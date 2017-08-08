Ничей, 2017

Мать 12-летнего Коли умирает, и у подростка нет другого выхода, как отправиться в детдом. Юноша хотел бы жить со своим старшим братом, но тот сидит в тюрьме и не может стать опекуном. С большим трудом социальным службам удается разыскать дальнюю родственницу Коли, пожилую тетю Валю. Несмотря на трудное жизненное положение, она соглашается приютить сироту. Отношения мальчика с тетей Валей, а также с одноклассниками не складываются. Коля отчаянно хочет сбежать и найти своего брата…