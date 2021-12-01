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Мир Юрского периода: Господство — Пролог Мир Юрского периода: Господство — Пролог
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Jurassic World Dominion — The Prologue

Мир Юрского периода: Господство — Пролог, 2021

2021 / США
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть «Мир Юрского периода: Господство — Пролог»

«Мир Юрского периода: Господство – Пролог» – удивительная возможность переместиться на 65 миллионов лет назад, когда Землей правили гигантские доисторические ящеры. Кроме того, авторы короткого метра затрагивают события из настоящего, где динозавры живут среди нас.

Впечатляющий масштаб, нехарактерный для фильмов с таким скромным хронометражем. 

Все снято так, будто это документальная хроника от канала National Geographic. Спецэффектами к 5-минутному видеоролику занималась легендарная компания Industrial Light & Magic, работавшая и над будущей полнометражной лентой. Студия, основанная Джорджем Лукасом в далеком 1975 году, причастна к созданию «Звездных войн», оригинального «Джуманджи», «Мумии» с Бренданом Фрейзером, «Пиратов Карибского моря» и бесчисленных продолжений «Терминатора». Приготовьтесь к зрелищу, не способному никого оставить равнодушным!

Отличный шанс скрасить томительное ожидание третьего фильма, премьера которого неоднократно переносилась ввиду эпидемиологической ситуации в мире.

Режиссура от мастера фантастического жанра Колина Треворроу, которого зрители знают не только по «Миру Юрского периода», но и захватывающему фэнтези «Книга Генри» с участием Наоми Уоттс.

5-минутный пролог снят кинорежиссером Колином Треворроу, ответственным за постановку полнометражного «Мира Юрского периода: Господство». Кинотеатральный релиз заключительной части франшизы намечен на 9 июня 2022 года.

Ранее Треворроу снял первый фильм трилогии, появившийся на экранах в 2015 году.

Пролог не войдет в будущую кинокартину и представляет собой самостоятельный контент.

Это не единственная короткометражная работа Колина Треворроу в рамках вселенной «Мир Юрского периода»: в 2019 году он создал 9-минутную ленту «Битва в Биг Рок», написав к ней сценарий в соавторстве с Эмили Кармайкл, причастной к триквелу. Премьера состоялась на телеканале FX в сентябре 2019 года.

За музыку к короткометражке ответственен оскароносный Майкл Джаккино, работавший над саундтреком ко всей саге «Мир Юрского периода». Широкой аудитории он может быть известен по композициям к мультфильмам студии Pixar «Тайна Коко», «Головоломка» и кинокомиксам Marvel о докторе Стрэндже и Человеке-пауке.

Выход ролика, создание которого держалось в секрете, произошел 23 октября 2021 года на YouTube-канале Jurassic World. Помимо видео, студия Universal Pictures также представила официальный постер с кадром оттуда.

Пролог перенесет зрителей на 65 млн лет назад, когда людей еще не существовало. А также предложит заглянуть в мир, где динозавры живут среди нас.

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Продолжительность 5 минут
Год выпуска 2021
Возраст 12+
Режиссер
Колин Треворроу
Колин Треворроу
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мир Юрского периода: Господство — Пролог 1 постер
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1 декабря 2021 15:38
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