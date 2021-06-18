Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мафия: Смертельная игра Мафия: Смертельная игра
Киноафиша Фильмы Мафия: Смертельная игра
The Birthday Cake

Мафия: Смертельная игра, 2021

2021 / США
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Написать отзыв
Криминальный триллер с Юэном МакГрегором о тайнах итальянской мафии
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 8
Не пойду 2
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Дебютный фильм режиссера Джимми Джаннопулоса, который снискал популярность благодаря нескольким короткометражным проектам, а также работе над музыкальными клипами таких мировых знаменитостей, как Майли Сайрус, Kid Cudi и ASAP Rocky.

Сценарий к криминальному триллеру The birthday cake был написан Джимми Джаннопулосом в соавторстве с актером Шайло Фернандесом и сценаристом Диомедесом Раулем Бермудесом.

Сюжет разворачивается вокруг необычной итальянской семьи. Молодой человек по имени Джованни (Шайло Фернандес) вынужден уважать старые семейные традиции, которые предписывают ему отнести торт домой к дяде Анджело (Вэл Килмер). Однако повод для этого угощения не такой, как у обычных семей: Джованни приготовил его по случаю десятой годовщины со дня смерти своего отца. Дядя Анджело на самом деле тоже не самый обычный итальянец, а настоящий босс мафии. Главный герой еще не знает, что после этого злополучного визита вся его жизнь изменится навсегда. Оказавшись у дяди, он случайно станет свидетелем убийства, которое впоследствии откроет для него множество семейных тайн. Но самое главное, Джованни узнает, что на самом деле случилось с его отцом десять лет назад и каким образом все свалившиеся секреты могут привести его к раскрытию того давнего убийства.

Наряду с актерами Вэлом Килмером, Юэном Макгрегором и Шайло Фернандесом в фильме также снялись звезда сериала «Милые обманщицы» Эшли Бенсон и исполнитель одной из главных ролей в сериале «Сплетница» Пенн Бэджли.

 

 

Режиссер Джимми Джаннопулос является участником музыкальной группы из Бруклина под названием Lolawolf. В её состав также входят актриса Зои Кравиц и певец Джеймс Леви. Все трое уже давно дружат и прожили в одном районе Бруклина более десяти лет.

Родители режиссера Джимми Джаннопулоса жили недалеко от границы Албании и Греции, прежде чем переехали в США, почти не зная английского языка. 

В одном из своих интервью режиссер Джимми Джаннопулос признался, что выучил английский язык по сериалу «Улица Сезам».

В августе 2019 года стало известно, что к актерскому составу фильма также присоединились Шайло Фернандес, Юэн Макгрегор и Вэл Килмер. 

Среди продюсеров картины значатся Дэнни Саваф из Oceana Studios, Диомедес Рауль Бермудес из Purpose Films и Сиена Оберман из Artemis Pictures. 

Актриса Эшли Бенсон и актер Пенн Бэджли, которые сыграли одни из главных ролей в фильме, приобрели мировую популярность благодаря сериальным проектам: Бенсон сыграла роль Ханны в «Милых обманщицах», а Бэджли – роль Дэна Хамфри в «Сплетнице». 

Актеры Вэл Килмер и Давид Мазуз оба играли роль Бэтмена/Брюса Уэйна – супергероя из вселенной DC Comics. Вэл Килмер исполнил эту роль в фильме «Бэтмен навсегда» 1995 года, а Давид Мазуз – в сериале «Готэм» 2014-2019 годов. Кроме того, актер Юэн Макгрегор также появлялся во вселенной DC Comics: он изобразил злодея Черную Маску/Романа Сиониса в фильме «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».

Это первый фильм, в котором актеры Вэл Килмер и Юэн Макгрегор снялись вместе.

Джованни приглашен на ужин к дяде Анджело, боссу Бруклинской мафии. Вся "семья" ежегодно собирается в этот день, чтобы почтить память отца Джованни, убитого 10 лет назад. Но в этот раз Джо начинает подозревать, что он вовлечен в смертельную игру на выживание, которую затеяли кланы мафиози.

7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 9 декабря 2021
Премьера онлайн 16 июля 2021
Премьера в мире 18 июня 2021
Возраст 18+
Прокатчик World Pictures
Режиссер
Джимми Яннопулос
Джимми Яннопулос
В ролях
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Шайло Фернандез
Шайло Фернандез
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Лоррейн Бракко
Лоррейн Бракко
Уильям Фихтнер
Уильям Фихтнер
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про мафию Фильмы про мафию
Постер фильма Мафия: Смертельная игра 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
С ранних лет Джо (Шайло Фернандес) принял свое происхождение. Его мать — сестра лидера мафиозного клана (Вэл Килмер). Его отец, также активно вовлеченный в дела семьи, был жестоко убит. Тогда над Джо взял шефство его ровесник — кузен Лео (Эмори Коэн), но пара уличных передряг отбила у неопытного подростка энтузиазм стать частью криминального мира, не в пример старшим. По прошествии нескольких лет мало что изменилось. Джо вместе с матерью самовольно оказался на отшибе поодаль от…
Читать
Вика Манила 22 июня 2021, 08:40
Ощущение, что похожий фильм уже был. И этот ужин, и образ дяди, и сцена в храме... Дежавю прям. А выход только в августе...
Дмитрий Одинцов 17 июля 2021, 14:11
Очень жду премьеры. По анонсу будет жарко
Отзывы Написать
16 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Московский кинорынок 2021»: презентации независимых прокатчиков и Universal Pictures С 6 по 9 декабря в столице проходит Московский международный кинорынок и форум Российский кинобизнес, в рамках которого крупнейшие кинопрокатчики представляют свои новинки. Рассказываем, что мы узнали на третий день мероприятия.
Написать
9 декабря 2021 19:14
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
второй дублированный трейлер
Второй дублированный трейлер
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши