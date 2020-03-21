Дино Дана, 2020

Десятилетняя Дана одержима динозаврами. Настоящий учёный по складу ума, она наделена чрезвычайно живой фантазией, настолько, что многие из её вымышленных сюжетов способны буквально оживать в реальном мире.
Не по годам умная девочка мечтает сделать массу открытий, когда вырастет, ведь в её любимой палеонтологии так много белых пятен. Её миссия состоит как раз в том, чтобы заполнить пробелы в этой увлекательной науке. У Даны есть книжка-гид, полная фактов о динозаврах, картинок, а также её собственных сюжетов. Когда девочка открывает книжку, все воображаемые истории переносятся в реальный мир.
Дана живёт с мамой, папой, младшим братом и сводной сестрой Саарой. Но биологическая мать Саары неожиданно решает переехать в другой город, и теперь девочке нужно решить, с кем она хочет остаться. Для Даны переезд Саары не меньший шок, а тем временем она знакомится с новым соседом Джаделем, ещё одним юным поклонником палеонтологии, — теперь ей есть с кем разделить свою одержимость динозаврами. Дана и Джадель весело проводят время, представляя себя великими палеонтологами прошлого, пользуясь способностями девочки и ее книжкой-гидом.
Однажды младший брат Джаделя, Матео, тайком берёт гид Даны и, не зная, как с ним обращаться, оказывается втянут в один из описанных там сюжетов. Оживший в реальном мире динозавр ти-рекс принимает Тео за своего детёныша и уносит с собой.
Дана и Джадель отправляются на поиски Матео, но всё оказывается гораздо сложнее. Матео привязывается к своему «брату», маленькому ти-рексу, и хочет оставить его себе.
Героям этой истории предстоит распутывать сложные семейные связи, которые у динозавров оказываются не менее запутанными, чем у людей, — оказывается, сделать выбор между родственниками сложно для существ любых эпохи и вида.
Фильм легко сочетает в себе захватывающие приключения и паузы для детских размышлений на научные темы, так как в некотором роде эта история — о познании мира.
Фильм «Дино Дана» является продолжением канадского детского сериала, повествующего о приключениях девочки, увлечённой динозаврами и обладающей удивительным даром.
В комнате Саары висит плакат с изображением вымышленной группы Soundcheck. Это любимая группа персонажей из другого шоу режиссёра Дж. Дж. Джонсона — «Odd Squad».
Юные актрисы Микела Люси и Саара Чодры, играющие Дану и её сводную сестру Саару, исполняют те же роли в сериале «Дино Дана».
Режиссёр и сценарист Дж. Дж. Джонсон стал лауреатом многих канадских премий, в том числе за сериал «Дино Дана». Среди наград: Daytime Emmy, Canadian Screen Award, Parents' Choice Approved Seal.
Один из первых сериалов Дж. Дж. Джонсона назывался «Дино Дэн» и рассказывал схожую историю, только её главным героем был десятилетний мальчик по имени Дэн, тоже увлечённый палеонтологией.
Джадель и Дана играют в великих палеонтологов Сьюзан Хендриксон и Питера Ларсена, которые в действительности прославились многими открытиям в своей области. Они также участвовали в открытии самого известного скелета тираннозавра по кличке Сью, найденного в Северной Дакоте. Своё имя знаменитый скелет получил именно в честь Сьюзан Хендриксон.
Это история 10-летней Даны, которая страстно увлечена динозаврами и мечтает стать палеонтологом. Она не только живет своим увлечением, но и пытается раскрыть некий эксперимент 901, где все дети оказываются динозаврами.
Добрый семейный фильм о семейных ценностях...
Редко сейчас такие встретишь.