Афера Оливера Твиста, 2020

Новый взгляд на классическое произведение Чарльза Диккенса о приключениях Оливера Твиста. События переносятся в современный Лондон, где группа подростков готовится совершить ограбление века.

Добро пожаловать на задворки английской столицы. Здесь, за пределами туристических маршрутов, люди сражаются за выживание. Отсутствие работы, пищи и крыши над головой побуждает малоимущих промышлять кражами. Оливер (Рафферти Лоу) — беспризорник, знающий лондонские улицы как свои пять пальцев. За плечами подростка десятки мелких афер в компании банды единомышленников. Занимаясь паркуром, неуловимый Оливер без труда скрывается от погони, оставляя полицейских не у дел. Его лучшая подружка Додж (Рита Ора) — самоуверенная карманница по прозвищу Хитрая Плутовка, а верный компаньон Бейтси (Франц Драмех) — прирождённый хакер. Подростки действуют сообща с ранних лет, полагаясь исключительно на собственные силы. Но однажды судьба сталкивает банду с загадочным Феджином (Майкл Кейн). Старик делает мошенникам предложение, от которого невозможно отказаться.

Манипулируя доверчивыми ребятами, лидер предлагает провернуть по-настоящему крупное дело. В задачу Оливера, Додж и Бэйтси входит кража дорогостоящей картины из дома лондонского олигарха. Продумав план до каждой мелочи, друзья приступают к реализации. На пути к цели сироты столкнутся с множеством неприятностей. Выясняется, что на стороне Феджина действует ловкая Сайкс (Лина Хиди). Теперь по следу героев идут лучшие копы Лондона. Эти несколько дней троица запомнит на всю оставшуюся жизнь!