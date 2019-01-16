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Железное небо 2 Железное небо 2
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Iron Sky the Coming Race

Железное небо 2, 2018

2018 / Финляндия / Германия
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть Факты О фильме

После того, как затаившиеся на Луне фашисты попытались осуществить свои зловещие планы, прошло 20 лет. Но борьба за безраздельное господство над миром еще не закончена. Теперь бывшая база нацистов – это последнее пристанище человеческой расы. Землю уничтожили во время ядерной войны. Те, кто остался в живых, перебрались на Луну, где на всех желающих не хватает ресурсов. Оби – дочь предводительницы. Девушка находит способ спасти людей. Для этого нужно выяснить, где располагается мощный источник энергии.

  • Лента является сиквелом пародийного боевика 2012 года «Железное небо».
  • Временной промежуток между съемками первой и второй части составил 7 лет. 5 из них ушло на создание новой ленты. Приступить к работе над проектом создатели собирались в 2015 году, чтобы в 2016 фильм уже вышел на экраны.
  • Бюджет картины составил 18 миллионов долларов. Часть средств продюсеры собрали при помощи платформы Indiegogo. Компания запускалась дважды, и во второй раз удалось собрать больше полумиллиона долларов.
  • Первый тизер вышел на экраны еще в ноябре 2014 года – за несколько лет до выхода фильма в прокат.
  • Актер Удо Кир второй раз в жизни воплотил образ Адольфа Гитлера в кино.

Спустя двадцать лет после событий первого фильма остатки человечества вынуждены переселиться на ту самую базу, основанную в 1945-м сбежавшими нацистами на тёмной стороне Луны — жизнь на планете Земля погибла после разрушительной ядерной войны. Но в пустыне, лежащей посреди ядерной зимы, имеется секрет, касающийся появления человеческой расы, и этот секрет способен возродить былое величие людей или навеки похоронить их надежды на возвращение домой. Отряд людей во главе с отважной Оби Вашингтон отправится на Землю, чтобы бросить вызов армии рептилий Врила — древней космической расы, которая захватила половину галактики и Землю в том числе.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 6 мая 2019
Премьера в мире 16 января 2019
Возраст 16+
Режиссер
Тимо Вуоренсола
Тимо Вуоренсола
В ролях
Лара Росси
Лара Росси
Владимир Бурлаков
Владимир Бурлаков
Кит Дэйл
Том Грин
Том Грин
Юлия Дитце
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Гитлер-рептилоид в новом трейлере фильма «Железное небо 2» В сети появился второй трейлер продолжения сатирической комедии «Железное небо». Режиссером вновь выступил Тимо Вуоренсола, которому с первой частью удалось собрать в прокате около 8
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19 июля 2018 12:32
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