Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Афера Оливера Твиста Афера Оливера Твиста
Киноафиша Фильмы Афера Оливера Твиста
Twist

Афера Оливера Твиста, 2020

2020 / Великобритания
5.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Написать отзыв
Криминальный боевик о подростках, которые готовят кражу века
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 5
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Новый взгляд на классическое произведение Чарльза Диккенса о приключениях Оливера Твиста. События переносятся в современный Лондон, где группа подростков готовится совершить ограбление века.

Добро пожаловать на задворки английской столицы. Здесь, за пределами туристических маршрутов, люди сражаются за выживание. Отсутствие работы, пищи и крыши над головой побуждает малоимущих промышлять кражами. Оливер (Рафферти Лоу) — беспризорник, знающий лондонские улицы как свои пять пальцев. За плечами подростка десятки мелких афер в компании банды единомышленников. Занимаясь паркуром, неуловимый Оливер без труда скрывается от погони, оставляя полицейских не у дел. Его лучшая подружка Додж (Рита Ора) — самоуверенная карманница по прозвищу Хитрая Плутовка, а верный компаньон Бейтси (Франц Драмех) — прирождённый хакер. Подростки действуют сообща с ранних лет, полагаясь исключительно на собственные силы. Но однажды судьба сталкивает банду с загадочным Феджином (Майкл Кейн). Старик делает мошенникам предложение, от которого невозможно отказаться.

Манипулируя доверчивыми ребятами, лидер предлагает провернуть по-настоящему крупное дело. В задачу Оливера, Додж и Бэйтси входит кража дорогостоящей картины из дома лондонского олигарха. Продумав план до каждой мелочи, друзья приступают к реализации. На пути к цели сироты столкнутся с множеством неприятностей. Выясняется, что на стороне Феджина действует ловкая Сайкс (Лина Хиди). Теперь по следу героев идут лучшие копы Лондона. Эти несколько дней троица запомнит на всю оставшуюся жизнь!

 

 

— Кинокартина является вольной экранизацией романа Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста». В отличие от книги действие разворачивается в наши дни. Изменениям подверглись имена и характеры ключевых персонажей. Например, главный антагонист произведения Билл Сайкс стал женщиной. Роль исполнила актриса Лина Хиди, известная публике по сериалу «Игра престолов». Джек Доукинс по прозвищу Ловкий Плут также сменил пол и превратился в воровку Додж, сыгранную певицей Ритой Ора.

— В повествование введён темнокожий персонаж Бейтси, которого не было в романе.

— Майкл Кейн, сыгравший Феджина, уже неоднократно снимался в фильмах-ограблениях. Вот лишь некоторые из них: «Иллюзия обмана», «Начало», «Уйти красиво».

— Режиссёр Мартин Оуэн — постановщик низкобюджетных жанровых фильмов класса «Б». В его послужном списке есть хорроры «Лос-анджелесский слэшер» и «Давай будем плохими», а также боевик «Клуб анонимных киллеров». Критики относятся к творчеству Оуэна крайне негативно. Согласно популярному агрегатору рецензий Rotten Tomatoes, первая кинокартина получила рейтинг «свежести» 0% со средней оценкой 2.4, вторая — 15% и 4.6, третья — 0% и 2.7.

— Оливер Твист — первая крупная роль в карьере Рафферти Лоу, сына всемирно известного актёра Джуда Лоу. Прежде он появлялся вместе с отцом в антиутопии «Потрошители».

— Изначально предполагалось, что «Твист» выйдет на экраны в 2020 году. Однако релиз был перенесен из-за пандемии COVID-19. Премьера состоится на британском кабельном канале Sky Cinema 22 января 2021 года.

Юный талантливый художник, живущий в Лондоне, случайно попадает в банду, которая готовит дерзкую кражу бесценной картины.  

5.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 28 января 2021
Премьера онлайн 29 января 2021
Премьера в мире 22 января 2021
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Мартин Оуэн
Мартин Оуэн
В ролях
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Рафф Лоу
Рафф Лоу
Дэвид Уоллиамс
Дэвид Уоллиамс
Рита Ора
Рита Ора
Ноэль Кларк
Ноэль Кларк
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про жизнь улиц Фильмы про жизнь улиц
Фильмы про воров Фильмы про воров
Постер фильма Афера Оливера Твиста 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Афера Оливера Твиста смотреть онлайн

Афера Оливера Твиста
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Фильм Мартина Оуэна – это вольная интерпретация «Приключений Оливера Твиста», в которой отбрасывается сюжет и идейная составляющая оригинала и остается лишь несколько узнаваемых персонажей. Эти герои перебрались из Викторианской эпохи на современные английские улочки и стали дерзкими грабителями в кроссовках и новомодных куртках. Тем не менее, как бы создатели ни стремились вдохнуть новую жизнь в популярный роман, картину можно смотреть лишь благодаря впечатляющим сценам…
Читать
Ильдар Шириязданов 4 февраля 2021, 16:21
Худшее кино, которое я видел!
Не тратьте деньги!
Талгат Бекмаганбетов 28 января 2021, 14:12
Хороший фильм
Отзывы Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Афера Оливера Твиста
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Не только друзья Оушена»: 5 новых захватывающих фильмов про ограбления Для тех, кто соскучился по обаятельным мошенникам и дерзким кражам, мы выбрали топ-5 криминальных экшенов, снятых за последние пару лет. 
Написать
7 июня 2021 12:45
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Приложение киноафиши