (британка из кинофраншизы «Форсаж»), Руби О. Фи (актриса из фантастического боевика «Полярный», родившаяся в Коста-Рике) и восходящая звезда Ноэми Накаи с французскими и японскими корнями.

Релиз «Нетфликс» — главной стриминговой платформы планеты, ежегодно выпускающей сотни фильмов и сериалов высочайшего уровня.