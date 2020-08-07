Сорвать куш, 2020

«Сорвать куш» – уже третий фильм, в котором Люку Госсу и Вэлу Килмеру довелось сниматься вместе. До этого они работали на съемочной площадке «Расплаты» (2011) и «Глубины семь футов» (2012).

Актер, сыгравший главную роль, раньше занимался другими направлениями творчества. Сначала он создавал музыку со своим братом-близнецом, и мальчикам прочили большой успех, но дуэт распался. Затем у него была музыкальная группа «Люк Госс и банда воров», в составе которой он записал четыре сингла. Затем Люк написал автобиографическое произведение, озаглавил его емкой фразой «Я вам ничего не должен» и попал в британский топ-10 бестселлеров. Карьеру в кинематографе Люк начал в 2000 году.

У Вэла Килмера, актера, исполняющего роль шерифа Такера, рак гортани. С тяжелой болезнью мужчина борется уже пять лет, с 2015, и сейчас находится в ремиссии. В оригинальной, англоязычной версии фильма его персонажа озвучивает другой человек.

Люк Госс проходил специальную тренировочную программу и усердно занимался кунг-фу, чтобы прийти в форму. На пике своих спортивных успехов Люк снизил процент жира в организме до 5% – это минимальный показатель для мужчин, ниже его опускать просто нельзя.

«Сорвать куш» – одиннадцатая работа Кристиана Сесмы как режиссера. Сценарий для этой картины он также писал самостоятельно.

Многие рецензенты раскритиковали киноленту за банальный сюжет, назвав фильм подходящим только для того, чтобы убить время на самоизоляции.

Роль дочери шерифа в киноленте исполнила Мерседес Килмер – настоящая дочь актера.

Некоторые зрители подметили стремление режиссера частично перенять кинематографический стиль у Квентина Тарантино, но сам Кристиан не подтверждал это мнение. Также популярно мнение, что фильму отчетливо не хватило бюджета, из-за чего постановка находится на среднем уровне.

Дословно название фильма переводится как «Грязная оплата», но для русскоязычного проката его адаптировали в «Сорвать куш», а в некоторых вариантах перевода картина озаглавлена как «Золотая жила».

Большинство поклонников жанра высоко оценили игру Килмера, заодно порадовавшись тому, что актер пошел на поправку и снова снимается в зрелищных боевиках.

Майк Хаттон, которому принадлежит роль Джоффа Бентли – прирожденный комик, известный своей саркастичной манерой общения и способностью создавать комедийные образы и диалоги буквально на ходу.

Вэл Кимлер десять лет назад баллотировался в губернаторы Нью-Мехико, но вскоре по личным причинам отказался от этой задумки.