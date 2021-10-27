Армия воров, 2021

5 причин посмотреть фильм «Армия воров»
Приквел одного из главных хоррор-релизов постковидной эпохи — фильма «Армия мертвецов». Успех полного метра поспособствовал созданию целой вселенной, в рамках которой подразумевается выпуск еще как минимум нескольких проектов.
Известный кинорежиссер Зак Снайдер, прославившийся своими масштабными кинокомиксами о супергероях, возвращается к работе в качестве сценариста и продюсера. Несмотря на наличие нового режиссера, фильм сохранил уникальный стиль Снайдера, полюбившийся миллионам фанатов со всего света.
Очередной гениальный саундтрек от композитора Ханса Циммера, известного музыкой к голливудским фильмам «Интерстеллар», «Начало», «Гладиатор» и «Тонкая красная линия».
Разнообразный каст, включающий в себя молодых звезд нескольких национальностей. Немцу Маттиасу Швайгхеферу, вновь сыгравшему Дитера, аккомпанируют Натали Эммануэль (британка из кинофраншизы «Форсаж»), Руби О. Фи (актриса из фантастического боевика «Полярный», родившаяся в Коста-Рике) и восходящая звезда Ноэми Накаи с французскими и японскими корнями.
Релиз «Нетфликс» — главной стриминговой платформы планеты, ежегодно выпускающей сотни фильмов и сериалов высочайшего уровня.
Фильм является приквелом экшен-хоррора «Армия мертвецов», а также второй частью предполагаемой франшизы, включающей аниме «Потерянный Лас-Вегас» и продолжение полнометражного фильма Зака Снайдера.
Маттиас Швайгхефер, сыгравший в «Армии мертвецов» Дитера, не только вернулся к своему образу, но и срежиссировал все эпизоды первого сезона. Ранее кинематографист немецкого происхождения поставил на родине ромкомы «Нянька», «Отцовство», «Поможем расстаться» и криминальный сериал «В розыске», где исполнил главную роль.
На сей раз Зак Снайдер работал над проектом в качестве сценариста и продюсера.
События «Армии воров» происходят за шесть лет до «Армии мертвецов», еще на ранних этапах зомби-апокалипсиса.
По словам Снайдера, «Армия воров» представляет собой «Ограбление по-итальянски», помещенное в мир, где существуют зомби. Также постановщик характеризует фильм как «романтическую комедию о группе взломщиков».
Съемки фильма проходили в Германии и завершились в декабре 2020 года.
Оператором выступил Бернхард Яспер, для которого это первый опыт работы в англоязычном проекте. Немец известен по таким фильмам, как «Не/смотря ни на что», «100 вещей и ничего лишнего» и «Дрейф».
Приквел к «Армии мертвецов» Зака Снайдера. Загадочная женщина предлагает Дитеру, банковскому служащему из крошечного городка, присоединиться к группе преступников, которых разыскивает Интерпол. Героя ждет незабываемое приключение. Путешествуя по всей Европе, компания пытается украсть содержимое сейфов, которые якобы невозможно взломать.