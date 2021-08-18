Принцесса Якудза, 2021

Сюжет очередного фильма режиссера Висенте Аморима разворачивается в дорогом квартале Сан-Паулу, где находится самая большая японская диаспора не только в масштабах Бразилии, но и всего мира. Здесь проживают более 1,6 миллиона бразильцев японского происхождения. Среди них – Тиба (Тосидзи Такесима), строгий человек, который всю жизнь обучал людей боевым искусствам и владению мечом. Другая героиня фильма по имени Акеми (Мацуми) – девушка-сирота, которая внезапно открывает для себя впечатляющую правду о своем происхождении. Оказывается, что на самом деле она является наследницей половины преступного синдиката Якудза. Когда-то давно ее отец был убит в Японии, из-за чего Акеми еще в младенчестве вывезли из страны и спрятали как можно надежнее. Горькая правда всплывет наружу лишь спустя двадцать лет. На своем пути Акеми неожиданно встречает странного мужчину по имени Широ (Джонатан Риз Майерс), у которого, как ей кажется, случаются приступы амнезии.
Однажды на другом конце Сан-Паулу тяжелораненый Широ приходит в себя в больнице, не понимая, как он туда попал и что с ним произошло, но при этом точно зная, что существует некий древний меч, который соединяет их с Акеми родственные души. После знакомства они решают сформировать вместе союз и начать войну против другой половины синдиката, головорезы которого уже начали свою охоту на нежеланную наследницу. Позднее выяснится, что прошлое Акеми, ранение Широ и древний меч взаимосвязаны, а криминальный мир не готов к тому, какой будет месть принцессы Якудза.
Фильм основан на графическом романе Данило Бейрута под названием «Самурай Широ». Художник родился в городе Сан-Паулу и приобрел популярность благодаря своей серии графических романов об астронавте. Бейрут сотрудничал с Marvel и принимал участие в качестве консультанта при создании таких фильмов, как «Стражи галактики» и «Призрачный гонщик».
Режиссер Висенте Аморим и художник Данило Бейрут уже сотрудничали во время работы над фильмом «Мотоцикл», премьера которого прошла на кинофестивале в Торонто в 2017 году.
В октябре 2019 года стало известно, что певица Мицуми исполнит главную роль в фильме. В это же время появилась информация, что на роль Широ был утвержден актер Джонатан Риз Майерс.
Это первая роль в кино для певицы Мицуми.
Съемки фильма проходили в Бразилии в конце 2019 года. Совместные съемки певицы Мицуми и актера Джонатана Риза Майерса проходили с сентября по октябрь 2019 года в центре Сан-Паулу.
В феврале 2021 года речь зашла о распространении фильма на территории Южной Америки, однако в апреле стало известно, что компания Magnet Releasing будет дистрибьютером в США.
Актер Джонатан Риз Майерс уже играл героя, который теряет память, в фильме «Амнезия» 2019 года. В той картине он также просыпается после серьезной травмы в больнице и не хочет думать, что на самом деле он может быть хладнокровным преступником, поэтому главный герой начинает собственное расследование.
Режиссер картины Висенте Аморим написал также сценарий фильма в соавторстве с Фернандо Тосте, Данило Бейрутом, Кими Ли и Тубалдини Шеллинг.
Певица Мицуми родилась в Калифорнии. Она выступала на разогреве у группы MOBY и прославилась после выпуска своего сингла «Run Baby Run».
21-летняя сирота Акеми однажды узнает, что она - наследница половины империи якудза и то, что другая половина знаменитого преступного синдиката жаждет ее смерти. Посланники якудза начинают преследовать Акеми, жизнь которой висит на волоске. Спасение приходит от странного, страдающего амнезией, иностранца, который уверен, его судьбу с японской девушкой связывает древний самурайский меч...