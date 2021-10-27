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Армия воров Армия воров
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Army of Thieves

Армия воров, 2021

2021 / Германия / США
6.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Армия воров»

Приквел одного из главных хоррор-релизов постковидной эпохи — фильма «Армия мертвецов». Успех полного метра поспособствовал созданию целой вселенной, в рамках которой подразумевается выпуск еще как минимум нескольких проектов.

Известный кинорежиссер Зак Снайдер, прославившийся своими масштабными кинокомиксами о супергероях, возвращается к работе в качестве сценариста и продюсера. Несмотря на наличие нового режиссера, фильм сохранил уникальный стиль Снайдера, полюбившийся миллионам фанатов со всего света.

Очередной гениальный саундтрек от композитора Ханса Циммера, известного музыкой к голливудским фильмам «Интерстеллар», «Начало», «Гладиатор» и «Тонкая красная линия».

Разнообразный каст, включающий в себя молодых звезд нескольких национальностей. Немцу Маттиасу Швайгхеферу, вновь сыгравшему Дитера, аккомпанируют Натали Эммануэль (британка из кинофраншизы «Форсаж»), Руби О. Фи (актриса из фантастического боевика «Полярный», родившаяся в Коста-Рике) и восходящая звезда Ноэми Накаи с французскими и японскими корнями.

Релиз «Нетфликс» — главной стриминговой платформы планеты, ежегодно выпускающей сотни фильмов и сериалов высочайшего уровня.

Фильм является приквелом экшен-хоррора «Армия мертвецов», а также второй частью предполагаемой франшизы, включающей аниме «Потерянный Лас-Вегас» и продолжение полнометражного фильма Зака Снайдера.

Маттиас Швайгхефер, сыгравший в «Армии мертвецов» Дитера, не только вернулся к своему образу, но и срежиссировал все эпизоды первого сезона. Ранее кинематографист немецкого происхождения поставил на родине ромкомы «Нянька», «Отцовство», «Поможем расстаться» и криминальный сериал «В розыске», где исполнил главную роль.

На сей раз Зак Снайдер работал над проектом в качестве сценариста и продюсера.

События «Армии воров» происходят за шесть лет до «Армии мертвецов», еще на ранних этапах зомби-апокалипсиса. 

По словам Снайдера, «Армия воров» представляет собой «Ограбление по-итальянски», помещенное в мир, где существуют зомби. Также постановщик характеризует фильм как «романтическую комедию о группе взломщиков».

Съемки фильма проходили в Германии и завершились в декабре 2020 года.

Оператором выступил Бернхард Яспер, для которого это первый опыт работы в англоязычном проекте. Немец известен по таким фильмам, как «Не/смотря ни на что», «100 вещей и ничего лишнего» и «Дрейф».

Приквел к «Армии мертвецов» Зака Снайдера. Загадочная женщина предлагает Дитеру, банковскому служащему из крошечного городка, присоединиться к группе преступников, которых разыскивает Интерпол. Героя ждет незабываемое приключение. Путешествуя по всей Европе, компания пытается украсть содержимое сейфов, которые якобы невозможно взломать.

6.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 29 октября 2021
Премьера в мире 27 октября 2021
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Маттиас Швайгхефер
Маттиас Швайгхефер
В ролях
Маттиас Швайгхефер
Маттиас Швайгхефер
Натали Эммануэль
Натали Эммануэль
Руби О. Фи
Стюарт Мартин
Стюарт Мартин
Джонатан Коэн
Джонатан Коэн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Армия воров 8 постеров
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Себастиан Шленхт-Венерт (именно такое имя, выговариваемое с большим трудом, носит персонаж Маттиаса Швайгхефера, знакомый аудитории фильма «Армия мертвецов» как Людвиг Дитер) — скромный банковский служащий из Германии. Его жизнь проходит по ничем не примечательному циклу: восьмичасовой день в скучном офисе, во время которого он вынужден выслушивать недовольных клиентов, спокойный сон (вероятнее всего, длящийся такое же количество времени), завтрак и ланч в одиночестве, а также…
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Приквел «Армии мертвецов», вестерн с Реджиной Кинг и новый Декстер: что смотреть дома, пока закрыты кинотеатры Раз уж в Москве и Петербурге снова закрываются кинотеатры, нам, горемычным зрителям, снова придется обратиться к помощи ноутбуков и телевизоров. Впрочем, это не повод отчаиваться, ведь Киноафиша подготовила список фильмов и сериалов, которые помогут отвлечься от неменяющегося цвета стены на ближайшие недели.
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