Мафия: Смертельная игра, 2021

Дебютный фильм режиссера Джимми Джаннопулоса, который снискал популярность благодаря нескольким короткометражным проектам, а также работе над музыкальными клипами таких мировых знаменитостей, как Майли Сайрус, Kid Cudi и ASAP Rocky.

Сценарий к криминальному триллеру The birthday cake был написан Джимми Джаннопулосом в соавторстве с актером Шайло Фернандесом и сценаристом Диомедесом Раулем Бермудесом.

Сюжет разворачивается вокруг необычной итальянской семьи. Молодой человек по имени Джованни (Шайло Фернандес) вынужден уважать старые семейные традиции, которые предписывают ему отнести торт домой к дяде Анджело (Вэл Килмер). Однако повод для этого угощения не такой, как у обычных семей: Джованни приготовил его по случаю десятой годовщины со дня смерти своего отца. Дядя Анджело на самом деле тоже не самый обычный итальянец, а настоящий босс мафии. Главный герой еще не знает, что после этого злополучного визита вся его жизнь изменится навсегда. Оказавшись у дяди, он случайно станет свидетелем убийства, которое впоследствии откроет для него множество семейных тайн. Но самое главное, Джованни узнает, что на самом деле случилось с его отцом десять лет назад и каким образом все свалившиеся секреты могут привести его к раскрытию того давнего убийства.

Наряду с актерами Вэлом Килмером, Юэном Макгрегором и Шайло Фернандесом в фильме также снялись звезда сериала «Милые обманщицы» Эшли Бенсон и исполнитель одной из главных ролей в сериале «Сплетница» Пенн Бэджли.