Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Написано Сергеем Довлатовым
1 постер
Киноафиша Фильмы Написано Сергеем Довлатовым

Написано Сергеем Довлатовым

Napisano Sergeyem Dovlatovym 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Фильм создан в виде документальной новелле, рассказывающей о жизни знаменитого писателя Сергея Довлатова. Повествование ведется от первого лица и создано по фрагментам произведений, переписок и интервью с Довлатовым, архивам и воспоминаниям окружающих. Сергей был чужим в родной стране, его творчество не одобряла советская литература, а из-за давления власти ему пришлось переезжать в Америку.

  • Съемки проходили в нескольких местах: Питере, Коми, Таллинне. Несколько эпизодов снимались в Нью-Йорке.
  • В создании документальной киноленты участвовали жена писателя и его дочь.
  • Сергей Довлатов публиковался в СССР в основном через самиздат, в Америке продолжил писать и получил должность руководителя престижной газеты.
  • Для Романа Либерова, режиссера фильма, жанр документального кино является основным в карьере. Для этой картины он самостоятельно написал сценарий, а также занял позицию продюсера.
  • Елена и Катя Довлатовы были недовольны всеми предыдущими работами кинематографа о писателе, поэтому не собирались участвовать в очередном проекте, посвященном ему. Режиссеру пришлось постараться, чтобы переубедить их.

Всё, что имеет значение для человека Сергея Довлатова, так или иначе написано писателем Сергеем Довлатовым. Из фрагментов произведений, писем, интервью, редакторских колонок составлен рассказ о живом человеке.

Написано Сергеем Довлатовым - трейлер
Написано Сергеем Довлатовым  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в мире 5 апреля 2012
Дата выхода
5 апреля 2012 Россия 0+
5 апреля 2012 Казахстан
5 апреля 2012 Украина
Другие названия
Napisano Sergeyem Dovlatovym, Написано Сергiем Довлатовим, Написано Сергеем Довлатовым
Режиссер
Роман Либеров
В ролях
Елена Довлатова
Катя Довлатова
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Максим Литовченко
Максим Литовченко
Евгений Дятлов
Евгений Дятлов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Написано Сергеем Довлатовым
Сохрани мою речь навсегда 7.2
Сохрани мою речь навсегда (2015)
Сокровенный человек 7.2
Сокровенный человек (2020)
Ильфипетров 7.4
Ильфипетров (2013)
Аркаим. Колесница времени 0.0
Аркаим. Колесница времени (2022)
Мультфильм находится в подборках
Фильмы про книги, писателей и поэтов: список лучших Фильмы про книги, писателей и поэтов: список лучших
Фильмы про изгоев Фильмы про изгоев

Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
Написано Сергеем Довлатовым - трейлер
Написано Сергеем Довлатовым Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше