Принцесса Якудза, 2021

Фильм основан на графическом романе Данило Бейрута под названием «Самурай Широ». Художник родился в городе Сан-Паулу и приобрел популярность благодаря своей серии графических романов об астронавте. Бейрут сотрудничал с Marvel и принимал участие в качестве консультанта при создании таких фильмов, как «Стражи галактики» и «Призрачный гонщик».

Режиссер Висенте Аморим и художник Данило Бейрут уже сотрудничали во время работы над фильмом «Мотоцикл», премьера которого прошла на кинофестивале в Торонто в 2017 году.

В октябре 2019 года стало известно, что певица Мицуми исполнит главную роль в фильме. В это же время появилась информация, что на роль Широ был утвержден актер Джонатан Риз Майерс.

Это первая роль в кино для певицы Мицуми.

Съемки фильма проходили в Бразилии в конце 2019 года. Совместные съемки певицы Мицуми и актера Джонатана Риза Майерса проходили с сентября по октябрь 2019 года в центре Сан-Паулу.

В феврале 2021 года речь зашла о распространении фильма на территории Южной Америки, однако в апреле стало известно, что компания Magnet Releasing будет дистрибьютером в США.

Актер Джонатан Риз Майерс уже играл героя, который теряет память, в фильме «Амнезия» 2019 года. В той картине он также просыпается после серьезной травмы в больнице и не хочет думать, что на самом деле он может быть хладнокровным преступником, поэтому главный герой начинает собственное расследование.

Режиссер картины Висенте Аморим написал также сценарий фильма в соавторстве с Фернандо Тосте, Данило Бейрутом, Кими Ли и Тубалдини Шеллинг.

Певица Мицуми родилась в Калифорнии. Она выступала на разогреве у группы MOBY и прославилась после выпуска своего сингла «Run Baby Run».