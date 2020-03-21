Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дино Дана Дино Дана
Киноафиша Фильмы Дино Дана
Dino Dana: The Movie

Дино Дана, 2020

2020 / Канада / США
5.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
Семейный фильм о девочке, одержимой динозаврами
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Десятилетняя Дана одержима динозаврами. Настоящий учёный по складу ума, она наделена чрезвычайно живой фантазией, настолько, что многие из её вымышленных сюжетов способны буквально оживать в реальном мире. 

Не по годам умная девочка мечтает сделать массу открытий, когда вырастет, ведь в её любимой палеонтологии так много белых пятен. Её миссия состоит как раз в том, чтобы заполнить пробелы в этой увлекательной науке. У Даны есть книжка-гид, полная фактов о динозаврах, картинок, а также её собственных сюжетов. Когда девочка открывает книжку, все воображаемые истории переносятся в реальный мир.

Дана живёт с мамой, папой, младшим братом и сводной сестрой Саарой. Но биологическая мать Саары неожиданно решает переехать в другой город, и теперь девочке нужно решить, с кем она хочет остаться. Для Даны переезд Саары не меньший шок, а тем временем она знакомится с новым соседом Джаделем, ещё одним юным поклонником палеонтологии, — теперь ей есть с кем разделить свою одержимость динозаврами. Дана и Джадель весело проводят время, представляя себя великими палеонтологами прошлого, пользуясь способностями девочки и ее книжкой-гидом.

Однажды младший брат Джаделя, Матео, тайком берёт гид Даны и, не зная, как с ним обращаться, оказывается втянут в один из описанных там сюжетов. Оживший в реальном мире динозавр ти-рекс принимает Тео за своего детёныша и уносит с собой. 

Дана и Джадель отправляются на поиски Матео, но всё оказывается гораздо сложнее. Матео привязывается к своему «брату», маленькому ти-рексу, и хочет оставить его себе. 

Героям этой истории предстоит распутывать сложные семейные связи, которые у динозавров оказываются не менее запутанными, чем у людей, — оказывается, сделать выбор между родственниками сложно для существ любых эпохи и вида. 

Фильм легко сочетает в себе захватывающие приключения и паузы для детских размышлений на научные темы, так как в некотором роде эта история — о познании мира. 

Фильм «Дино Дана» является продолжением канадского детского сериала, повествующего о приключениях девочки, увлечённой динозаврами и обладающей удивительным даром. 

В комнате Саары висит плакат с изображением вымышленной группы Soundcheck. Это любимая группа персонажей из другого шоу режиссёра Дж. Дж. Джонсона — «Odd Squad». 

Юные актрисы Микела Люси и Саара Чодры, играющие Дану и её сводную сестру Саару, исполняют те же роли в сериале «Дино Дана». 

Режиссёр и сценарист Дж. Дж. Джонсон стал лауреатом многих канадских премий, в том числе за сериал «Дино Дана». Среди наград: Daytime Emmy, Canadian Screen Award, Parents' Choice Approved Seal. 

Один из первых сериалов Дж. Дж. Джонсона назывался «Дино Дэн» и рассказывал схожую историю, только её главным героем был десятилетний мальчик по имени Дэн, тоже увлечённый палеонтологией.

Джадель и Дана играют в великих палеонтологов Сьюзан Хендриксон и Питера Ларсена, которые в действительности прославились многими открытиям в своей области. Они также участвовали в открытии самого известного скелета тираннозавра по кличке Сью, найденного в Северной Дакоте. Своё имя знаменитый скелет получил именно в честь Сьюзан Хендриксон. 

Это история 10-летней Даны, которая страстно увлечена динозаврами и мечтает стать палеонтологом. Она не только живет своим увлечением, но и пытается раскрыть некий эксперимент 901, где все дети оказываются динозаврами.

5.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 1 апреля 2021
Премьера онлайн 4 сентября 2020
Премьера в мире 21 марта 2020
Возраст 6+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Дж.Дж. Джонсон
Дж.Дж. Джонсон
В ролях
Микела Люси
Микела Люси
Саара Чодри
Саара Чодри
Ричи Лоуренс
Ричи Лоуренс
Эван Уиттен
Эван Уиттен
Никола Коррейя-Дамуд
Никола Коррейя-Дамуд
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про динозавров Фильмы про динозавров
Фильмы про детей Фильмы про детей
Постер фильма Дино Дана 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Маленькая Дана (Микела Лючи) мечтает стать палеонтологом. Она знает все не только о динозаврах, но и об ученых, которые в разные эпохи вели раскопки и обнаруживали останки древних обитателей Земли. С собой девочка всегда носит что-то вроде рисованного справочника со встроенным планшетом. Стоит ей перевернуть страницу – и динозавры силой детского воображения переносятся в современный мир. Однажды в дом Даны въезжают новые соседи с двумя сыновьями. Старший из них (Ричи Лоуренс) тоже…
Читать
Елена Медведева 6 апреля 2021, 11:39
Фильм конечно не экшен, супер истории в нём нет, но смотреть его оказалось приятно.
Добрый семейный фильм о семейных ценностях...
Редко сейчас такие встретишь.
Отзывы Написать
16 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Приложение киноафиши