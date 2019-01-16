Железное небо 2, 2018

После того, как затаившиеся на Луне фашисты попытались осуществить свои зловещие планы, прошло 20 лет. Но борьба за безраздельное господство над миром еще не закончена. Теперь бывшая база нацистов – это последнее пристанище человеческой расы. Землю уничтожили во время ядерной войны. Те, кто остался в живых, перебрались на Луну, где на всех желающих не хватает ресурсов. Оби – дочь предводительницы. Девушка находит способ спасти людей. Для этого нужно выяснить, где располагается мощный источник энергии.
Спустя двадцать лет после событий первого фильма остатки человечества вынуждены переселиться на ту самую базу, основанную в 1945-м сбежавшими нацистами на тёмной стороне Луны — жизнь на планете Земля погибла после разрушительной ядерной войны. Но в пустыне, лежащей посреди ядерной зимы, имеется секрет, касающийся появления человеческой расы, и этот секрет способен возродить былое величие людей или навеки похоронить их надежды на возвращение домой. Отряд людей во главе с отважной Оби Вашингтон отправится на Землю, чтобы бросить вызов армии рептилий Врила — древней космической расы, которая захватила половину галактики и Землю в том числе.