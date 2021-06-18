Мафия: Смертельная игра, 2021

Дебютный фильм режиссера Джимми Джаннопулоса, который снискал популярность благодаря нескольким короткометражным проектам, а также работе над музыкальными клипами таких мировых знаменитостей, как Майли Сайрус, Kid Cudi и ASAP Rocky.
Сценарий к криминальному триллеру The birthday cake был написан Джимми Джаннопулосом в соавторстве с актером Шайло Фернандесом и сценаристом Диомедесом Раулем Бермудесом.
Сюжет разворачивается вокруг необычной итальянской семьи. Молодой человек по имени Джованни (Шайло Фернандес) вынужден уважать старые семейные традиции, которые предписывают ему отнести торт домой к дяде Анджело (Вэл Килмер). Однако повод для этого угощения не такой, как у обычных семей: Джованни приготовил его по случаю десятой годовщины со дня смерти своего отца. Дядя Анджело на самом деле тоже не самый обычный итальянец, а настоящий босс мафии. Главный герой еще не знает, что после этого злополучного визита вся его жизнь изменится навсегда. Оказавшись у дяди, он случайно станет свидетелем убийства, которое впоследствии откроет для него множество семейных тайн. Но самое главное, Джованни узнает, что на самом деле случилось с его отцом десять лет назад и каким образом все свалившиеся секреты могут привести его к раскрытию того давнего убийства.
Наряду с актерами Вэлом Килмером, Юэном Макгрегором и Шайло Фернандесом в фильме также снялись звезда сериала «Милые обманщицы» Эшли Бенсон и исполнитель одной из главных ролей в сериале «Сплетница» Пенн Бэджли.
Режиссер Джимми Джаннопулос является участником музыкальной группы из Бруклина под названием Lolawolf. В её состав также входят актриса Зои Кравиц и певец Джеймс Леви. Все трое уже давно дружат и прожили в одном районе Бруклина более десяти лет.
Родители режиссера Джимми Джаннопулоса жили недалеко от границы Албании и Греции, прежде чем переехали в США, почти не зная английского языка.
В одном из своих интервью режиссер Джимми Джаннопулос признался, что выучил английский язык по сериалу «Улица Сезам».
В августе 2019 года стало известно, что к актерскому составу фильма также присоединились Шайло Фернандес, Юэн Макгрегор и Вэл Килмер.
Среди продюсеров картины значатся Дэнни Саваф из Oceana Studios, Диомедес Рауль Бермудес из Purpose Films и Сиена Оберман из Artemis Pictures.
Актриса Эшли Бенсон и актер Пенн Бэджли, которые сыграли одни из главных ролей в фильме, приобрели мировую популярность благодаря сериальным проектам: Бенсон сыграла роль Ханны в «Милых обманщицах», а Бэджли – роль Дэна Хамфри в «Сплетнице».
Актеры Вэл Килмер и Давид Мазуз оба играли роль Бэтмена/Брюса Уэйна – супергероя из вселенной DC Comics. Вэл Килмер исполнил эту роль в фильме «Бэтмен навсегда» 1995 года, а Давид Мазуз – в сериале «Готэм» 2014-2019 годов. Кроме того, актер Юэн Макгрегор также появлялся во вселенной DC Comics: он изобразил злодея Черную Маску/Романа Сиониса в фильме «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».
Это первый фильм, в котором актеры Вэл Килмер и Юэн Макгрегор снялись вместе.
Джованни приглашен на ужин к дяде Анджело, боссу Бруклинской мафии. Вся "семья" ежегодно собирается в этот день, чтобы почтить память отца Джованни, убитого 10 лет назад. Но в этот раз Джо начинает подозревать, что он вовлечен в смертельную игру на выживание, которую затеяли кланы мафиози.