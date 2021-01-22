Афера Оливера Твиста, 2020

Новый взгляд на классическое произведение Чарльза Диккенса о приключениях Оливера Твиста. События переносятся в современный Лондон, где группа подростков готовится совершить ограбление века.
Добро пожаловать на задворки английской столицы. Здесь, за пределами туристических маршрутов, люди сражаются за выживание. Отсутствие работы, пищи и крыши над головой побуждает малоимущих промышлять кражами. Оливер (Рафферти Лоу) — беспризорник, знающий лондонские улицы как свои пять пальцев. За плечами подростка десятки мелких афер в компании банды единомышленников. Занимаясь паркуром, неуловимый Оливер без труда скрывается от погони, оставляя полицейских не у дел. Его лучшая подружка Додж (Рита Ора) — самоуверенная карманница по прозвищу Хитрая Плутовка, а верный компаньон Бейтси (Франц Драмех) — прирождённый хакер. Подростки действуют сообща с ранних лет, полагаясь исключительно на собственные силы. Но однажды судьба сталкивает банду с загадочным Феджином (Майкл Кейн). Старик делает мошенникам предложение, от которого невозможно отказаться.
Манипулируя доверчивыми ребятами, лидер предлагает провернуть по-настоящему крупное дело. В задачу Оливера, Додж и Бэйтси входит кража дорогостоящей картины из дома лондонского олигарха. Продумав план до каждой мелочи, друзья приступают к реализации. На пути к цели сироты столкнутся с множеством неприятностей. Выясняется, что на стороне Феджина действует ловкая Сайкс (Лина Хиди). Теперь по следу героев идут лучшие копы Лондона. Эти несколько дней троица запомнит на всю оставшуюся жизнь!
— Кинокартина является вольной экранизацией романа Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста». В отличие от книги действие разворачивается в наши дни. Изменениям подверглись имена и характеры ключевых персонажей. Например, главный антагонист произведения Билл Сайкс стал женщиной. Роль исполнила актриса Лина Хиди, известная публике по сериалу «Игра престолов». Джек Доукинс по прозвищу Ловкий Плут также сменил пол и превратился в воровку Додж, сыгранную певицей Ритой Ора.
— В повествование введён темнокожий персонаж Бейтси, которого не было в романе.
— Майкл Кейн, сыгравший Феджина, уже неоднократно снимался в фильмах-ограблениях. Вот лишь некоторые из них: «Иллюзия обмана», «Начало», «Уйти красиво».
— Режиссёр Мартин Оуэн — постановщик низкобюджетных жанровых фильмов класса «Б». В его послужном списке есть хорроры «Лос-анджелесский слэшер» и «Давай будем плохими», а также боевик «Клуб анонимных киллеров». Критики относятся к творчеству Оуэна крайне негативно. Согласно популярному агрегатору рецензий Rotten Tomatoes, первая кинокартина получила рейтинг «свежести» 0% со средней оценкой 2.4, вторая — 15% и 4.6, третья — 0% и 2.7.
— Оливер Твист — первая крупная роль в карьере Рафферти Лоу, сына всемирно известного актёра Джуда Лоу. Прежде он появлялся вместе с отцом в антиутопии «Потрошители».
— Изначально предполагалось, что «Твист» выйдет на экраны в 2020 году. Однако релиз был перенесен из-за пандемии COVID-19. Премьера состоится на британском кабельном канале Sky Cinema 22 января 2021 года.
Юный талантливый художник, живущий в Лондоне, случайно попадает в банду, которая готовит дерзкую кражу бесценной картины.
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