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Ничей, 2017

2017 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Мать 12-летнего Коли умирает, и у подростка нет другого выхода, как отправиться в детдом. Юноша хотел бы жить со своим старшим братом, но тот сидит в тюрьме и не может стать опекуном. С большим трудом социальным службам удается разыскать дальнюю родственницу Коли, пожилую тетю Валю. Несмотря на трудное жизненное положение, она соглашается приютить сироту. Отношения мальчика с тетей Валей, а также с одноклассниками не складываются. Коля отчаянно хочет сбежать и найти своего брата…

  • Режиссером фильма выступил выпускник Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения Евгений Татаров. Среди других работ режиссера – «Песочные часы» (2011), «Тайна аптеки доктора Пеля» (2016), «На повторе» (2019). 
  • В интервью Евгений Татаров признавался, что после выхода фильма получил большой отклик от детдомовцев, настоящих и бывших, которые благодарили создателей за поднятую в картине тему. 
  • Исполнителю главной роли Олегу Чугунову на момент съемок исполнилось 13 лет. Несмотря на юный возраст, у Олега за плечами большой опыт съемок в кино и сериалах. Увидеть его можно в проектах «Ленинград 46» (2014-2015), «Консультант» (2016-2018), «Крылья империи» (2017-2019). 
  • В 2017 году Олег Чугунов получил награду за лучшую мужскую роль на кинофестивале «Окно в Европу».

После смерти матери двенадцатилетнего Колю отправляют в детский дом. Оттуда его забирает Валентина. Эта одинокая пожилая женщина — его родная тётя, с которой он прежде не был знаком. Коля ждёт, что старший брат после освобождения из тюрьмы приедет за ним, и они вместе вернутся домой.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 21 октября 2019
Премьера в мире 8 августа 2017
Возраст 12+
Режиссер
Евгений Татаров
В ролях
Надежда Маркина
Надежда Маркина
Олег Чугунов
Олег Чугунов
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Дарья Юргенс
Дарья Юргенс
Галина Бокашевская
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Постер фильма Ничей 1 постер
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