Дино Дана, 2020

Десятилетняя Дана одержима динозаврами. Настоящий учёный по складу ума, она наделена чрезвычайно живой фантазией, настолько, что многие из её вымышленных сюжетов способны буквально оживать в реальном мире.

Не по годам умная девочка мечтает сделать массу открытий, когда вырастет, ведь в её любимой палеонтологии так много белых пятен. Её миссия состоит как раз в том, чтобы заполнить пробелы в этой увлекательной науке. У Даны есть книжка-гид, полная фактов о динозаврах, картинок, а также её собственных сюжетов. Когда девочка открывает книжку, все воображаемые истории переносятся в реальный мир.

Дана живёт с мамой, папой, младшим братом и сводной сестрой Саарой. Но биологическая мать Саары неожиданно решает переехать в другой город, и теперь девочке нужно решить, с кем она хочет остаться. Для Даны переезд Саары не меньший шок, а тем временем она знакомится с новым соседом Джаделем, ещё одним юным поклонником палеонтологии, — теперь ей есть с кем разделить свою одержимость динозаврами. Дана и Джадель весело проводят время, представляя себя великими палеонтологами прошлого, пользуясь способностями девочки и ее книжкой-гидом.

Однажды младший брат Джаделя, Матео, тайком берёт гид Даны и, не зная, как с ним обращаться, оказывается втянут в один из описанных там сюжетов. Оживший в реальном мире динозавр ти-рекс принимает Тео за своего детёныша и уносит с собой.

Дана и Джадель отправляются на поиски Матео, но всё оказывается гораздо сложнее. Матео привязывается к своему «брату», маленькому ти-рексу, и хочет оставить его себе.

Героям этой истории предстоит распутывать сложные семейные связи, которые у динозавров оказываются не менее запутанными, чем у людей, — оказывается, сделать выбор между родственниками сложно для существ любых эпохи и вида.

Фильм легко сочетает в себе захватывающие приключения и паузы для детских размышлений на научные темы, так как в некотором роде эта история — о познании мира.