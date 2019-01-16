Железное небо 2, 2018

После того, как затаившиеся на Луне фашисты попытались осуществить свои зловещие планы, прошло 20 лет. Но борьба за безраздельное господство над миром еще не закончена. Теперь бывшая база нацистов – это последнее пристанище человеческой расы. Землю уничтожили во время ядерной войны. Те, кто остался в живых, перебрались на Луну, где на всех желающих не хватает ресурсов. Оби – дочь предводительницы. Девушка находит способ спасти людей. Для этого нужно выяснить, где располагается мощный источник энергии.