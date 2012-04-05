Фильм создан в виде документальной новелле, рассказывающей о жизни знаменитого писателя Сергея Довлатова. Повествование ведется от первого лица и создано по фрагментам произведений, переписок и интервью с Довлатовым, архивам и воспоминаниям окружающих. Сергей был чужим в родной стране, его творчество не одобряла советская литература, а из-за давления власти ему пришлось переезжать в Америку.
Всё, что имеет значение для человека Сергея Довлатова, так или иначе написано писателем Сергеем Довлатовым. Из фрагментов произведений, писем, интервью, редакторских колонок составлен рассказ о живом человеке.
|5 апреля 2012
|Россия
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|5 апреля 2012
|Казахстан
|5 апреля 2012
|Украина