Мир Юрского периода: Господство — Пролог, 2021

5 причин посмотреть «Мир Юрского периода: Господство — Пролог»

«Мир Юрского периода: Господство – Пролог» – удивительная возможность переместиться на 65 миллионов лет назад, когда Землей правили гигантские доисторические ящеры. Кроме того, авторы короткого метра затрагивают события из настоящего, где динозавры живут среди нас.

Впечатляющий масштаб, нехарактерный для фильмов с таким скромным хронометражем.

Все снято так, будто это документальная хроника от канала National Geographic. Спецэффектами к 5-минутному видеоролику занималась легендарная компания Industrial Light & Magic, работавшая и над будущей полнометражной лентой. Студия, основанная Джорджем Лукасом в далеком 1975 году, причастна к созданию «Звездных войн», оригинального «Джуманджи», «Мумии» с Бренданом Фрейзером, «Пиратов Карибского моря» и бесчисленных продолжений «Терминатора». Приготовьтесь к зрелищу, не способному никого оставить равнодушным!

Отличный шанс скрасить томительное ожидание третьего фильма, премьера которого неоднократно переносилась ввиду эпидемиологической ситуации в мире.

Режиссура от мастера фантастического жанра Колина Треворроу, которого зрители знают не только по «Миру Юрского периода», но и захватывающему фэнтези «Книга Генри» с участием Наоми Уоттс.